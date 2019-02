Lucca

Δεν είναι διαφορετικό, γι' αυτό είναι μοναδικό

Κι όμως, το mainstream μπορεί να είναι διαφορετικό... Κυρίως όταν το διαφορετικό γίνεται κοινό και μονότονο. Το Lucca, αποφεύγοντας τον τίτλο του «εναλλακτικού», καινοτομεί μέσα στη φιλοσοφία της απλότητας ακριβώς επειδή ό,τι κάνει το κάνει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Αυτό, άλλωστε, το αντιλαμβάνεσαι από την πρώτη στιγμή που θα γευτείς τον πρωινό σου καφέ του κορυφαίου brand του χώρου, Kudu Coffee Roasters.

Η εξαιρετική μαεστρία του barista Φάνη Ζέρβα, που δημιουργεί στη χειροποίητη, καλογυαλισμένη San Remo μηχανή του, ολοκληρώνει το αποτέλεσμα της απόλαυσης, ενώ το πλούσιο μενού brunch σε πείθει ότι βρίσκεσαι στο σωστό «μη εναλλακτικό μέρος»...



Αυγά σε διάφορα στυλ, φυσικοί χυμοί και smoothies, μπέργκερ με ψωμί που ζυμώνεται in house, club sandwich και πέντε διαφορετικές πίτσες με χειροποίητη λεπτή ζύμη είναι κάποιες από τις επιλογές του καταλόγου που θα ανεβάσουν τη γευστική σου εμπειρία.

Όσο για τη βραδινή πλευρά του Lucca, η μπάρα είναι το σημείο αναφοράς που θα σε κρατήσει κοντά της για ένα ποτό ή ένα απολαυστικό κοκτέιλ.

Κι όταν λέμε ότι θα σε κρατήσει κοντά της, εννοούμε μέχρι τη στιγμή που η μουσική θα σε κάνει να σηκωθείς από τη θέση σου και να θυμηθείς πώς είναι η πραγματική διασκέδαση.

Αυτή η διασκέδαση που δεν έχει την ταμπέλα του «διαφορετικού», παρά μόνο το αίσθημα του οικείου και τη βεβαιότητα ότι επιτέλους βρήκες το στέκι, που, χωρίς υπερβολές, είναι πάντα εκεί για εσένα και την παρέα σου!

Lucca, Μεσογείων 250, Χολαργός, 210 6549002, Facebook, Instagram

Bootleg

Ακούγεται απαγορευμένο, αλλά απολαμβάνεις ελεύθερα.

Αν οι μεγαλύτερες απολαύσεις βρίσκονται στα απαγορευμένα, τότε το Bootleg δικαιολογεί το όνομά του που έχει να κάνει με την παράνομη διακίνηση αλκοόλ στην Αμερική του 19ου αιώνα. Ένας χώρος με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ανήσυχο πνεύμα, το οποίο εκφράζεται με κάθε τρόπο.

Από νωρίς το πρωί με εξαιρετικό καφέ και ροφήματα, το Bootleg υπόσχεται την ποιότητα που όλοι αναζητάμε, προτείνοντας εξαιρετικές επιλογές για brunch και ψαγμένες γεύσεις που ακολουθούν τις νέες τάσεις σε σνακ, σαλάτες, finger food και mini burgers οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.



Κι επειδή το στέκι του Χολαργού έχει ένα όνομα να διατηρήσει, οι ετικέτες των ποτών και ο νέος, ανανεωμένος κατάλογος κοκτέιλ που είναι στα σκαριά δικαιολογούν τη φήμη που το ακολουθεί.

Η μεγάλη, εντυπωσιακή μπάρα και οι ενημερωμένοι bartenders δημιουργούν το κατάλληλο σκηνικό για να απολαύσεις κάποιο από τα classic cocktails ή τις signature συνταγές του Bootleg από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.

Διάφορες επιλογές από bar food για συνοδευτικά σε κρατάνε καρφωμένο στα άνετα δερμάτινα σκαμπό, ενώ τα μουσικά ακούσματα ντύνουν τη βραδιά με τον καλύτερο τρόπο.

Με ιδιαίτερη βαρύτητα στη μουσική από γνωστούς DJs, το Bootleg κάθε τόσο διοργανώνει live events με μπάντες ή sets μουσικών παραγωγών που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του μαγαζιού.

Τους επόμενους μήνες στα decks του Bootleg θα βρίσκονται μία φορά τον μήνα δύο παραγωγοί του Εν Λευκώ, συνοδεύοντας με τον δικό τους τρόπο τα εξαιρετικά κοκτέιλ και κυρίως την ανάγκη μας για αυθεντική διασκέδαση. Αν αυτό ακούγεται απαγορευμένο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το ζήσεις!

Bootleg, Φανερωμένης 8, Χολαργός, 210 6511288, www.bootlegathens.gr, Facebook, Instagram

White Spoon

Το all day στέκι που δεν θα βαρεθείς ποτέ.

Υπάρχουν μαγαζιά που σε αυτά ξέρεις πως θα περάσεις πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου. Ένα απ' αυτά είναι σίγουρα το White Spoon, το οποίο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του κατάφερε να γίνει το hot-spot όχι μόνο του Χολαργού αλλά και όλης της πόλης.

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του μαγαζιού είναι η φιλοξενία του αλλά και το προσεγμένο μενού, που καλύπτει όλα τα γούστα.

Διάσημο πια το brunch του, μας παρακινεί να κάνουμε όλες μας τις συναντήσεις στους υπέροχους πάγκους του και να ξεκινάμε τη μέρα μας δυναμικά, με λαχταριστά pancakes σε διάφορες γεύσεις, χορταστικές ομελέτες ή υπέροχο γιαουρτόμελο που μας γεμίζει ενέργεια.

Το ίδιο καλά περνάμε και με το υπόλοιπο μενού του, με επικές σαλάτες, huge burgers και μελετημένα sandwiches, που ποτέ δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε.

Για παράδειγμα, πώς μπορείς να αρκεστείς στο Pull Meat Sandwich και να παραβλέψεις το άλλο με το prosciutto, πώς μπορείς να αρνηθείς τη φανταστική μακαρονάδα με μανιτάρια και σύγκλινο Μάνης;

Συγκλονιστική γεύση έχουν και οι πίτσες, οι οποίες είναι αυτό που χρειάζεσαι στα after office drinks σου, αλλά και τα γλυκά που συνοδεύουν τέλεια όλα τα ροφήματα.

Βέβαια, στο White Spoon θα πηγαίνουμε πάντα και για να καθόμαστε άνετα στο μπαρ, απολαμβάνοντας τα κοκτέιλ του.

Ένα μενού προσεγμένο στη λεπτομέρεια, με υπέροχες γεύσεις που ποτέ δεν απογοήτευσαν κανέναν και συνοδεία τις καλύτερες μουσικές των πιο διάσημων DJs της πόλης. Τι άλλο να πούμε γι' αυτό το μαγαζί! Αν ήταν έρωτας, θα ήταν για πάντα.

White Spoon, Λεωφ. Μεσογείων 234 & Βεντούρη 1, Χολαργός, 210 6533645, Facebook

Aperio Cucina & Vino

Το νέο ιταλικό εστιατόριο στον Χολαργό είναι πολύ περισσότερα από ένα εστιατόριο της πόλης.

Δεν είναι μαζί μας πολύ καιρό, αλλά έκανε μια εντυπωσιακή εκκίνηση κι αυτό του έδωσε ώθηση για να καταφέρει πολλά και να προσελκύσει κόσμο απ' όλη την Αθήνα.

Η αλήθεια είναι ότι το Aperio είναι πολύ καλό για να μην κολλήσεις μαζί του. Στην πραγματικότητα, θέλεις να το ζεις όλη την ημέρα. Να ξεκινάς από το πρωί και να φτάνει αργά το βράδυ και να μην το βαριέσαι ποτέ. Γι' αυτό, φυσικά, ευθύνεται πρώτα απ' όλα το προσεγμένο περιβάλλον του αλλά και το τέλειο φως του.

Είναι ωραίο να είναι χειμώνας, να χαλαρώνεις σε κάποιο από τα άνετα τραπέζια του, να σε λούζει ο ήλιος και να απολαμβάνεις το brunch του με επιλογές όπως pancakes με mascarpone, πεντανόστιμα αυγά Benedict με prosciutto San Daniele ή frittata με σπαράγγια, σπανάκι και καπνιστή πανσέτα.

Και όλα αυτά πίνοντας αρωματικό καφέ από τα καλύτερα χαρμάνια, ζεστή σοκολάτα ή εκλεκτό τσάι σε διάφορες γεύσεις.

Βέβαια, το ίδιο καλά περνάμε και το βράδυ. Αρχικά, γιατί αγαπάμε την κουζίνα του και το μετρημένο μενού που δεν χάνεται σε άπειρες επιλογές, αλλά έχει δημιουργηθεί για να αποδίδει φόρο τιμής στη γειτονική χώρα, και στη συνέχεια γιατί το Aperio έχει μια πολύ δυνατή μπάρα όπου λατρεύουμε να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε τα κοκτέιλ του.

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στο Aperio θα εμφανιστεί live η αγαπημένη μας μπάντα Mottet. Με λίγα λόγια, έχουμε έναν ακόμα λόγο να μη θέλουμε να αποχωριστούμε στιγμή το μαγαζί.

Aperio Cucina & Vino, Μεσογείων 258, Χολαργός, 210 6542002, Facebook, Instagram

Henhouse

Νέα εμπειρία comfort food που «βγάζει γλώσσα» στην ποτοαπαγόρευση.

Κι όμως, η ποτοαπαγόρευση μπορεί να γίνει πηγή έμπνευσης για έναν χώρο όπου επικρατεί μια εντυπωσιακή μαρμάρινη μπάρα πάνω στην οποία οι επιλεγμένες ετικέτες κρασιού εναλλάσσονται με τα κλασικά ποτά ή τα ξεχωριστά κοκτέιλ.

Το Henhouse είναι το νέο «αδερφάκι» του Bootleg και ονομάστηκε έτσι από την Έσθερ Κλαρκ, την περιβόητη Henhouse Bootlegger, η οποία έμεινε στην ιστορία επειδή την εποχή της ποτοαπαγόρευσης έκρυβε μεγάλες ποσότητες παράνομου αλκοόλ σε φωλιές στο κοτέτσι του σπιτιού της.

Με moto το «Eat, Drink & Relax», το Henhouse εννοεί αυτό που λέει, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία αυθεντικού αμερικανικού comfort φαγητού σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον.

Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες και η υπογραφή της σεφ Βασιλικής Πολυχρονοπούλου βρίσκονται πίσω από ένα μενού που συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία με προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.

Η χοιρινή πανσέτα, σιγομαγειρεμένη με φρέσκα μυρωδικά, που συνοδεύεται από πουρέ καρότου, σάλτσα από ρούμι και λάδι από σχοινόπρασο, τα μπέργκερ με χειροποίητο ψωμάκι, το φιλέτο λαβράκι με σούπα βελουτέ πράσου και baby καρότα σχάρας, τα χειροποίητα νιόκι ρικότας με σάλτσα κόκκινου κρασιού, η κλασική συνταγή σπαγγέτι με κεφτεδάκια, το ριζότο άγριων μανιταριών, το τρυφερό Rib-Eye και η New York Steak είναι μερικά από τα πιάτα που θα σε εντυπωσιάσουν, ενώ τα σπιτικά γλυκά θα κλείσουν το γεύμα σου με τον πιο υπέροχο τρόπο.

Το comfort food συνδυάζεται μοναδικά μέσα σε ένα περιβάλλον μπιστρό και η εμπειρία ολοκληρώνεται με ήχους jazz, bossa nova και swing.

Henhouse, Φανερωμένης 8, Χολαργός, 210 6565573

www.henhouseathens.gr, Facebook, Instagram

Floyd

All day love for more.

Βρίσκεται στον Χολαργό, μόλις 8 λεπτά από το μετρό, πράγμα που μας αρέσει πολύ γιατί έτσι το επισκεπτόμαστε γρήγορα και εύκολα απ' όπου κι αν βρισκόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να πηγαίνουμε συχνά στο Floyd γιατί έχει έναν τρόπο να μας κάνει να μη βαριόμαστε ποτέ.

Αρχικά, λατρεύουμε τον καφέ και το πεντανόστιμο brunch του, γι' αυτό είναι από τις πρώτες επιλογές μας τα πρωινά. Παράλληλα, δεν χάνουμε ευκαιρία να κάνουμε βραδινές εξορμήσεις στο μπαρ του για να δοκιμάζουμε τα κοκτέιλ του αλλά και να ακούμε τις υπέροχες μουσικές από γνωστούς DJs της πόλης.

Αυτό, όμως, που αγαπάμε περισσότερο σε αυτό είναι η προσεγμένη και άρτια μελετημένη κουζίνα του, στην οποία σεφ είναι ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος.

Με τις καλύτερες πρώτες ύλες και σκοπό τα πιάτα να ικανοποιούν όλα τα γούστα, το Floyd μας προσφέρει υπέροχες γεύσεις, με αγαπημένες μας το Bomb Burger που χορταίνει ακόμα και τους πιο καλοφαγάδες, τα κεφτεδάκια με ούζο που μοιάζουν να έχουν ξεφύγει από κάποια χρονομηχανή και την κουζίνα της γιαγιάς, τη σαλάτα με παντζάρι, φινόκιο, ξινή κρέμα lime και καρύδια και, φυσικά, το Rib Eye Black Angus, που, όταν είναι πιάτο ημέρας, ακούγονται πολλοί αναστεναγμοί απόλαυσης σε όλα τα τραπέζια.

Φυσικά, θα ήταν μεγάλο φάουλ μας να μην αναφέρουμε το απίστευτο προφιτερόλ με κρέμα espresso που ταιριάζει ιδανικά σε έναν χώρο ο οποίος έχει χτίσει τη δική του ιστορία γύρω από τον καφέ.

Επισκεφθείτε το με την πρώτη ευκαιρία, είτε με την οικογένειά σας είτε με φίλους. Το Floyd είναι ανοιχτό σε όλους και όλους τους φιλοξενεί με τον καλύτερο τρόπο.

Floyd, Περικλέους & Κεραμεικού, Χολαργός, 2106565115, Facebook

Tortilleria

Hot-spot hot γεύσεων!

Αν στην ερώτηση «ποιο είναι το συστατικό που δεν λείπει ποτέ από την κουζίνα σας;» η απάντηση είναι η «καυτερή πιπεριά», τότε το Tortilleria απαντά στην απορία «πού θα βρω πραγματικό μεξικανικό φαγητό», και μάλιστα σε φιλοσοφία street food.

Με καταγωγή που πατά στους δρόμους του Μεξικού, εδώ είναι το κατάλληλο στέκι για όσους αναζητάνε πικάντικες γεύσεις που σε μεταφέρουν σε μέρη μακρινά, παρουσιάζοντας τις πιο χαρακτηριστικές συνταγές της μεξικανικής κουζίνας.

Άλλωστε, τα περισσότερα πιάτα στο Tortilleria ετοιμάζονται με συμβουλές από ντόπιες μαγείρισσες που μεταφέρουν στον Χολαργό λίγη από τη σπιρτάδα του τόπου τους.

Στα must αυτής της γευσιγνωσίας βρίσκονται τα tacos, τα burritos , οι tortilles , τα nachos που σερβίρονται και σε μερίδα, με μια σειρά επιλογών ανάμεσα σε χοιρινό, κοτόπουλο, μοσχάρι ή κιμά.

Γιατί στην Tortilleria εσύ διαλέγεις τη βάση και τα υλικά που επιθυμείς, ανάλογα με το πόσο καυτερό θέλεις το γεύμα σου! Τα φρέσκα κρέατα, η ποιότητα των υλικών και οι αυθεντικές μεξικανικές συνταγές είναι τα συστατικά που κάνουν την Tortilleria hot spot (στην κυριολεξία) για τους λάτρεις του είδους.

Εκτός από take away, μπορείς να παραγγείλεις το πιάτο που επιθυμείς στον χώρο σου, αφού στην Tortilleria λειτουργεί καθημερινά delivery για να φέρνει το Μεξικό εκεί όπου βρίσκεσαι.

Όσο για τους λάτρεις των ψητών γεύσεων, η νέα προσθήκη Carne Asada αφορά τα ψητά φιλετίνια από χοιρινό ή κοτόπουλο που θα ενθουσιάσουν όσο και τα μαγειρευτά.

Ό,τι κι αν επιλέξετε, η Tortilleria θα γίνει ο καλύτερος amigo της γευστικής σας αναζήτησης!

Tortilleria, Φανερωμένης 3, Χολαργός, 211 4000568

Facebook, Instagram

Φυσαρμόνικα

Οι γεύσεις της Ελλάδας συγκεντρώνονται σε μία κουζίνα.

Το ότι η Ελλάδα παράγει μια σειρά από γαστρονομικά προϊόντα που συνθέτουν την ξεχωριστή κουζίνα του τόπου μας είναι γνωστό.

Πώς θα σου φαινόταν, όμως, να συγκεντρώνονταν όλα αυτά τα υλικά σε έναν χώρο, δημιουργώντας ιδιαίτερες συνταγές που μυρίζουν παράδοση, με μικρές παρεμβάσεις σύγχρονης μαγειρικής;

Η Φυσαρμόνικα διαλέγει τα πιο εκλεκτά υλικά από διάφορα μέρη της χώρας και δημιουργεί μια σειρά από γευστικές προτάσεις σε ένα μενού που ανανεώνεται συνεχώς, αφού βασίζεται στη φρεσκάδα και στην εποχικότητα των πρώτων υλών.

Ο τραγανός καβουρμάς Σερρών με κρέμα μουστάρδας και πίκλες σιναπόσπορου και η παραδοσιακή κρητική καρμπονάρα με σκιουφιχτά μακαρόνια, ψιλοκομμένο λουκάνικο Σφακίων και τριμμένη γραβιέρα είναι κάποιες από τις χαρακτηριστικές επιλογές του μενού της Φυσαρμόνικας, οι οποίες συνοδεύονται από χύμα κρασί Νεμέας ή κάποιο από τα εμφιαλωμένα μπουκάλια που προτείνονται στο νέο μενού με επιλεγμένες ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα.

Όσο για το τέλος του γεύματος, προτείνονται καθημερινά φρέσκα χειροποίητα γλυκά, όπως το μιλφέιγ με παγωτό βανίλια, μπισκότο, σοκολάτα και crème patisserie, που είναι αρκετό για 4 άτομα.

Εξάλλου, οι γευστικές εκπλήξεις είναι καθημερινές, με πιάτα ημέρας που ετοιμάζονται εκτός μενού όποια μέρα κι αν πας.

Πριν πας, καλό είναι να κάνεις την κράτησή σου, επιλέγοντας ανάμεσα στον εσωτερικό χώρο μη καπνιστών ή την κλειστή αυλή που λειτουργεί χειμώνα-καλοκαίρι.

Ό,τι κι αν επιλέξεις, θα ανακαλύψεις πως ο μοντέρνος χώρος της Φυσαρμόνικας αντανακλά τη φιλοσοφία της κουζίνας, που είναι μια σύγχρονη εκδοχή της παράδοσης με σημείο αναφοράς όλα τα μέρη της Ελλάδας

Φυσαρμόνικα, Λεωφ. Μεσογείων 180, Παπάγος - Χολαργός, 210 6564388, Facebook, Instagram,

Ανοιχτό: Δευτ.-Κυρ. 08:00 π.μ. - 02:00 π.μ.

Big Bad Wolf

Αυτός ο λύκος αλλάζει ό,τι ήξερες για το γρήγορο φαγητό.

Αν στα παραμύθια ο μεγάλος κακός λύκος ήταν πάντα ο κακός ήρωας, στη γεύση της ενήλικης απόλαυσης ο Big Bad Wolf είναι ένα παραμύθι με πιάτα που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αληθινά.

Ένα σύγχρονο ψητοπωλείο με τυλιχτές νοστιμιές σε κάθε λογής πίτα και με μια επιλογή από ζουμερά κρέατα για κάθε γούστο. Το παραδοσιακό σουβλάκι εξελίσσεται και η πίτα ανεβαίνει επίπεδο στη γαστρονομική μας αναζήτηση σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα.

Εδώ μπορείς να βρεις παραδοσιακή πίτα, τορτίγια αλλά και μια σειρά από απίθανα μπέργκερ, όλα με συνταγές που τα κάνουν μοναδικά.

Οι λάτρεις του club sandwich θα απολαύσουν μία από τις καλύτερες εκδοχές του και οι πιο ψαγμένοι της ψητής απόλαυσης θα ενθουσιαστούν με τις αφράτες και τραγανές φωλιές πίτας pitapot που βγαίνουν σε 7 διαφορετικούς λαχταριστούς συνδυασμούς.

Κι επειδή αυτός ο κακός λύκος έχει μια σύγχρονη άποψη πάνω στη γεύση, δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει τη νέα τάση της γαστρονομίας, γι' αυτό δημιούργησε ένα vegan menu με διάφορες εκδοχές, χρησιμοποιώντας την αυθεντική remoulade vegan sauce.

Τα φρέσκα υλικά που παραλαμβάνονται καθημερινά στα καταστήματα Big Bad Wolf και η ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα αλλά και στην εξυπηρέτηση φέρνουν στην καθημερινότητά μας μια άλλη κουλτούρα ψητοπωλείου με προτάσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε στο μοντέρνο περιβάλλον του ή στον χώρο μας με take away ή με παραγγελία delivery που έρχεται σε όποιο σημείο κι αν βρισκόμαστε.

Αυτός ο κακός λύκος είναι ο ήρωας της δικής μας απόλαυσης!

Big Bad Wolf, Χολαργός: Λεωφ. Μεσογείων 202, 210 6565570

Μελίσσια, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Παγκράτι, Καλλιθέα, Πειραιάς

www.tbbw.gr, Facebook