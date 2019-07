Bolivar Beach Bar

15 χρόνια γράφει τη δική του ανατρεπτική ιστορία στην αθηναϊκή διασκέδαση

Είναι κάποιοι χώροι (clubs) που αν δεν τους έχεις επισκεφτεί, δεν έχεις ολοκληρωμένη άποψη για την αθηναϊκή διασκέδαση, και το Bolivar Beach Bar είναι σίγουρα ένα από αυτά. Μετά από 15 χρόνια ζωής (και μάλιστα έντονης), ο χώρος που έχει ανατρέψει ήδη πολλά από τα κλισέ της καλοκαιρινής διασκέδασης έχει καταφέρει με τον δικό του, ξεχωριστό και επαναστατικό τρόπο να συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές στάσεις της βραδινής βόλτας.

Σημείο αναφοράς τόσο της απόδρασης δίπλα στη θάλασσα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας όσο και της αυθεντικής διασκέδασης που φτάνει μέχρι το πρωί, το Bolivar Beach Bar μετέφερε στον Άλιμο τις αρχές της φιλοσοφίας του, τις οποίες υπηρετεί ευλαβικά: Άψογη παροχή υπηρεσιών - Χαλαρή διάθεση - Μουσική Ποιότητα - Προσβασιμότητα σε όλους!



Εκεί, στο Bolivar, η διασκέδαση άλλαξε και ακολούθησε μια οδό καθόλου πεπατημένη. Μια φρέσκια οπτική που θέλει την είσοδο ανοιχτή σε όλους νύχτα και μέρα, σε ένα περιβάλλον όπου ο εξωτισμός συναντά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με έντονο το στοιχείο του ξύλου και αναφορές σε νησί της Άπω Ανατολής. All-day and night beach bar, όπου συνδυάζονται οι indie ρυθμοί με bohemian ατμόσφαιρα, το Bolivar Beach Bar σου δίνει έναν ή, μάλλον, πολλούς καλούς λόγους για να βρεθείς στον Άλιμο.



Από το πρωί για καφέ δίπλα στη θάλασσα, το μεσημέρι για ένα εξαιρετικό γεύμα και το βράδυ για μια μουσική εμπειρία αξέχαστη, αυτός είναι ένας χώρος που μεταμορφώνεται, ακολουθώντας τη διάθεσή σου. Τα πιάτα του μενού είναι εμπνευσμένα από τη μεσογειακή κουζίνα σε εκδοχές bolivarian, ενώ τα δροσιστικά κοκτέιλ θα συνοδεύσουν τη θέα του ηλιοβασιλέματος. Και έπειτα όλα θα αλλάξουν, γιατί μετά τη δύση του ήλιου το σκηνικό θυμίζει Tomorrowland.

Κάθε μουσική σκηνή έχει τη δική της θέση στα decks, ενώ τα θεματικά πάρτι μένουν στην ιστορία ως μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. Από ποπ, ρoκ, λάτιν και R'n'B ακούσματα μέχρι αξέχαστα sets από Boris Brejcha και Digweed back to back με τον Sasha, το dance floor του Bolivar θα σε απογειώσει με έναν ήχο εξωπραγματικά απολαυστικό που έρχεται μόνο από βρετανικά Function One. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας techno-house σκηνής διαδέχονται το ένα άλλο, με τους φαν να ταξιδεύουν απ' όλη την Ελλάδα για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.



Η ανατρεπτική ματιά που δημιούργησε τη δική της εκδοχή διασκέδασης και χαλάρωσης είναι αυτή που εξηγεί τα 15 χρόνια ανατρεπτικών εμπειριών διασκέδασης στο εμβληματικό Bolivar Beach Bar

Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, λεωφ. Ποσειδώνος, Καλαμάκι, 210 9831018, 6970 367684

www.bolivar.gr, Facebook

Aperio cucina & vino

Ανακαλύπτεις την ιταλική γαστρονομία στην πιο easy εκδοχή της

Αν υπάρχει κάτι που σε τραβάει στην ιταλική κουζίνα, είναι η οικειότητα της γεύσης αλλά και της αίσθησης που σου προσφέρει. Μια αίσθηση καλωσορίσματος στο σπίτι του γείτονα που, χωρίς περιττές φανφάρες, θα σου στρώσει να φας πιάτα γνήσια, απλά, που μαγεύουν με τον συνδυασμό των υλικών και τις συνταγές και σε κάνουν να γνωρίσεις κάτι από τον πολιτισμό της χώρας.

Το Aperio είναι η μοντέρνα ιταλική τρατορία που υπηρετεί την έννοια του ονόματός του, αφού σε καλεί να ανοιχτείς και να ανακαλύψεις μια σειρά από γεύσεις ιταλικής καταγωγής με μεσογειακές επιρροές σε ένα περιβάλλον άνετο και οικείο που λειτουργεί από τις 14:00 τις καθημερινές και από τις 10 το πρωί τα Σαββατοκύριακα με προτάσεις brunch.

Οι επιλογές σε πίτσα και pasta αλλά και τα κλασικά πιάτα, όπως το Vitello tonnato και το Arancini, συνοδεύονται από μια κάρτα κρασιών επιλεγμένων από τον ελληνικό αλλά και τον ιταλικό αμπελώνα, ενώ το αυθεντικό τιραμισού ολοκληρώνει τη φιλοξενία στο Aperio με τον ίδιο έντονο τρόπο που θα σε χαιρετούσε ένας φίλος από την Ιταλία. Ο χτιστός φούρνος στο κέντρο του μαγαζιού σού δίνει τη δυνατότητα να χαζέψεις την παρασκευή της πίτσας, που μοιάζει με τις χειρονομίες ενός μονολόγου made in Italy.

Η φιλοσοφία του easy dining βρίσκει στέκι στην αυλή του Aperio, έναν υπέροχο, πράσινο, open χώρο με διαφορετικές γωνιές, άνετα καναπεδάκια και μπαμπού καθίσματα που φωνάζουν «benvenuto». Εκεί η πίτσα συνοδεύει το κρασί (ή το αντίστροφο) και οι μουσικές, από παλιά ροκ μέχρι ιταλική ποπ, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει. Παρασκευή και Σάββατο στα decks θα πετύχεις DJs που εναλλάσσουν τα είδη μουσικής (από mainstream μέχρι ρούμπα). Όμως, όποια μέρα κι αν βρεθείς στο Aperio, θα ανακαλύψεις το αυθεντικά ιταλικό ταμπεραμέντο της καθημερινής γαστρονομίας, όπου το στημένο παραχωρεί τη θέση του στο αυθόρμητο.

Aperio cucina & vino, Λεωφ. Μεσογείων 258, Χολαργός, 210 6542002

Facebook, Instagram

Local Green

Healthy food με οικολογική συνείδηση

Οι οπαδοί της υγιεινής διατροφής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που ξεκίνησαν να ασχολούνται λόγω μόδας και σε εκείνους που πάντα πρόσεχαν τη διατροφή τους. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεί να είναι, αφού η φροντίδα για το τι τρώμε μπορεί να δημιουργήσει μια καλύτερη καθημερινότητα.

Το Local Green είναι ένας χώρος αφιερωμένος στα θρεπτικά γεύματα, συνδυάζοντας τη μόδα και την ουσία της τάσης αυτής. Μόδα λόγω του ντιζαϊνάτου χώρου που σε καλωσορίζει με αέρα Ευρώπης αλλά και ουσία λόγω της μεγάλης σειράς από προτάσεις υγιεινού φαγητού που θα σε ενθουσιάσουν οπτικά και γευστικά. Οι φρεσκοκομμένες σαλάτες δημιουργούν μια πολύχρωμη βιτρίνα με υλικά για να συνθέσεις τη δική σου συνταγή, ενώ τα grain bowls, wraps και Acai bowls συνδυάζονται με πρωτεΐνες, ολόφρεσκα φρούτα και ξηρούς καρπούς ή σπόρους και super foods όπως η βιολογική κινόα, το φρέσκο kale και τα goji berries.

Στο μενού του Local Green θα βρεις γεύματα που παρασκευάζονται καθημερινά από κορυφαίες πρώτες ύλες (αξία αδιαπραγμάτευτη), οι οποίες προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από Έλληνες παραγωγούς. Τα συντηρητικά, οι επεξεργασμένες τροφές και τα βελτιωτικά γεύσης δεν έχουν θέση στις προτάσεις του Local Green, που αποτελούν ιδανικές vegan και gluten free επιλογές, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να απολαύσεις υγιεινά ροφήματα, όπως σπιτικές λεμονάδες, παγωμένο τσάι με προβιοτικά (Kombucha), νερό με κεφίρ, φυσικοί χυμοί ψυχρής έκθλιψης και άλλες επιλογές που συμβάλλουν σε μια καλύτερη καθημερινότητα, με περισσότερη ευεξία.



Εδώ η προσεγμένη διατροφή είναι μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας που αφορά την αγάπη και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Γι' αυτό, όλα τα αναλώσιμα είναι βιοδιασπώμενα ή ανακυκλώσιμα και η υπηρεσία delivery που θα είναι διαθέσιμη σε λίγο καιρό θα πραγματοποιείται με ηλεκτροκίνητα scooters ή ποδήλατα.

Κάθε φορά που επιλέγεις το Local Green για ένα υγιεινό γεύμα δεν απολαμβάνεις απλώς νόστιμες συνταγές που συνδυάζουν τις ευεργετικές και θρεπτικές ιδιότητες των συστατικών τους αλλά γίνεσαι και μέρος αυτής της φιλοσοφίας που σου υπενθυμίζει πως η βελτίωση της ζωής μας θέλει τη φύση κοντά μας. Όχι μόνο ως πρώτη ύλη στο φαγητό μας αλλά και ως ανάγκη για μια καθημερινότητα καλύτερη, που θα μας φέρει πιο κοντά όχι στο trend της υγιεινής διατροφής αλλά στην ουσία της.

Local Green, Περικλέους 30 -32, Αθήνα, 210 3214500

Facebook, Instagram

Big Spoon

Κάθε ώρα έχεις έναν διαφορετικό λόγο να πας

Αν ο χαρακτηρισμός all-day χρησιμοποιείται κάποιες φορές καταχρηστικά, στην περίπτωση του Big Spoon μάλλον δεν φτάνει για να περιγράψει τη φιλοσοφία ενός χώρου που είναι το αυθεντικό «all-day and all of the night» στέκι της Αγίας Παρασκευής. Μεγάλη μπάρα (που σημαίνει ποτό!), άνετος χώρος (όπου όλοι οι καλοί χωράνε, ακόμα και όρθιοι), ημίψηλα stools (για ημικαθιστές καταστάσεις) και τραπέζια με design καθίσματα για το ραντεβού του καφέ ή την απόλαυση των γεύσεων που παίζουν όλη μέρα, από το lunch break μέχρι το βραδινό.

Στο Big Spoon θα βρεις καταπληκτικό brunch το Σαββατοκύριακο και καθημερινά θα απολαύσεις μπέργκερ, πίτσα, τορτίγιες και bar food που συνοδεύουν το ποτό σου σε ένα περιβάλλον με Tiki bar στοιχεία, αφού τα φυτά, τα λουλούδια και τα χρώματα του έχουν δώσει έναν εξωτικό χαρακτήρα. Τα δροσιστικά κοκτέιλ που ετοιμάζονται στο μπαρ κινούνται ανάμεσα σε κλασικές συνταγές εκτελεσμένες άψογα (το Bloody Mary είναι bloody unbelievable!) και signature συνταγές που εμπνέονται κάθε τόσο οι bartenders.

Αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις το Rose Garden και το Berries Negroni που δεν είναι απλώς new entries στον κατάλογο αλλά και new entries σε ό,τι σε ενθουσίαζε μέχρι σήμερα σε ένα κοκτέιλ. Στο Big Spoon κάθε βράδυ οι DJs παίζουν τον δικό τους, «θεϊκό» ρόλο, ανακατεύοντας διαφορετικά είδη μουσικής, φανκ, σόουλ, πoπ και ρoκ, έτσι ώστε να μη σε αφήνουν σε ησυχία (με την καλή έννοια...).

Αν υπάρχει αυτό που λέμε «περνάς καλά ό,τι ώρα κι αν πας», τότε το Big Spoon ανήκει σίγουρα στην κατηγορία αυτή.

Big Spoon, Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, 210 6019405

Facebook, Instagram

Healthy Kitchen

Το καθημερινό φαγητό στην πιο healthy εκδοχή του

Όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή, εννοούμε έναν τρόπο ζωής που αλλάζει τη θεώρηση της τροφής. Αυτήν τη φιλοσοφία ζωής έχει υιοθετήσει από μικρός ο Παναγιώτης Θάνος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το Healthy Kitchen, έναν χώρο όπου το street food αποκαλύπτει τα διατροφικά οφέλη κάθε συστατικού σε συνδυασμούς εξαιρετικά γευστικούς.

Με βάση την εποχή, τη φρεσκάδα των υλικών, τη βιολογική πιστοποίηση στα περισσότερα από αυτά αλλά και με αφετηρία το κέφι και την όρεξη για νέες συνταγές, η κουζίνα του Healthy Kitchen προσφέρει μια σειρά από επιλογές όπου ισορροπούν η νοστιμιά, η ποιότητα και η διατροφική αξία. Ο Παναγιώτης, εξάλλου, συνδυάζει την εμπειρία του σεφ που έχει δουλέψει σε μεγάλες (και κάποιες βραβευμένες με Michelin) κουζίνες της Ελλάδας και της Αγγλίας με το πάθος του για την υγιεινή διατροφή. Και τα δύο στοιχεία αναδεικνύονται στις συνταγές του Healthy Kitchen, οι οποίες προκύπτουν αυθόρμητα και φυσικά ως επιλογές που ο ίδιος θα έκανε στη δική του κουζίνα.

Το μενού που μπορείς να απολαύσεις στον χώρο, σε take away ή με delivery εναλλάσσεται κάθε εβδομάδα, προτείνοντας συνεχώς νέες γεύσεις, οι οποίες κάθε Σάββατο αναρτώνται στη σελίδα του Facebook, στο Instagram και στο site. Εκτός από τα healthy πιάτα, όπως τα μοσχαρίσια μπιφτέκια, το μπέργκερ, το αρωματικό ρύζι και τις σαλάτες, τη δική τους ξεχωριστή θέση έχουν και οι μπάρες, τα brownies και τα muffins που καθημερινά παρουσιάζονται στη βιτρίνα της ανοιχτής κουζίνας.

Η ιδέα του φαγητού που είναι τόσο νόστιμο όσο και υγιεινό είναι αυτή που κάνει το Healthy Kitchen μια ξεχωριστή επιλογή καθημερινής υγιεινής απόλαυσης.

Healthy Kitchen, Στεφάνου Σαράφη 23, Αργυρούπολη, 211 4156970

Facebook, Instagram