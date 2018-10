ADVERTORIAL

Η Barilla είναι εδώ για να μας αποδείξει ότι τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα υπέροχο πιάτο, σύμβολο της ιταλικής κουζίνας.

Μπορεί να έχει τύχει να ακούσουμε το περίφημο Less is More αλλά πόσες φορές έχουμε πραγματικά αναρωτηθεί τι σημαίνει; Κι ακόμα περισσότερο πόσες φορές έχουμε τολμήσει να το εφαρμόσουμε σε καθημερινές μας συνήθειες; Στην πραγματικότητα συχνά παρασυρόμαστε από έναν μαξιμαλισμό που θεωρούμε ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη πολυτέλεια ή σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αλλά η αλήθεια βρίσκεται μάλλον στην ακριβώς αντίθετη άποψη. Η απλότητα αποτελεί μια Τέχνη που αναδεικνύει μοναδικά οτιδήποτε δημιουργούμε. Κι αυτό ισχύει φυσικά και στη μαγειρική.

Η Barilla είναι εδώ για να μας αποδείξει ότι τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα υπέροχο πιάτο, σύμβολο της ιταλικής κουζίνας, όπου η γεύση αναδεικνύεται μέσα από την ιδιαίτερη τεχνική και την ποιότητα των υλικών. Στο νέο video της Barilla ο Roger Federer επιστρέφει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις μαγειρικές του ικανότητες και γεμάτος νέες γνώσεις από τη μαθητεία του δίπλα στον περίφημο Davide Oldani. O chef που έχει βραβευτεί με Michelin Star, εξάλλου, θεωρείται εμπνευστής της «POP cuisine», όπου η μαγειρική στηρίζεται στα πιο απλά υλικά και την ιδιαίτερη τεχνική ώστε το αποτέλεσμα να είναι πραγματικά μοναδικό!

Αυτή τη φιλοσοφία μετέδωσε στον Federer ο οποίος από τα γήπεδα του τένις και βρέθηκε στην κουζίνα του Oldani για να μάθει πως το μυστικό της γεύσης βρίσκεται στην δεξιοτεχνία, στα ποιοτικά υλικά και στις απλές γεύσεις που αναδεικνύονται πραγματικά μοναδικές όταν η μαγειρική γίνεται Τέχνη.

Ο Federer είναι ο πρωταθλητής που κατέχει το ρεκόρ του καλύτερου παίκτη τένις, έχοντας κερδίσει 91 τουρνουά, με ρεκόρ τις 19 νίκες σε Grand Slam διοργανώσεις και δύο Ολυμπιακά Μετάλλια. Το 2017 κέρδισε 3 τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του Australian Open και του Wimbledon και το όνομά του είναι συνώνυμο όχι μόνο με τον πρωταθλητισμό αλλά με έναν σωστό τρόπο ζωής όπου η καλή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Η πειθαρχία και η προσήλωση που απαιτείται από έναν αθλητή αυτού του επιπέδου, είναι στοιχεία που τον βοήθησαν να πάρει όσα περισσότερα μπορούσε από τη μαθητεία του στην κουζίνα του Oldani.

Ο μαθητής γίνεται καθοδηγητής στην νέα ταινία της Barilla όπου ο Federer, με δεξιοτεχνία και αυτοπεποίθηση ετοιμάζει ένα πιάτο Spaghetti με σάλτσα Basilico. Ιταλικές ντομάτες, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και βασιλικός συνδυάζονται σε μια συνταγή τόσο κλασική αλλά και τόσο νόστιμη. Γιατί κάποιες φορές μια μικρή πινελιά αρκεί για να κάνει τη διαφορά. Και ο Federer έχοντας ακολουθήσει αυτή τη σχολή μαγειρικής μας πείθει για το αποτέλεσμα και κυρίως για το πόσο σημαντική είναι η Τέχνη της απλότητας.

Κάπως έτσι ο Federer μας αποκαλύπτει μικρά μυστικά που αλλάζουν την καθημερινή γεύση της κουζίνας μας και μας συστήνεται ως Master of pasta μέσα από ένα σύνολο συνταγών όπου τα υλικά και η δεξιοτεχνία κάνουν τη διαφορά. Ένα ζωντανό βιβλίο συνταγών από την Barilla και τον Roger Federer, έναν αληθινό Master of life για όλους εμάς που εκτιμάμε την απολαυστική γεύση!