30 λόγοι που αγαπάμε την Κυψέλη τώρα

► 1 → Επειδή τα vintage ζαχαροπλαστεία της, εκτός από το αναλλοίωτο ντεκόρ, τις νοσταλγικές βιτρίνες και τις κομψές επιγραφές, κρατάνε και τα γλυκά τους απαράλλαχτα, γεμίζοντας τα χαρτόκουτα με γεύση άλλης εποχής. Το Πελίτ (Σπάρτης & Λευκορωσίας 1, πλατεία Αμερικής) βγάζει παγωτό καφέ μόνο τα καλοκαίρια. Τον υπόλοιπο χρόνο αξίζει να δοκιμάσεις το εκμέκ, το καζάν ντιπί και το μιλφέιγ του. Στου Μπόζα (Κερκύρας & Παξών) έχει αφράτο τσουρέκι και μία από τις καλύτερες πάστες αμυγδάλου της πόλης, ενώ στο Μαρτίν (Αγαθουπόλεως & Μοσχονησίων)οι Πολίτες ιδιοκτήτες φτιάχνουν εδώ και δεκαετίες φρέσκους μπεζέδες, καριόκες, αμυγδαλωτά και τσουρέκια.

► 2 → Επειδή στην Κυψέλη χτυπάει η καρδιά της αιθιοπικής κοινότητας της Αθήνας. Κάθε Κυριακή συναντάς κόσμο με εντυπωσιακά παραδοσιακά ρούχα που πηγαίνει ή φεύγει από την εκκλησία. Εκτός από τα ξακουστά αιθιοπικά εστιατόρια, υπάρχουν και κλαμπ, όπως το Axun στη Δροσοπούλου. Στην Κυψέλη λειτουργεί επίσης από το 1975 ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας.

► 3 → Επειδή δύο αδελφές, η Έλσα και η Σάνι, φτιάχνουν καθημερινά injera, καυτερό tibs με μοσχάρι, wat με κοτόπουλο που σιγομαγειρεύεται μέσα σε πικάντικη σάλτσα με βούτυρο, κρεμμύδι και κάρδαμο, καθώς και πολλά άλλα παραδοσιακά φαγητά της Αιθιοπίας στο Lalibela (Νάξου 26-28). Στο τέλος, μην παραλείψεις τον καλό, δυνατό καφέ. Επίσης, στο Yankadi (Λέλας Καραγιάννη 11) ένα ζευγάρι από την Ακτή Ελεφαντοστού σερβίρει τηγανητές plantain και ψητό ψάρι με ρύζι και άλλες σπεσιαλιτέ της δυτικοαφρικανικής κουζίνας.

Ζαχαροπλαστείο Μαρτίν. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO Ο Φούφας. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 4 → Τις εποχές που ο κόσμος πήγαινε «να ραφτεί», πολλοί περνούσαν απ' τον Φούφα για ωραία κουμπιά, κλωστές και είδη ραπτικής. Πενήντα χρόνια μετά, το κατάστημα βρίσκεται ακόμα στη θέση του και λίγο ψάξιμο μπορεί να σε ανταμείψει με καρφίτσες, γάντια, τσάντες, καπέλα και άλλους vintage θησαυρούς. Φωκίωνος Νέγρη 2

► 5 → Επειδή περπατώντας κάτω από τις νεραντζιές της Δροσοπούλου, της αρτηρίας που ενώνει την Ευελπίδων και την Κοδριγκτώνος με τη λεωφόρο Γαλατσίου, θα δεις ένα μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής ιστορίας της πόλης, χαζεύοντας τα νεοκλασικά και μοντέρνα κτίρια, αλλά και μερικές από τις ωραιότερες εισόδους πολυκατοικιών της Αθήνας.

► 6 → Επειδή εδώ υπάρχει ένα καφέ απ' όπου μπορείς να ψωνίσεις τα ρούχα σου. Μπερδεύτηκες; Στον νέο πολυχώρο Kick στην οδό Σποράδων, εκτός από τους εξαιρετικούς specialty καφέδες της ελληνικής εταιρείας AREA 51, τα τέλεια cookies του Cookie Dude και τα βίγκαν γλυκά της Eri bakes vegan, μπορείς να βρεις τα Τ-shirts του ελληνικού brand Indiego Clothing, τις κάλτσες και τις μπλούζες των brands Ode to socks και Fashion Spaetkauf, ενώ πρόκειται να φιλοξενήσει τις δημιουργίες κι άλλων τοπικών fashion brands μπροστά από τις τοιχογραφίες του Soteur, των οποίων την προσπάθεια αξίζει να γνωρίσουμε και να στηρίξουμε. Σποράδων 26

Kick. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 7 → Για τα Μπριζολάκια.gr, που είναι αυτό που θα λέγαμε «σύγχρονη ψησταριά με έμφαση στα χοιρινά μπριζολάκια», από τα οποία προκύπτει και η περιβόητη κυβερνο-ονομασία του μαγαζιού. Γενικώς, τα υποκοριστικά είναι διαρκώς παρόντα στον κώδικα επικοινωνίας («πατατούλες σίγουρα», «να βάλουμε και καμιά σαλατούλα», «μπριζολάκια οπωσδήποτε», και τις «πιτούλες αλάδωτες» κ.λπ.) και παίζουν επιτυχώς τον καθησυχαστικό ρόλο τους, που ταιριάζει με την ηρεμία του εξωτερικού χώρου σερβιρίσματος, η οποία καταπλήσσει, δεδομένου ότι κανείς δεν θα ήλπιζε σε τόση πραότητα επί της Ευελπίδων. Τα Μπριζολάκια.gr υπήρξαν σπουδαίο θεατρικό στέκι, καθότι έμεναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ κι αυτό εξυπηρετούσε την ανάγκη του θεατρικού κόσμου για «φαγάκι» μετά την παράσταση. Εξάλλου, σε αυτό συνέτεινε και ο συνδυασμός καλής ποιότητας και πολύ καλής τιμής. Ευελπίδων 47, 210 8813121

► 8 → Για το «Ρετάλι της Φωκίωνος Νέγρη», που ξεχωρίζει απ' όλα τα μαγαζιά που πουλούν ρούχα από δεύτερο χέρι, όχι μόνο για την τόσο φάνκι ονομασία του, που παραπέμπει στη γνωστή ελληνική ταινία Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, αλλά και επειδή η Ελευθερία Ντέλλα, η ιδιοκτήτριά του, γνωρίζει καλά και από πρώτο χέρι ότι το σημαντικότερο σε ένα ρούχο είναι η ποιότητα του υφάσματος από το οποίο είναι φτιαγμένο. Κι αυτό επειδή έχει ασχοληθεί η ίδια πολύ με τη μόδα αλλά και επειδή κατάγεται από οικογένεια σχεδιαστών ρούχων και γενικότερα του επαγγέλματος. Έτσι, δεν προμηθεύεται τα ρούχα που πουλάει με το κιλό, όπως συνηθίζεται στα περισσότερα καταστήματα του είδους, παρά διαλέγει κάθε κομμάτι ξεχωριστά, φροντίζοντας, εκτός από στυλ, να διαθέτει και καλά υλικά κατασκευής. Το ρετάλι της Φωκίωνος Νέγρη, Φωκίωνος Νέγρη 62 & Σκύρου, 211 4061928, retalikipseli@gmail.com

► 9 → Μια ματιά στα ΚΑΦΑΟ της Φωκίωνος Νέγρη μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Περπατώντας θα δεις ζωγραφιές από τρεις καλλιτέχνες (el.vatomouro, Sugar_ath , chrisanthypetra) με φράσεις, μορφές και ηλιοβασιλέματα γεμάτα χρώμα. «Όλα καλά, όλα ανθηρά» σου γνέφει ένα απ' αυτά. Χαμογελάς και συνεχίζεις τη βόλτα σου.

► 10 → Για το Studio Κυψέλης, που δικαίως αυτοπροσδιορίζεται ως αυθεντικό θέατρο τσέπης. Βρίσκεται στο θεωρούμενο «θεατρικό πι της Κυψέλης», επί του πεζόδρομου Σπετσοπούλας και πολύ κοντά στη λεωφόρο Κυψέλης. Στεγάζει την ομάδα «Θεατρίνων Θεατές» που ίδρυσε ο Γιώργος Λιβανός, που είναι και ο σκηνοθέτης της. Είναι η μόνη ομάδα και σκηνή στην Αθήνα που ανεβάζει έργα στα οποία μπορεί να θαυμάσει κάποιος ό,τι πιο απρόσμενο: αγαπημένες σταρ περασμένων εποχών, σαν την Ισμήνη Καλέση ή την Καίτη Ιμπροχώρη, σε πρωταγωνιστικούς ρόλους έργων κλασικού ρεπερτορίου (π.χ. Μαριβό, Ουάιλντ) που τις μέρες της μεγάλης τους δόξας δεν προσέγγισαν ποτέ. Κυρίως, όμως, το Studio Κυψέλης περιλαμβάνει τακτικά στο ρεπερτόριό του, χωρίς να αναλώνεται σε τυμπανοκρουσίες σχετικά, έργα lgbtq+ ευαισθησίας, όπως ήταν, για παράδειγμα, μια μεγάλη εισπρακτική επιτυχία του, το περίφημο Δαχτυλίδι του Λεονάρντο του Rick Elice ή το έργο του Γιάννη Σολδάτου Όταν ο Παζολίνι συνάντησε το αγόρι που του πρόσφερε τον θάνατο. Studio Κυψέλης, Σπετσοπούλας 9 & Κυψέλης, 210 8819571

Ο λόφος του Ελικώνα, εκτός του ότι είναι ιδανικός για άθληση, προσφέρει και μοναδική θέα στον αθηναϊκό ουρανό. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 11 → Για τον «ναό της τέχνης Stern», που ιδρύθηκε το 1975 και είναι ένα κατάστημα που πουλά έπιπλα, πορσελάνες, φωτιστικά και πάρα πολλά άλλα και ετερόκλητα διακοσμητικά αντικείμενα παραδοσιακής κινεζικής και ιαπωνικής τέχνης. Ένας παράδεισος για όποιον αναζητά το ξεχωριστό και εξεζητημένο και για εκείνον που τολμά να αγαπά τις υπέροχες μαύρες λάκες με διακόσμηση από φίλντισι, καθώς και για όποιον γαληνεύει με αντικείμενα στολισμένα με ερωδιούς ή αρκουδάκια πάντα. Διαθέτει, επίσης, έπιπλα μπαμπού, μεταξύ των οποίων και οι πολυθρόνες με την υπερμεγέθη και υπερβολικά πλουμιστή πλάτη, που συνήθως η εμπορική κωδική τους ονομασία είναι «Εμμανουέλα», καθότι προέρχονται από την ομώνυμη, διάσημη ταινία ερωτικού περιεχομένου των αρχών της δεκαετίας του '70, όπου η πρωταγωνίστριά της, η αείμνηστη Σίλβια Κρίστελ, αναπαυόταν ηδυπαθώς σε μία από αυτές. Stern – Temple of Art, Κεφαλληνίας 28, 210 8217227, 210 8834487, 6947 492233, info@stern.gr, https://www.stern.gr/

► 12 → Για την Αλεπότρυπα, στο τέρμα της οδού Μεγίστης, όπου νέοι από κάθε εθνικότητα δίνουν τα δικά τους ραντεβού στα γηπεδάκια για παιχνίδι που κρατάει μέχρι αργά το βράδυ. Ο λόφος του Ελικώνα, εκτός του ότι είναι ιδανικός για άθληση, προσφέρει και μοναδική θέα στον αθηναϊκό ουρανό. Μεγίστης & Κυθήρων

► 13 → Επειδή εκεί μπορείς να μυρίσεις το άρωμα της Ιστορίας, στο καφεκοπτείο Άσσος. Η παράδοση ξεκινάει από το 1914 και το πρώτο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, και φτάνει μέχρι σήμερα, στην Κυψέλη, όπου και βρίσκεται από το 1960. Το μαγικό αυτό μαγαζάκι γεμίζει τους δρόμους της περιοχής με μυρωδιές από χαρμάνια και κόκκους καφέ που ταξιδεύουν από περιοχές όπως η Βραζιλία και η Αιθιοπία, η Κολομβία και η Γουατεμάλα, παρασύροντας τους περαστικούς στο εσωτερικό του. Αγίας Ζώνης 32

► 14 → Επειδή οι κάτοικοί της λατρεύουν τα κατοικίδια κι αυτό φαίνεται. Στα παρκάκια της Φωκίωνος Νέγρη ενθουσιασμένοι σκύλοι τριγυρνάνε παίζοντας μεταξύ τους, κυλιούνται στο πράσινο και γυρεύουν χάδια. Αν καθίσετε σε ένα παγκάκι, θα σας πλησιάσουν, με την ουρά τους να πηγαίνει πέρα δώθε.

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO Kαφεκοπτείο Άσσος. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 15 → Επειδή στηρίζει τους καλλιτέχνες της. Η οργάνωση Snehta Residency (Athens Reversed) είναι το πρώτο δομημένο art residency στην Αθήνα που σκοπό έχει να στηρίξει και να αναδείξει καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Έρευνες, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκινούν από την Κυψέλη για να φτάσουν όπου η έκφραση συναντά την τέχνη. Ι. Δροσοπούλου 47

► 16 → Επειδή στεγάζει το We Need Books, την πρώτη πολύγλωσση βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στην οδό Ευβοίας 7. Η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ναντίρ και την Ιωάννα δίνει στην κοινότητα και στους ανθρώπους της Κυψέλης τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη λογοτεχνία και τη γνώση της γλώσσας τους, προωθώντας την πολυπολιτισμικότητα με ένα δίκτυο ενδυνάμωσης ανθρώπων κάθε ηλικίας.

► 17 → Επειδή στη Φωκίωνος Νέγρη βρίσκεται ένας από τους πιο ζεστούς και φιλόξενους βιβλιοπώληδες της Αθήνας. Ο Γάλλος Μπενουά Ντουραντέν μετράει πάνω από ενάμιση χρόνο μπροστά από τα ράφια του «Μετεωρίτη», του βιβλιοπωλείου που έχει έρθει για να κάνει τους Κυψελιώτες να αγαπήσουν την ανάγνωση σε όλα τα επίπεδα. Φωκίωνος Νέγρη 68

► 18 → Επειδή το ντόμινο στην Κυψέλη συνεχίζει να είναι η αγαπημένη ασχολία για τις αντροπαρέες που δίνουν ραντεβού στην πλατεία Κανάρη, τα πρωινά ή τα απογεύματα. Οι «έντονες» κουβέντες αυτών που παίζουν και τα σχόλια όσων μαζεύονται γύρω από το παιχνίδι συνοδεύουν μια γνώριμη πλέον εικόνα της περιοχής.

Βιβλιοπωλείο «Μετεωρίτης». Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO Παίζοντας ντόμινο στην πλατεία Κανάρη. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 19 → Επειδή εκεί ακούγεται η πιο ξεχωριστή black μουσική. Σόουλ και φανκ, τζαζ και χιπ-χοπ, ο Black Anthology παίζει εδώ και τρία χρόνια στο γνωστό Βίλατζ με μουσικές που δίνουν ρυθμό στους κατοίκους της περιοχής, κάνοντας την Κυψέλη ακόμη πιο cool απ' ό,τι είναι ήδη. Κάθε Δευτέρα η πλατεία Αγίου Γεωργίου έχει τον δικό της παλμό και μπορείς να τον νιώσεις. Πλατεία Αγ. Γεωργίου 9

► 20 → Επειδή η πλατεία Αγίου Γεωργίου είναι ένα ολόκληρο σύμπαν. Παρότι δεν είναι η κεντρική πλατεία της Κυψέλης, τα τελευταία χρόνια είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη ζωντάνια. Με το χάλκινο άγαλμα των τριών μικρών μπαρόκ «ερώτων» στη μέση της και την ομώνυμη εκκλησία με τις υπέροχες τοιχογραφίες του Κόντογλου για κληρονομιά, η πλατεία με τις καμπυλωτές πολυκατοικίες μοιάζει να ζει τη δική της αναγέννηση, μαζεύοντας κόσμο και από άλλες συνοικίες της πόλης, που επιλέγουν να έρχονται εδώ για φαγητό, καφέ ή ποτό, μετατρέποντάς τη σε μία από τις πιο δημοφιλείς πιάτσες της Αθήνας.



Το ωραίο στην περίπτωση αυτής της πλατείας έγκειται στο ότι τα καινούργια στέκια δεν πήραν τη θέση των παλιών, αντιθέτως δημιουργήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ώσμωση του «παλιού» με το «νέο». Ο παλιός Διόνυσος, το σουβλατζίδικο που σέρβιρε γύρο σε όλους τους ηθοποιούς την εποχή της άνθησης του ελληνικού κινηματογράφου, έχει παραχωρήσει το αρχικό του πόστο σε νέο all-day καφέ-μπαρ, ενώ ο ίδιος έχει μεταφερθεί σε μεγάλο χώρο στην απέναντι γωνία. Η Δωδώνη, το πρώτο παγωτατζίδικο της μεγάλης αλυσίδας, υπάρχει ακόμα, όπως και ο περίφημος φούρνος του Τηλιγάδα με τα ωραία ψωμιά, το θρυλικό ζαχαροπλαστείο Σκαφίδας με τις κλασικές πάστες Σεράνο και Νουγκατίνα, το μαγειρείο «Οι νοστιμιές της Μαίρης», όπου συχνάζουν οι ηθοποιοί, και το παμπάλαιο κρεοπωλείο «Η Λιβαδειά», που υπάρχει εκεί από το 1929. Δίπλα σε αυτά, το νεανικό all-day στέκι It's a Βίλατζ, το μοντέρνο μεζεδοπωλείο «Κυβέλη», το Let It Bee με τα απογευματινά aperitivi, o Μπούφαλος με τα μπέργκερ του, το Jeanne Marie με τα ολόφρεσκα προφιτερόλ και το ατμοσφαιρικό μπαρ Αλλοτινό με την ξύλινη μπάρα.

► 21 → Γιατί στην οδό Κεφαλληνίας βρίσκεται το Madame Ginger Studio, το στούντιο όπου η Μαριλού Παντάκη aka Madame Ginger δημιουργεί μαζί με την ομάδα της τις συνταγές που ανεβάζει στο κανάλι της YouTube. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι το στούντιο είναι το παλιό πατρικό της σπίτι το οποίο μεταμόρφωσε σε έναν ευχάριστο χώρο όπου όχι μόνο μαγειρεύει, δοκιμάζει και κάνει τα γυρίσματα αλλά και νοικιάζει σε επαγγελματίες του χώρου, σε άλλους bloggers, σε εταιρείες παραγωγής ή οποιονδήποτε θέλει να κάνει ένα γύρισμα.



Το καφέ-βιβλιοπωλείο των εκδόσεων red 'n' noir. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 22 → Επειδή όλοι οι λόγοι για τους οποίους αγαπάμε την Κυψέλη υπάρχουν γραμμένοι σε έναν τοίχο. Δεν είμαστε σίγουροι ποιοι δημιούργησαν αυτόν τον τοίχο –λέγεται ότι τον έφτιαξαν οι μαθητές κάποιου σχολείου της Κυψέλης–, όμως το σίγουρο είναι ότι αγαπάμε την Κυψέλη για πολλούς και διάφορους λόγους: «Αγαπάμε την Κυψέλη για τα γεμάτα εκπλήξεις στενάκια της, τις φυλές της, την πολυπολιτισμικότητά της, τους εθελοντές της, τους δρόμους, τα πάρκα και τα σινεμά της, τα αδέσποτά της, τις νεραντζιές την άνοιξη, τα νεοκλασικά της».

► 23 → Επειδή εδώ υπάρχει ένα συνεργατικό βιβλιοπωλείο που λειτουργεί και ως στέκι. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλαυση που χαρίζει η ανάγνωση ενός βιβλίου πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα ποτό κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι του καφέ-βιβλιοπωλείου των εκδόσεων red 'n' noir που δημιούργησαν στις αρχές του χρόνου αυτόν το ατμοσφαιρικό χώρο επί της οδού Δροσοπούλου. Εκτός από τα βιβλία των ομώνυμων εκδόσεων, που αγαπάνε πολύ το κόμικ, την πολιτική και την αστυνομική λογοτεχνία, εδώ μπορεί κανείς να βρει αυτοεκδόσεις και κινηματικές εκδόσεις που έχουν μικρότερη πρόσβαση σε πιο δημοφιλή σημεία διάθεσης.

► 24 → Επειδή όλο κάτι γίνεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Από τότε που η ομάδα του Impact Hub ανέλαβε τη λειτουργία και τις δράσεις της, η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης δεν έχει ξαναζωντανέψει απλώς αλλά έχει ομορφύνει κυριολεκτικά τη γειτονιά. Εδώ, εκτός από τα λογής-λογής pop-up shops που σκάνε κατά καιρούς, γίνονται και διαφόρων ειδών μαθήματα για παιδιά και ενήλικες: μαθήματα μουσικών οργάνων, ζωγραφικής, χορού και γιόγκα μέχρι και πρωινή δημιουργική απασχόληση για παιδιά. Από τον Νοέμβριο αναμένεται και η δημιουργία της Community Kitchen, δηλαδή μιας κοινόχρηστης κουζίνας που σκοπεύει να φιλοξενεί pop-ups γνωστών και μη εστιατορίων και σεφ.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 25 → Επειδή μια πολυκατοικία της Φωκιώνος Νέγρη έγινε το σκηνικό για το Monday, τη νέα διεθνή ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Δύο χρόνια πριν, η Φωκίωνος Νέγρη υποδεχόταν καθημερινά έναν σταρ του Χόλιγουντ. Ο Σεμπάστιαν Σταν, ο Winter Soldier της Marvel, βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, ο οποίος μετά τον θρίαμβο του Suntan ετοίμαζε την πρώτη διεθνή ταινία του. Ο γνωστότερος, ίσως, δρόμος της Κυψέλης στέγασε για λίγο τον έρωτα του Μίκι και της Κλόι (Ντενίζ Γκαφ) και η ταινία, έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση λόγω της πανδημίας (ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει την Tribeca την περασμένη άνοιξη), έκανε πριν από λίγες μέρες την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Τορόντο, αποσπώντας ενθουσιώδη σχόλια από τον διεθνή Τύπο. Ανυπομονούμε!

► 26 → Για τα θέατρά της: Οδού Κεφαλληνίας, Οδού Κυκλάδων, Άλσος, Κάτια Δανδουλάκη, Κάππα, Χώρα, Ριάλτο, Studio Κυψέλης, Τόπος Αλλού, Τριανόν... Τα θέατρα της Κυψέλης δημιουργούν μια καλλιτεχνική ζεστασιά τον χειμώνα που είναι διάχυτη στους δρόμους της κάθε βράδυ, όταν οι παραστάσεις ξεκινούν. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσουν και φέτος όλα και να μπορούν οι θεατές να βρίσκονται σε αυτά ασφαλείς.

Τριανόν. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



► 27 → Επειδή θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να βρεις πιάτο πιο νόστιμο από το μπεϊτί της Μικράς Ασίας. Αρνίσιος κιμάς ψημένος στα κάρβουνα, τυλιγμένος σε ντελικάτο φύλλο. Καυτερή σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι με σουμάκ, ψητές ντομάτες και πιπεριές και λίγο πιλάφι συμπληρώνουν το αριστούργημα που ολοκληρώνεται με λιωμένο βούτυρο κλαριφιέ. Αυτό που απέξω μοιάζει με κοινό, συνοικιακό σουβλατζίδικο είναι ο ναός του κουρδικού φαγητού στην Αθήνα. Μοσχονησίων 20 & Θήρας, πλατεία Αμερικής

► 28 → Γιατί υπάρχει ένα ολοκαίνουριο μέρος όπου μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου κεραμικά. Ο Πηλός, αυτό το όμορφο εργαστήριο κεραμικής της οδού Κεφαλληνίας, άνοιξε το καλοκαίρι που μας πέρασε και έδωσε δημιουργική διέξοδο στην αγχωτική καθημερινότητα των ημερών του κορωνοϊού που ζούμε. Εδώ γίνονται μαθήματα κεραμικής για ενήλικες και εργαστήρια κεραμικής για παιδιά, διαλέξεις και εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο. Κεφαλληνίας 2

► 29 → Επειδή εδώ και 80 χρόνια στέκει αγέρωχο στη Φωκίωνος Νέγρη, στο ύψος της οδού Έκτορος, ένα μαρμάρινο λαγωνικό. Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία του αγάλματος του σκύλου και τον λόγο για τον οποίο φτιάχτηκε και βρέθηκε εκεί. Η παρουσία του θεωρείται μυστηριώδης και υπάρχουν αρκετοί θρύλοι γύρω από την ύπαρξή του. Τα μόνα στοιχεία που είναι γνωστά είναι ότι το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Ευριπίδης Βαβούρης το 1940 και άλλαξε τρεις θέσεις πριν τοποθετηθεί εκεί που το πετυχαίνεις σήμερα.

Εδώ και 80 χρόνια στέκει αγέρωχο στη Φωκίωνος Νέγρη, στο ύψος της οδού Έκτορος, ένα μαρμάρινο λαγωνικό. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

► 30 → Για το μεζεδοπωλείο Κυβέλη, τα μπέργκερ του Μπούφαλου, τα στέκια του Σαλού Λαγού και του Amalur: Μέρη οικεία και αγαπημένα που μας αρέσει να επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά για καφέ, φαγητό ή ποτό.

