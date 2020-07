Island

Ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός διασκέδασης

Το νησί της αθηναϊκής Ριβιέρας, το εμβληματικό Island, αποτελεί και φέτος τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό σε έναν χώρο χτισμένο πάνω στον βράχο, που θα σου προσφέρει αξέχαστες βραδιές. Οι έμπειροι mixologists αναλαμβάνουν να σε ταξιδέψουν με τις γεύσεις των μοναδικών κοκτέιλ, ενώ τα events που έχουν αφήσει εποχή συνεχίζονται, δίνοντας νέο ορισμό στη διασκέδαση.

Κάθε Τρίτη, το Imani Tuesdays σε παρασύρει στην Ανατολή με ένα special food menu, κοκτέιλ που συνδυάζονται αρμονικά με τις γεύσεις και μια ποικιλία ναργιλέδων. Ο θεσμός του Island, «Dine Wednesdays» συνεχίζεται και φέτος, με Τετάρτες αφιερωμένες στη γαστρονομία, ενώ μια μελωδική live performance από τη Rossana Mailan δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα. Κάθε Πέμπτη, το Paradise Island γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με θέμα τροπικό και αέρα Καραϊβικής, που θα σε μυήσει στην κουλτούρα του surf και της ανεμελιάς και θα σε ξεσηκώσει με πολύ χορό και flirty διάθεση μέχρι το πρωί.

Τις Κυριακές, το Jafari party σε μεταφέρει στην Αφρική μέσα από τη σύγχρονη ματιά της διασκέδασης, με Έλληνες και ξένους DJs να ανεβαίνουν στα decks από νωρίς το απόγευμα για μια μοναδική spiritual house εμπειρία. To Island εδώ και 25 χρόνια ορίζει τη διασκέδαση του καλοκαιριού και φέτος επιστρέφει ανανεωμένο, προσφέροντας απολαυστικές στιγμές που θα σε συντροφεύουν όλο τον χειμώνα.

27ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου, Βάρκιζα, 210 9653563-564, Facebook: Island Athens Riviera, Instagram: @islandathensriviera

40/FortyDay Night bar-restaurant

Σταθερή αξία στην αθηναϊκή Pιβιέρα

Υπάρχουν κάποιοι χώροι όπου πηγαίνεις σαν επισκέπτης και φεύγεις σαν φίλος και το Forty είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Σε μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της αθηναϊκής Ριβιέρας, ο χώρος που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν οι Γιάννης Μαρακάκης, Αποστολής Μαρακάκης και Ετιέν Τοπαλιάν έχει γράψει τη δική του ιστορία, που μετρά πέντε χρόνια και παραμένει σημαντικό κομμάτι της καλοκαιρινής καθημερινότητας. Εδώ μπορείς να απολαύσεις από το πρωί την τροπική ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, ενώ το βράδυ τα lounge vibes σε υποδέχονται με free entrance για μια γευστική εμπειρία που εμπνέεται από τη Μεσόγειο και έχει αναφορές στη γαστρονομική κουλτούρα της Γαλλίας και της Ιαπωνίας.

Ο γνωστός σεφ Θάνος Κακαράς επιμελείται ένα εξαιρετικό μενού και προτείνει πιάτα που προκαλούν όλες τις αισθήσεις. Στις δροσερές σαλάτες θα βρεις τη Fig, με μεσκλάν, σύκα ποσέ, βινεγκρέτ, πετιμέζι, αρσενικό Νάξου και κράκερ τυριού, ενώ στα must-try ορεκτικά είναι το μοσχάρι καρπάτσιο με πίκλα shimeji, ραπανάκι, λεμόνι confit και σάλτσα Matsuhisa. Ιδανικός πρόλογος, για να συνεχίσεις με το Lobster Τail, με ροδάκινα confit, πουρέ λεμονιού, emulsion καρότου και σαλάτα άγριας ρόκας, ή με το εξαιρετικό Lamp Fillet, με κρέμα πατάτας, πουρέ μαύρου σκόρδου, αλμυρίκια και jus αρνιού vergie.

Ο pastry-chef Γιάννης Καλδάνης αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη γευστική σου εμπειρία με δημιουργίες όπως το cremeux σοκολάτας Gianduja με namelaka καραμέλας Dulcey, ζελέ μάνγκο και crumble δημητριακών με επικάλυψη σοκολάτας.

Η tropical ατμόσφαιρα του Forty επιβάλλει μια λίστα από δροσιστικά κοκτέιλ που μπορείς να απολαύσεις όλη μέρα, με αποκορύφωμα τη στιγμή που ο ήλιος δύει στη θάλασσα. Στις μείξεις που δεν πρέπει να παραλείψεις είναι το Hot Parrot με βάση το τζιν, αγγούρι, ανανά πουρέ, φρέσκο χυμό τζίντζερ, σιρόπι ζάχαρης και φρέσκο χυμό λάιμ, αλλά και το Hook Up με τζιν Tanqueray Ten, φράουλα πουρέ, πικραμύγδαλο, σιρόπι γκρέιπφρουτ, φρέσκο χυμό λάιμ και σιρόπι ζάχαρης. Στο Forty, ό,τι κι αν επιλέξεις, η γεύση αποκτά την αισθητική του χώρου, την ελευθερία της θάλασσας και το συναίσθημα του ηλιοβασιλέματος που παίζει τον δικό του ρόλο ώστε να ζήσεις στιγμές που δεν ξεχνάς εύκολα.

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 210 8961261, Facebook: 40Forty - Day Night Bar Restaurant, Instagram: 40forty_official

Coyoacan Playa

Φέρνει στα νότια μια σαρωτική εμπειρία all-day διασκέδασης.

To Coyoacan ακούγεται σαν τίτλος από μεξικάνικο τραγούδι που σου έχει κολλήσει και σε κάνει να σιγοψιθυρίζεις τους στίχους, ακόμα κι αν δεν ξέρεις ισπανικά. Η αλήθεια είναι πως το γνωστό στέκι του κέντρου της Αθήνας φέρνει στην καλοκαιρινή εκδοχή που μόλις προσγειώθηκε στο Varkiza Resort μια all-day αισθητική που θα σου φτιάχνει τη διάθεση κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Το πρωί θα πιεις καφέ και θα απολαύσεις ελαφριά σνακ, θα συνεχίσεις με γεύσεις και δροσιστικά κοκτέιλ που θα σε οδηγήσουν στη lounge ατμόσφαιρα του ηλιοβασιλέματος κι αμέσως μετά θα παρασυρθείς σε μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με δυνατούς ήχους και έντονες στιγμές.

Με την boho ατμόσφαιρα που πατάει στο Mεξικό, αλλά κάνει αναφορές στην gypsy κουλτούρα, στα ψαγμένα πάρτι και, φυσικά, στις γεύσεις που σε μαγεύουν με τα χρώματα και τα αρώματά τους, αυτό το νέο by the beach spot ήρθε για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Στο μενού θα βρεις προτάσεις όπως η Paella για δύο άτομα με τσορίθο, αγκινάρα, λευκό ψάρι και γαρίδες και το εκπληκτικό σεβίτσε λαβράκι με tiger milk ιβίσκου, γλυκοπατάτα, φραγκόσυκο και κρεμμύδι, ενώ τα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα γίνονται ένα με τον χώρο και σε οδηγούν σε ένα ταξίδι μείξεων. Signature επιλογές, όπως το εκπληκτικό Coyo Mule, συνδυάζουν αποστάγματα, τεχνικές και αναπάντεχα υλικά και σε ενθουσιάζουν.

Oι DJs εναλλάσσονται καθημερινά στα decks, αλλά ανάμεσα στις βραδιές που δεν πρέπει να χάσεις –και δεν θα τις χάσεις, αφού επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα– είναι το πάρτι Gypsy Soul με guest DJs που σε μυούν στην αυθεντική afro house σκηνή αλλά και το Children of the Sun με resident τον Pablo Fierro. Μουσικές που γίνονται ένα με τον χώρο, γεύσεις που μυρίζουν θάλασσα και τροπικά κοκτέιλ, το Coyoacan Playa δημιουργεί μια σαρωτική εμπειρία διασκέδασης που σου κολλάει στο μυαλό σαν ένα αγαπημένο τραγούδι.

Varkiza Resort, 6948 668855, Facebook: Coyoacan Athens, Instagram: coyoacanathens

Balux Seaside

Μυστικός κωδικός που σημαίνει απόλαυση

Το ηλιοβασίλεμα θα μπορούσες να το λες και Βalux κι αυτό να είναι ένας μυστικός κωδικός που καταλαβαίνουν όσοι –και είναι πολλοί– έχουν απολαύσει τον ήλιο να δύει σε ένα από το πιο θρυλικά all-day spots της αθηναϊκής Ριβιέρας. Το Balux Seaside με την τροπική ατμόσφαιρα, τον σχεδιασμό που θυμίζει colonial καταστάσεις από άλλες εποχές και τη σύγχρονη –θα την έλεγες και leader– άποψη πάνω στη διασκέδαση σου προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που μας αφορά όλους, με την υψηλή ποιότητα να δίνει μαθήματα απόλαυσης. Τα tiki cocktails που δημιουργεί η ομάδα του Balux Seaside θα σε εντυπωσιάσουν και φέτος, ενώ στα must-try είναι τα spritz που φέρνουν αυθεντική ιταλική φινέτσα στα νότια προάστια της Αθήνας.

Στην κουζίνα ο σεφ Βασίλης Μάντης δημιουργεί πιάτα με έμπνευση από την Ταϊλάνδη, όπως το Exotic Tai Pork με χοιρινά φιλετάκια, πιπεριές, μπαμπού, κάρι, γάλα καρύδας, άγριο ρύζι και μπασμάτι, ενώ δεν πρέπει με τίποτα να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις κάποια από τις sushi επιλογές που αναδεικνύουν τα εκλεκτά υλικά, απογειώνοντας τη γευστική εμπειρία. Κάθε Πέμπτη τα πάρτι του Balux Seaside γίνονται το απόλυτο talk of the town με μουσικές από τους παραγωγούς του En Lefko 87.7 και οι στιγμές κρατάνε μέχρι αργά στο απόλυτο place to be!

Λεωφ. Ποσειδώνος 58, Γλυφάδα, 210 8940566, Facebook: Balux Cafe: Sea Side, Instagram: balux.seaside

Balux Cafe: The House Project

All-day φιλοξενία για όλη την οικογένεια σε μια πανέμορφη εξοχική κατοικία

Λένε πως ένας οικοδεσπότης κρίνεται από το σπίτι του και το Balux Cafe: The House Project επιβεβαιώνει ή, μάλλον, ορίζει τον κανόνα της φιλοξενίας σε έναν χώρο που μοιάζει με θερινή κατοικία, και μάλιστα τοποθετημένη μπροστά σε μια παραλία που έχει χαρακτηριστεί με Γαλάζια Σημαία. Τα ξεχωριστά δωμάτια με τις κρυφές γωνιές, οι boho λεπτομέρειες, τα luxury country έπιπλα και τα έργα τέχνης δίνουν την αίσθηση πολυτέλειας αλλά και οικειότητας που θα απολαύσεις όποια στιγμή κι αν βρεθείς εδώ, σε μια ατμόσφαιρα που καλοδέχεται όλη την οικογένεια και φροντίζει να περάσουν όλοι καλά.

Ο πρωινός καφές συνοδεύεται με εξαιρετικές επιλογές brunch για να συνεχίσεις με φρουτένια ice teas και ελαφριά πιάτα, όπως λαχταριστά μπέργκερ και σάντουιτς. Η κουζίνα παρουσιάζει δημιουργίες βασισμένες στη μεσογειακή παράδοση, προτείνοντας ένα comfort μενού που θα συνοδεύσεις με την κατάλληλη ετικέτα από την εκλεκτή λίστα κρασιών. Τα κοκτέιλ συνδυάζουν υλικά και αποστάγματα σε μοναδικές μείξεις και σε ταξιδεύουν την ώρα ακριβώς που δύει ο ήλιος, ενώ οι μουσικές εναλλάσσονται για να ταιριάζουν με κάθε στιγμή της ημέρας, καταλήγοντας κάθε τόσο σε live βραδιές σε έθνικ και άφρο ρυθμούς.

Το Balux Cafe: The House Project είναι εκείνο το σημείο που έχεις σημαδέψει στον χάρτη της αθηναϊκής Ριβιέρας για να επιστρέφεις ξανά και ξανά, ανακαλύπτοντας συνεχώς όλα όσα έχει να σου προσφέρει.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, 210 8983577, Facebook: Balux Cafe: The House Project, Instagram: baluxcafe, www.baluxcafe.com

Voe

Live by the sun, love by the moon!

Αν το όνομα Voe σου προκαλεί περιέργεια, αρκεί να παρατηρήσεις το σήμα του για να καταλάβεις ότι σημαίνει κολπίσκος και ίσως αυτό να είναι το πρώτο βήμα για να αντιληφθείς πως εδώ όλα έχουν το δικό τους νόημα. Ο all-day χώρος της παραλιακής, που δημιούργησε η ομάδα πίσω από τα City Zen, Voodoo, Brunch Factory και Mind The Gap, σου προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μέσα από ένα σύνολο αντιθέσεων (ή συνδυασμών, όπως το δει κανείς), όποια στιγμή της ημέρας κι αν βρεθείς εκεί.

Το στήσιμο σε εντυπωσιάζει συνεχώς, καθώς μικρές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται η μία μετά την άλλη, ενώ οι ξαπλώστρες και οι άνετες μαξιλάρες στην παραλία σού χαρίζουν χαλαρές στιγμές, καθώς δύει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα. Το boho ethnic ύφος του σχεδιασμού συμπληρώνεται από μια αίσθηση elegant ατμόσφαιρας, χωρίς ποτέ να χάνεις την πολύτιμη άνεση του οικείου που νιώθεις από την πρώτη στιγμή.

Οι γεύσεις σε μαγεύουν από το πρωί με προτάσεις brunch που θα συνοδεύσουν τον καφέ σου, ενώ η κουζίνα, υπό την επιμέλεια του σεφ Αλέξανδρου Καρανικόλα, δημιουργεί πιάτα για όλες τις ώρες, από επιλογές bar food μέχρι δημιουργικές συνταγές με αναφορές στην ελληνική γαστρονομία. Εκτός από τις δροσερές σαλάτες και τα λαχταριστά μπιφτέκια ή μπέργκερ, θα βρεις must-try πιάτα, όπως οι φρέσκιες ταλιατέλες με αστακό ή η εκπληκτική ταλιάτα μόσχου. Η λίστα των κρασιών, εκτενής αλλά εκλεκτή, αποτελεί ένα road trip οινογνωσίας στους ελληνικούς αμπελώνες.

O βραβευμένος Γιάννης Νάτσης (2nd Place at World Cocktail Championship 2015, 1st Place at Hellenic Cocktail Championship 2015) επιμελείται το μενού των κοκτέιλ και σε μεταφέρει σε ένα lounge ταξίδι που ντύνεται με μουσικές από cosmopolitan resto μέχρι groove και nu disco. Θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε το Exotic Russian με βότκα, passion fruit, αλατισμένη καραμέλα, tonka και whiskey bitters, αλλά και το London Velvet με τζιν, ανανά, κράνμπερι, λεμόνι, chartreuse και βενεδικτίνη. Το Voe, που από τον πρώτο κιόλας μήνα έγινε talk of the town, είναι από μόνο του ένας μικρός κόσμος φτιαγμένος σε έναν κολπίσκο. Σε αυτόν τον κόσμο θα νιώσεις πόσο αληθινό είναι το μότο «Live by the sun, love by the moon».

Λεωφ. Ποσειδώνος 83B, 6983 321266, Facebook: Voeathens, Instagram: voe.athens

Ark Restaurant, bar, coffee shop

Καλοκαιρινό σκηνικό πολυτέλειας και απόλαυσης που ξεπερνά τη φαντασία σου

Αν κλείσεις τα μάτια για να φανταστείς το ιδανικό luxury καλοκαιρινό σκηνικό, μπορεί αυτό που σκέφτεσαι να είναι στιγμές που έχεις ζήσει (ή που πρέπει να ζήσεις) στο Ark. Ο περίφημος χώρος στα Αστέρια Γλυφάδας σε υποδέχεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας για να σε «κακομάθει» μέσα σε μια ατμόσφαιρα όπου η υψηλή αισθητική, η φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια και η μαγεία της θάλασσας μπερδεύονται αρμονικά. Ο specialty coffee που θα πιεις στο Ark είναι ένα εξωτικό house blend που δημιουργήθηκε μετά από πολλή μελέτη, σε συνεργασία με την TAF.

Στην κουζίνα, ο βραβευμένος σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης επιμελείται ένα μενού αυθεντικής γαστρονομίας που αναδεικνύει τα προϊόντα του τόπου μας μέσα από μικρά αριστουργήματα. Οι ντελικάτες γεύσεις της θάλασσας και οι θησαυροί της στεριάς συνδυάζονται με φρέσκα υλικά σε πιάτα με ψάρι ή κρέας που μπορείς να απολαύσεις είτε ατομικά είτε στην εκδοχή του μεζέ, για να τα μοιραστείς. Όσο για το pop-up bar του Ark, φέτος το επιμελείται η ομάδα του El Raval, προτείνοντας μια λίστα από κοκτέιλ που βασίζονται σε classic συνταγές αλλά και signature δημιουργίες που θα σε ταξιδέψουν σε εξωτικά μέρη. Άλλωστε, όλη η εμπειρία στο Ark είναι ένα ταξίδι που ξεκινά αμέσως μόλις περνάς την πόρτα ενός από πιο εμβληματικά σημεία της αθηναϊκής Ριβιέρας.

Γρηγορίου Λαμπράκη 2, 210 8948882, Facebook: Ark.glyfada, Instagram: ark.glyfada

Malabar

To fine dining έχει τις ρίζες του στην ελληνική γη

Αν μπορούσες να αποδομήσεις την πολυτέλεια, θα προέκυπταν υλικά της φύσης που έχουν δουλευτεί τόσο αριστοτεχνικά ώστε να ορίσουν την πολυτέλεια. Στο Malabar, το dining place του The Margi Hotel, ο ορισμός της υψηλής γαστρονομίας βασίζεται στα πιο αγνά υλικά της φύσης που καταφθάνουν ολόφρεσκα από την ιδιόκτητη φάρμα.

Το μενού επιμελείται ο Παναγιώτης Γιακαλής, τιμώντας την ποιότητα των υλικών, τα οποία εναλλάσσονται ανάλογα με την εποχή, δημιουργώντας προτάσεις που βασίζονται στη μεσογειακή παράδοση. Τα πιάτα που επιβάλλεται να δοκιμάσεις από το νέο μενού είναι η πατάτα στη θράκα και η σαλάτα με ψητό μαρούλι, αβοκάντο και γαρίδες, που θα σε εκπλήξουν, ενώ ο σεφ προτείνει σε όσους θέλουν να ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία του Malabar τον παναρισμένο σε tandoori τόνο με τουρσί αγγούρι αλλά και τα all-time classic νιόκι με κρέμα παρμεζάνας και φρέσκια τρούφα.

Η απλότητα είναι εκείνη η τεχνική που αναδεικνύει άψογα τις γεύσεις και τα αρώματα ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης και δύσκολης διαδρομής που τελικά αξίζει τον κόπο. Σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα fine dining, οι γεύσεις που θα απολαύσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θα σε κάνουν να νιώσεις τη γαστρονομική οικειότητα που συνδέεται με τη γη του τόπου μας.

Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 210 8929000, Facebook: The Margi Hotel, Instagram: themargihotel

