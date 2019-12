Εκθέσεις

Εκατόν είκοσι έξι πολύτιμοι πίνακες του Qi Baishi, του διασημότερου δασκάλου στην κινεζική ζωγραφική του 20ού αιώνα, φιλοξενούνται μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου στην Αθήνα (έως 12/1, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00).



Ο Μάκης Θεοφυλακτόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, παρουσιάζει στην γκαλερί Citronne 21 καινούργια έργα του (έως 25/1, Citronne, παραλία Πόρου, Τρ., Πεμ.-Παρ. 11:00-15:00 & 17:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη).



Στην έκθεση «Από τον κόσμο του Ομήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη μυκηναϊκή εποχή» του Μουσείου Μπενάκη συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα από τις μυκηναϊκές Κυκλάδες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ευρήματα του σπάνιου για ολόκληρο το Αιγαίο μυκηναϊκού θολωτού τάφου στην Αγία Θέκλα, στη βόρεια Τήνο (έως 8/3, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, εισ.: 3-6 ευρώ).



Τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο Τσαρούχης αποτύπωνε το φως και τις σκιές αναδεικνύει η έκθεση «Ερριμμένες Σκιές», παρουσιάζοντας έργα και σπουδές του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη (έως 15/3, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Πλουτάρχου 28, Μαρούσι, Δευτ.-Παρ. 9:00-14:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00).



Η έκθεση «In the realm of the senses» είναι αφιερωμένη στην αυθεντική και πολύπλευρη παραγωγή της ελληνικής καταγωγής Lynda Benglis με περισσότερα από 30 έργα, μεταξύ αυτών και ορισμένα εμβληματικά, όπως το «Baby Contraband» (έως 15/3, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00).



Μια σπουδαία προσωπικότητα της ιστορίας της τέχνης, που μέχρι τώρα παρέμενε λίγο έως πολύ αγνοημένη, συστήνει στο κοινό η έκθεση «Christian Zervos & Cahiers d'Αrt - H αρχαϊκή στροφή». Εκδότης, κριτικός τέχνης και συλλέκτης, ο ελληνικής καταγωγής Κριστιάν Ζερβός άσκησε σημαντική επίδραση στην εποχή του και στο Παρίσι. Εξήντα σπάνια έργα μοντέρνας τέχνης των Mατίς, Mιρό, Πικάσο, Λόρενς, Κάλντερ, Λαμ, Kαντίνσκι, Γκίκα, Σκλάβου, Τζακομέτι, Μπρανκούζι κ.ά. από την προσωπική συλλογή του Zervos εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (έως 1/3, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, εισ.: 4-8 ευρώ).

Εξώφυλλο «Cahiers d’Art» του Marcel Duchamp, Cœurs Volants , τεύχος 1-2, 1936



Σινεμά, stand-up comedy και street food

Comedy Club για παιδιά: Ο Γιώργος Χατζηπαύλου σατιρίζει τα δικά του παιδικά χρόνια, τους συμμαθητές, τα κατοικίδια, τις ξένες γλώσσες, το σχολείο, τα παιχνίδια, τα παιδικά τραγούδια, τα Χριστούγεννα, τα αγόρια και τα κορίτσια, τη φρασεολογία των μεγάλων και όλα όσα σημαίνουν να είσαι παιδί στη μοναδική ελληνική stand-up comedy παράσταση για παιδιά 6-12 ετών [Μέγαρο Μουσικής, 1, 25, 26 και 28/12 (18:00) & 22, 29/12 (15:30)]



Cinema Αlive: Casablanca: Oι βραδιές διαδραστικού σινεμά «Cinema Alive» επιστρέφουν. Ηθοποιοί, live τζαζ και ένα «κρυφό» καζίνο θα μεταφέρουν το κοινό από το κέντρο της Αθήνας στην εξωτική Καζαμπλάνκα και στο περίφημο Rick's Café (24-30/12, Ζωοδόχου Πηγής 3).

Street Food and Tunes & Xmas Meet Market: Το Street Food and Tunes και το Meet Market ενώνουν τις δυνάμεις τους το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών. Περίπτερα με αλμυρές και γλυκές προτάσεις με ένα χριστουγεννιάτικο twist θα περιμένουν τους επισκέπτες.



Athens Open Air Film Festival Xmas Edition: Η συμβολή των οδών Ερμού και Ασωμάτων στο Θησείο μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο σινεμά για τρεις open air προβολές. Με κουβερτάκια, ζεστά ροφήματα και θέα την Ακρόπολη θα προβληθούν ο Ψαλιδοχέρης, ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης και οι περιπέτειες του Ρότζερ Ράμπιτ (27-29/12).

Christmas camp για παιδιά στο Μουσείο Γουλανδρή.

Δράσεις στα μουσεία

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή γιορτάζει τα πρώτα Χριστούγεννα στο καινούργιο μουσείο με μια συναυλία με την Katerine Duska (27/12), θεατρική παράσταση (24, 27, 28-29/12 και 2, 3-4/1) και ένα Christmas camp για παιδιά (24, 27 & 31/12, 2 & 3/1).



Στο Μουσείο Ακρόπολης τα παιδικά εργαστήρια, οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Jazz Octet της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών (22/12) και οι μελωδίες γνωστών μιούζικαλ από το κουαρτέτο σαξοφώνων S.T.A.B. (29/12) είναι μόνο μερικά από τα highlights του εορταστικού προγράμματος.



Στο Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη την τελευταία Κυριακή του χρόνου ένα μυστήριο περιμένει τη λύση του: «Πού έχει κρυφτεί, άραγε, το πνεύμα των Χριστουγέννων;». Για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης ζητούνται 15 παιδιά ηλικίας 5-8 ετών (29/12).



Με την επίσκεψή τους στο Πλανητάριο κατά την περίοδο των γιορτών, τα παιδιά 5-9 ετών θα μπορέσουν να φτάσουν ως το Διάστημα μέσα από τις παραστάσεις: Κρούμκα: Μια χειμωνιάτικη ιστορία, Ο μυστηριώδης κύριος Τιλτ και Lucia: Το μυστικό των πεφταστεριών. Για τα πιο μεγάλα παιδιά θα υπάρχουν και οι παραστάσεις Το άστρο των Χριστουγέννων, Χριστούγεννα παρέα με τον Μάρτυ.

Μέλισσες

Εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων

Δεκάδες συναυλίες και εορταστικές εκδηλώσεις σχεδιάζει ο δήμος Αθηναίων για όσους μείνουν στην πρωτεύουσα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.



Στο Christmas Light Festival 25 πρωτότυπες διαδραστικές χριστουγεννιάτικες φωτεινές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν από το Athens Digital Arts Festival συνθέτουν μια ξεχωριστή φωτεινή διαδρομή στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου (έως 10/1).



Μια συναυλία με τζαζ διάθεση θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το αθηναϊκό κοινό με την Athens Big Band και την Πέννυ Μπαλτατζή στο Ολυμπία, Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας (23/12).



Στις 24 Δεκεμβρίου ο ουρανός στην πλατεία Κοτζιά γεμίζει με τα παραδοσιακά φαναράκια της Νύχτας των Ευχών σε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show από το Athens Digital Arts Festival με φόντο το δημαρχιακό μέγαρο.



Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ένα εντυπωσιακό live show θα στεγαστεί στην πλατεία Συντάγματος. Οι ΜΕΛΙΣΣΕΣ, η Ήβη Αδάμου, η Demy, η Josephine και η χορευτική ομάδα Wolves θα είναι εκεί.



Χριστούγεννα στο Πεδίον του Άρεως. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί παραστάσεις παραδοσιακών χορών, συναυλίες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις για παιδιά, καλλιτεχνικό εργαστήρι κ.ά.



Γιορτινή Κυψέλη. Ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο χωριό στήνεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το φεστιβάλ «Γιορτινή Κυψέλη» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γαστρονομική γωνιά όπου σεφ εμπνέονται από γνωστά παραμύθια και δημιουργούν μενού με πινελιές φαντασίας, μια παιδική pop-up βιβλιοθήκη, συναυλίες, θέατρο, μαγικά και εκθέσεις για όλη την οικογένεια (έως 29/12).

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, λίγο πριν πετάξουν με προορισμό τη Χιλή και το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Λατινικής Αμερικής, πρόκειται να καταλάβουν για δύο μόνο παραστάσεις την κεντρική σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε μια μοναδική σύμπραξη Ελλήνων και Βραζιλιάνων ηθοποιών. Η ομάδα Passinho Carioca, σε συνεργασία με τους Νίκο Καραθάνο, Χρήστο Λούλη, Αμαλία Μουτούση, Στεφανία Γουλιώτη, Μάρθα Φριντζήλα και Θανάση Αλευρά, θα ηγηθεί του θιάσου για δύο μοναδικές παραστάσεις λίγο πριν από το κλείσιμο του έτους, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου.

ΚΠΙΣΝ

Oι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με σκηνοθέτη τον Θωμά Μοσχόπουλο και μια διαχρονική ιστορία, το παραμύθι του Καρυοθραύστη (έως 5/1).



H παραμονή Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων και δύο νέες «χορογραφίες» των σιντριβανιών στο κανάλι. Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους δίνεται το σήμα για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο πλέον SNF Run: 2020 First Run, ενώ, αμέσως μετά, η δράση μεταφέρεται στην Αγορά με ένα DJ set με τον Eddie Piller, DJ, ραδιοφωνικό παραγωγό και ιδρυτή της Acid Jazz Records.

Kareem Kalokoh

Live

Με μερικές επιλεγμένες εμφανίσεις στο Piraeus 117 η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει συναυλιακά και παρουσιάζει μαζί με τους Καραμουρατίδη και Ευαγγελάτο τα αγαπημένα της κομμάτια (πρώτη συναυλία στις 19/12).



Στις 20/12 ο Νέγρος του Μοριά και ο Kareem Kalokoh εμφανίζονται στη σκηνή του Tres. Την ίδια μέρα το synth/pop τρίο S.W.I.M. θα είναι στο 6 d.o.g.s, ενώ το πρώτο reggae, χειροποίητο ηχοσύστημα της πόλης, το Irie Action Sound System, θα είναι στο Ρομάντσο. Οι καταιγιστικοί Planet of Zeus παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους «Faith in Physics» με δύο συναυλίες στο Fuzz Club (20 & 21/12).



Οι Ιάπωνες Boris, που κινούνται από τη shoegaze και το noise rock μέχρι την dream pop και το αβανγκάρντ, θα βρεθούν στην Αθήνα (21/12, Temple). Επίσης, το Σάββατο τρία reggae/dub acts (Κακό Συναπάντημα, Selectah Piranhas και Junior SP) παίζουν ζωντανά στο AN Club, οι Steams παρουσιάζουν σε ένα αποχαιρετιστήριο live το «Wild Ferment» για τελευταία φορά πριν από την ηχογράφηση του νέου τους άλμπουμ (6 d.o.g.s) και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Πέτρου, ερμηνεύει τρεις καντάτες από το Ορατόριο των Χριστουγέννων του Μπαχ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Τον μοναδικό ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν όσοι βρεθούν στο ρεσιτάλ της Ουρανίας Γκάσιου με έργα της γερμανικής και της γαλλικής σχολής (22/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Evripidis and his tragedies



Μερικά από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της εγχώριας ρoκ σκηνής, όπως οι Deathcrop Valley και οι Alien Mustangs, συμμετέχουν στο «X-Mass Explode Fest» που κλείνει φέτος 15 χρόνια (23/12, AN Club). Οι φαν της καλής πoπ θα βρουν τον Evripidis and his tragedies και τον Kristof στο Ρομάντσο (23/12). Για ένα ιδιαίτερο κράμα jazz, funk, ψυχεδέλειας και ελληνικής μουσικής παράδοσης αναζητήστε τους Afrodyssey Orchestra στο 6 d.o.g.s (23/12). Την επόμενη μέρα (24/12) το Velvet Room επιστρέφει στο Χοροστάσιον, διοργανώνοντας μια μουσική βραδιά με καλεσμένες τη SEM. και τη SOaNNEFaIR.



Το ιστορικό συγκρότημα των Lost Bodies θα βρίσκεται στο Ρομάντσο την Παρασκευή 27/12, ενώ ο Αυστραλός Professor Cunningham και η μπάντα του θα ερμηνεύσουν μπλουζ, τζαζ και σουίνγκ της δεκαετίας του '30 στο Half Note (27/12-2/1).



Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της χρονιάς θα έχει ένα ατμοσφαιρικό σόου από τους Sworr. (28/12, 6 d.o.g.s), ροκ εν ρολ πάρτι στο καινούργιο showcase της Patari Records (28/12, ΑΝ Club) αλλά και μια συναυλία των Ολλανδών Amka με στοιχεία από electronic/kraut/ambient μουσική μέχρι τζαζ και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό (29/12, 6 d.o.g.s).



Με άριες και αποσπάσματα από την όπερα, την οπερέτα, το μιούζικαλ, καθώς και ένα σύντομο πέρασμα από τη μουσική Βιέννη, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κλείνει το 2019 με το εορταστικό της γκαλά στο Μέγαρο Μουσικής (30/12).

Πάρτι στο six d.o.g.s

Πάρτι

To πιο fun ραντεβού των Χριστουγέννων δίνει ο Pepper 96,6 με το Legendary Throwback Xmas Party που απλώνεται στους τρεις ορόφους του Gazarte με live μουσική (Katerine Duska, Leon of Athens, Monsieur Minimal, Ανδριάνα Μπάμπαλη κ.ά.) και DJ sets (20/12).



H Voltage Records υποδέχεται τη Marika Rossa στο Steam Athens και το Stellar, και τον Ολλανδό DJ-παραγωγό Delta Funktionen στο gig space του six d.o.g.s (20/12).



Σταρ της vogue σκηνής του Παρισιού, ο Kiddy Smiles, γνωστός και από τη συμμετοχή του στο Climax του Gaspar Noé, θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Purple Night (21/12, Ρομάντσο). Η αινιγματική φυσιογνωμία της Detroit house, Μοodymann, έρχεται την ίδια μέρα στο Tres.



Από τις 14:00 μέχρι τα μεσάνυχτα η Entropia Records γιορτάζει δύο χρόνια με ένα πάρτι και 11 καλεσμένους DJs στο Ρομάντσο. Στον χώρο θα λειτουργεί από νωρίς pop-up δισκοπωλείο από την Entropia με πολυσυλλεκτικό στοκ βινυλίων (22/12).

Roaring '20s



Την παραμονή των Χριστουγέννων χορεύουμε με τον Arapu στο 6 d.o.g.s, με τη Lilly Palmer στο Steam και στο Trashathon Χmas Eve, το «πάρτι χαράς και κακού γούστου», με DJ τον Ηλία Φραγκούλη (Bios). Στις 25/12 δύο από τα δημοφιλέστερα mobile parties της Αθήνας, το Needless και το Street Outdoors, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στο 6 d.o.g.s και το Revolt κατεβαίνει από νωρίς στο υπόγειο του Crust με house και techno βινύλια, acid, breaks, electro και uk garage.



Από το Παρίσι έρχεται η Anetha, η οποία έχει παίξει στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου, όπως το Bassiani, το Berghain και το Fabric (27/12, 6 d.o.g.s). Στη συνέχεια, ο Κορμοράνος επιστρέφει στο υπόγειο του «Ρομάντσο» για ένα ακόμα Team Spirit πάρτι με guest τον Σουηδό Kornél Kovacs (28/12) και η Electric Pressure προσκαλεί τον Manni Dee (Black Sun Records, Shades Recordings, Perc Trax) στο Temple (28/12).



Tην παραμονή της Πρωτοχρονιάς το Ωδείο Αθηνών μετατρέπεται σε speakeasy για να μας μεταφέρει στην Αμερική των roaring '20s, της ποτοαπαγόρευσης και των flappers. Η βραδιά θα έχει live swing μουσική από τους Swingin' Cats, DJ sets ως το πρωί και burlesque show (31/12).



Το Booze θα κάνει αλλαγή χρονιάς παρέα με τους Bananaboys, ενώ Temple και 6 d.o.g.s μπαίνουν στο 2020 με δύο 12ωρα πάρτι και καλεσμένους τους OAKE - Black Merlin - ANFS - Morah - Bekha Mujiri (Temple) και Stiko, Pan, Fragk & Gi, Mr Roussos b2b Penelope, Artemhs, Jonn (6 d.o.g.s).