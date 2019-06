Τhe Athens Riviera experience

Vittoria Gati

Ιταλική γαστρονομία με αέρα Μανχάταν.

Αν το όνομα Casa di Pasta σου λέει κάτι, τότε ο Γιώργος Παπακώστας, ως δεύτερη γενιά της γνωστής οικογένειας restaurateurs, έχει να σου πει ή, μάλλον, να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Γιατί στη δική του περίπτωση η γαστρονομία δεν είναι λόγια αλλά πράξεις. Στο Vittoria Gati συνεργάζεται με τον δύο φορές βραβευμένο με αστέρι Μichelin Νίκο Καραθάνο, παρουσιάζοντας στα νότια προάστια την αυθεντική ιταλική κουζίνα στην πιο δημιουργική της μορφή, σε ένα περιβάλλον με νεοϋορκέζικο αέρα. Οι δύο ταλαντούχοι σεφ, ο Γιώργος Παπακώστας, με την εμπειρία σε εστιατόρια της Νέας Υόρκης, και ο Νίκος Καραθάνος, με το ταλέντο και το δημιουργικό του πνεύμα, μας παρουσιάζουν έναν κατάλογο με επιρροές από Νέα Υόρκη και τους καταλόγους του ιστορικού Casa di Pasta σε ένα project made for success.

Vittoria Gati, Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, 210 8944491, www.vittoriagati.com, FB: vittoriagati, Instagram: vittoriagati

Golf Privé Γλυφάδας

Ένας χώρος όπου η υψηλή αισθητική και η ποιότητα γράφουν τη δική τους ιστορία.

Κάποιοι χώροι δεν είναι απλώς εντυπωσιακοί αλλά και ιστορικοί και αυτή η μακρά ιστορία τους από μόνη της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν αντιγράφεται. Το εμβληματικό Golf της Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» ανακαίνισε τους χώρους δεξιώσεων και εστίασης και ανανεώθηκε, παραμένοντας πιστό στις αξίες της υψηλής αισθητικής και ποιότητας, καθώς μετονομάστηκε σε Golf Privé. Ιδανικός χώρος για την καθημερινή βόλτα, όταν αυτό που αποζητάς είναι ηρεμία και χαλάρωση μόλις μια ανάσα από τη θάλασσα, με θέα τους καταπράσινους λόφους. Ο βραβευμένος σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης επιμελείται ένα μενού που αποτελεί γαστρονομική εμπειρία στο εκλεπτυσμένο all-day εστιατόριο Colonial, ενώ οι προσεγμένες εγκαταστάσεις του Manor House I, II και ΙΙΙ προσφέρονται για κάθε είδους event, εκδηλώσεις, εταιρικά meetings ή πάρτι. Το Golf Privé της Γλυφάδας είναι ένα ορόσημο που ομορφαίνει εδώ και δεκαετίες τα νότια προάστια.

Golf Privé, Τέρμα Κων/νου Καραμανλή, Γλυφάδα, 210 3420002, www.golfprive.gr, Instagram:@golfpriveglyfada, FΒ:golfpriveglyfada

Tokyo Joe

Υπογράφει τις γεύσεις της ιαπωνικής κουζίνας.

Αν στη σκέψη του σαμουράι σού έρχεται στον νου ένας άγριος πολεμιστής, οι Νότιοι σκέφτονται, πλέον, τη χαριτωμένη μασκότ του Tokyo Joe που έχει καθιερωθεί ήδη για την τέχνη του sushi (και όχι την πολεμική). Εκεί θα απολαύσεις κλασικές αλλά και πιο ιδιαίτερες γεύσεις, φτιαγμένες αριστοτεχνικά, με ολόφρεσκα υλικά, σε ένα μενού που επιμελείται ο σεφ Joe Kurauchi (γνωστός αλλά και γνώστης της ιαπωνικής κουζίνας, από το Rakkan). Εξάλλου, το Tokyo Joe έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές σεφ από μεγάλες κουζίνες που κάνουν consulting, ώστε να παρουσιάζει συνεχώς ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ασιατική γεύση. Τα πιάτα, χειροποίητα, από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη παρασκευή αποδεικνύουν ότι εδώ κάθε λεπτομέρεια συμμετέχει σε μια γευστική εμπειρία που συνεχώς εξελίσσεται.

Tokyo Joe, Ζησιμοπούλου 9, Γλυφάδα, 210 8983069, www.tokyojoe.gr, FB: TokyoJoeGlyfada, Instagram: tokyojoe_glyfada

Bella Vespa

Η fusion ιταλική κουζίνα αποκτά την οικειότητα των δημιουργών της.

Κάποιες ιδέες προκύπτουν με αφορμή τους ανθρώπους και στην περίπτωση του Bella Vespa η έμπνευση προέκυψε από μια παρέα συνεργατών που έγιναν φίλοι και ήθελαν να δημιουργήσουν μαζί κάτι καινούργιο. Ο Αλέξης Βλαβιανός, ο Βαγγέλης Πράπας, ο Φίλιππος Τίγκας, ο Παντελής Σκουλούδης και ο Νίκος Μίχαλος διασκεδάζουν όταν συνεργάζονται «κι αυτό περνάει στον κόσμο...». Γι' αυτό το Bella Vespa έγινε αμέσως σημείο αναφοράς της ιταλικής κουζίνας στα νότια προάστια. Αρκεί να περάσεις απ' έξω για να νιώσεις την ακαταμάχητη επιθυμία να το ανακαλύψεις. Κι επειδή η αυλή του είναι μία από τις καλύτερες των νοτίων προαστίων, θα κολλήσεις και δύσκολα θα σηκωθείς ξανά!

Bella Vespa, Κύπρου 11, Γλυφάδα, 210 8982880, www.bellavespa.gr, FB: BellaVespa11, Instagram: bellavespa11

Θ Salon by Thodoris Gionis

Ο κομμωτής που εμπιστεύεται η αθηναϊκή Ριβιέρα.

Αν το κούρεμα είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, τότε οι Νότιοι έχουν τον δικό τους ειδικό που ακούει στο όνομα Θοδωρής Γκιώνης και βρίσκεται πίσω (και μέσα) από το Θ Salon by Thodoris Gionis. Με μια οικογενειακή παράδοση που μετράει 9 κομμωτές, ο Θοδωρής έχει καταφέρει να κάνει το ψαλίδι εργαλείο δημιουργίας και τον όροφο όπου βρίσκεται ο χώρος του σημείο συνάντησης των πιο στυλάτων Νοτίων. Ο ίδιος είναι πλέον ο αγαπημένος κομμωτής των επωνύμων και έμπιστος φίλος των περισσότερων από αυτούς. Ο minimal χώρος του Θ Salon by Thodoris Gionis θα σε χαλαρώσει όσο αφήνεσαι στα χέρια (ή, μάλλον, στα ψαλίδια) του Θοδωρή.

Θ Salon by Thodoris Gionis, Δημάρχου Α. Μεταξά 24-26, 1ος όροφος, Γλυφάδα,216 7000462, Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Σάβ. 9:00-20:00

Astir Beach Bar

New entry στην all-day απόλαυση δίπλα στη θάλασσα.

Στην πευκόφυτη φυσιογνωμία, στα κρυστάλλινα νερά και στη χρυσή άμμο της κοσμοπολίτικης Astir Βeach έρχεται να προστεθεί φέτος το Astir Beach Bar. Το νέο high end, all-day bar όπου το σύγχρονο design δένει αρμονικά με το greek chic στοιχείο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία απόλαυσης μέσα σε ένα σκηνικό με αέρινο τόνο πολυτέλειας. Εκτός από τα κλασικά και signature cocktails, τα υπέροχα, άνετα private lounges και τη δυνατότητα διοργάνωσης ιδιωτικών πάρτι, η Astir Beach λανσάρει τα ιδιαίτερα conceptual μουσικά events «Sunteria». Ένα tribute στον ήλιο και το νερό, βασισμένο στη World Electronica Music που θα σε μαγέψει με τα sets από DJs, μουσικούς και παραγωγούς που καταφθάνουν απ' όλον τον κόσμο για να σε μυήσουν στα uptempo/downtempo ηλεκτρονικά beats.

Astir Beach Bar, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Αθήνα, astir.gr/beach/astir-beach-bar

Για online κρατήσεις για την είσοδο και τα sunbeds επισκεφθείτε το tickets.astir.gr.

To Astir Beach Bar θα είναι ανοιχτό καθημερινά 8:00-01:00. Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 8901625.

Από τις 20:00, είσοδος 10 ευρώ με ένα ποτό.

Amigos

Amigos... σημαίνει φίλοι!

Τι πιο ωραίο από δύο αδέρφια που δεν είναι απλώς οι καλύτεροι φίλοι αλλά μοιράζονται και το ίδιο πάθος για τη μεξικάνικη κουζίνα και κουλτούρα; Εδώ και 24 χρόνια ο Ντίνος και ο Γιώργος Μαλτεζάκης μας καλούν να ζήσουμε σαν Μεξικάνοι μαζί τους στις δύο φιλόξενες κάζες των Amigos στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη. Γεννημένοι στην Αμερική, έφεραν μαζί τους ιδιαίτερες γεύσεις και νέες ιδέες που υπόσχονται ένα έντονο γαστρονομικό ταξίδι. Οι δυο τους δεν παραλείπουν να επισκέπτονται το Μεξικό κάθε χρόνο για να αντλούν έμπνευση και να μας προσφέρουν τη γνήσια εμπειρία της μεξικάνικης φιέστας μέσα από τα πρωτότυπα events που διοργανώνουν. Αν θες να μπεις κι εσύ στην οικογένεια των Amigos, δεν έχεις παρά να τους επισκεφτείς!

Amigos Mexican Bar Restaurants, Κύπρου 65, Γλυφάδα, 210 8983167 / Μεγ. Αλεξάνδρου 70, Νέα Σμύρνη, 210 9332220, www.amigos.gr, FB: amigos.gr, Instagram: Amigos.gr

Balux Cafe Seaside

Το σημείο που άλλαξε τη βόλτα στα νότια προάστια.

Κάποιες ημερομηνίες σημαδεύουν την καθημερινότητα, χωρίς να σε προϊδεάζουν. Είναι εκείνες οι χρονικές περίοδοι που κάτι σημαντικό συμβαίνει, αλλά δεν το συνειδητοποιείς παρά χρόνια μετά. Τον Απρίλιο του 2004 η ομάδα του Balux Seaside άλλαξε το τοπίο στη διασκέδαση των νότιων προαστίων και όταν λέμε τοπίο, το εννοούμε στην κυριολεξία. Γιατί μέχρι τότε ο καφές των Νοτίων ήταν μια βόλτα στα στενά, ενώ το Balux μετέφερε στην παραλία το ραντεβού για κάθε στιγμή της ημέρας, με αποκορύφωμα την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Με γεύσεις πολυνησιακής κουζίνας, sushi και βραδιές πάρτι με τον Εν Λευκώ κάθε Πέμπτη, το ιστορικό all-day café μας αποχαιρετά, αφού φέτος είναι το τελευταίο καλοκαίρι του (λόγω της ξενοδοχειακής επένδυσης που ετοιμάζεται στα Αστέρια). Κάπως έτσι μπορούμε να μιλάμε για το πρότζεκτ που άφησε για πάντα το δικό του στίγμα στα νότια προάστια.

Balux Cafe Seaside, Λεωφόρος Ποσειδώνος 58, Γλυφάδα, 210 8940566, FB: BaluxCafe

Ark

Μέρος της αισθητικής στην αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το υψηλής αισθητικής δημιούργημα του Ομίλου Παπαθεοχάρη έχει εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό κομμάτι της αθηναϊκής Ριβιέρας. Γιατί το Ark είναι ένας χώρος προσεγμένος στην παραμικρή λεπτομέρεια και προσφέρει γεύσεις που σε ταξιδεύουν στα πιο όμορφα ελληνικά μέρη. Το μενού επιμελείται ο Γιάννης Μπαξεβάνης και είναι εμπνευσμένο από την παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας, με την προσθήκη της δημιουργικής δεξιότητας του σεφ. Γη και θάλασσα συνδυάζονται στα πιάτα του καταλόγου που αλλάζει ανάλογα με την ώρα της ημέρας, αλλά το Ark παραμένει σταθερή γαστρονομική αξία του Νότου, ό,τι ώρα κι αν το επισκεφθείς.

Ark, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Γλυφάδα, 210 8948882, FB: ark.glyfada

my massage

Ένα success story ευεξίας.

Αν κάποτε το μασάζ ακουγόταν ως πολυτέλεια που έμπαινε πολύ χαμηλά στις προτεραιότητές σου, οι δύο δημιουργοί του my massage κατάφεραν να το κάνουν μέρος της καθημερινότητας των Νοτίων (και όχι μόνο) μέσα από μια επιχειρηματική κίνηση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του success story. H Δώρα Πατσιώτη και η Πωλίνα Σταμπούρλου εμπνεύστηκαν έναν χώρο που θα προσφέρει υπηρεσίες μασάζ σε προσιτές τιμές, αλλά με όλη την πολυτέλεια της ατμόσφαιρας που θα σε κάνει να νιώσεις την ουσία της ευεξίας. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους είναι η δημιουργία του μοναδικού συστήματος franchise στον τομέα τους στην Ελλάδα, με 14 καταστήματα εντός και εκτός Αττικής, σε τέσσερα μόλις χρόνια, με στόχο την ανάπτυξη του brand name «my massage» σε όλο τον ελληνικό χώρο. Το my massage - Inner Treatment κατάφερε να αλλάξει τις προτεραιότητές μας.

my massage, Φιλικής Εταιρείας 10, 211 4110088, www.my-massage.gr, FB:mymassage, Instagram: mymassage

Napolitivo

Αυθεντική ιταλική πίτσα και brunch.

Η ναπολιτάνικη πίτσα είναι από εκείνες τις γεύσεις που πρέπει να δοκιμάσεις για να καταλάβεις πώς η γαστρονομία μπορεί να σε ταξιδέψει. Στο Napolitivο θα γευτείς την παραδοσιακή συνταγή που ετοιμάζουν καθημερινά οι maestros του είδους σε ένα pizza bar που θα σου συστήσει όλες τις ιταλικές συνήθειες. Από τον αρωματικό espresso, τα λαχταριστά pasta, τα δροσιστικά aperitivo αλλά και το «brunch italiano», το Napolitivo έχει να σου προσφέρει μια μοναδική γευστική εμπειρία με spirito artigianale.

Napolitivo, Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 210 9840112, www.napolitivo.gr, FB: Napolitivo, Instagram: napolitivo

Balux House Project

Ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα για μικρούς και μεγάλους.

Το «όταν περνάνε καλά τα παιδιά μου τότε περνάω κι εγώ καλά» είναι μια έκφραση που όποιος γονιός την ξεστομίζει ή υπερβάλλει (για να είμαστε ειλικρινείς) ή πίνει τον καφέ του στο Balux House Project, τη φυσική συνέχεια του Balux cafe, το οποίο ήρθε τον Δεκέμβρη του 2007 για να καλύψει την ανάγκη που προκύπτει όταν «βγαίνω με τα παιδιά μου» με την πιο στυλάτη και ποιοτική εκδοχή διασκέδασης που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Φτιαγμένο σαν ένα σπίτι που σε υποδέχεται δίπλα στη θάλασσα, προσφέρει ό,τι μπορεί να χρειάζεται η μαμά και η παρέα της, αλλά και τα μικρά με τη δική τους παρέα. Κι αυτό επιβεβαιώνει πως εδώ όλοι περνάνε καλά!

Balux House Project, Λεωφ. Ποσειδώνος 58, Γλυφάδα, 210 8983577, FΒ: BaluxHouse

40 forty

Day and night προορισμός απόλαυσης.

Στην Αstir Βeach, το πιο μαγευτικό σημείο της αθηναϊκής Ριβιέρας, η θάλασσα, η αμμουδιά και η γεύση ενώνονται, δημιουργώντας έναν all-day προορισμό. Στο bar 'n' restaurant «40 forty» θα ξεκινήσεις από νωρίς το πρωί με καφέ και πρωινό και θα καταλήξεις με φαγητό και κοκτέιλ αργά το βράδυ, ακούγοντας cosmopolitan μουσικές, ενώ βλέπεις το ηλιοβασίλεμα στον κόλπο της Βουλιαγμένης. Ο head chef Γιάννης Μαρκαδάκης σχεδιάζει ένα εκλεκτό μενού με διεθνείς επιρροές που υλοποιεί άψογα ο σεφ Πέτρος Κεφαλάς μαζί με την ομάδα του. Κι όλα αυτά σε ένα ατμοσφαιρικό lounge σκηνικό που ετοιμάζεται, χωρίς να το αντιληφθείς, την ώρα ακριβώς που δύει ο ήλιος.

40 forty, Απόλλωνος 40, AstirBeach, Βουλιαγμένη, Κρατήσεις: 210 8961261, 6936 365009, 40forty.gr, Instagram: 40forty_official

Βατίστας

Μια ιστορία που μυρίζει θάλασσα.

Ξεκινώντας από μια ανεμότρατα στα ανοιχτά των Κυθήρων, ο Βατίστας προσφέρει από τα καλύτερα ψάρια και σούσι των νοτίων προαστίων, πατώντας σε μια ιστορία που περιλαμβάνει ελληνική παράδοση, πάθος και μια τέχνη που πέρασε από τρεις γενιές για να μεταφέρει την αγάπη για τα πολύτιμα δώρα της θάλασσας. Σε ένα elegant περιβάλλον που αλλάζει τα δεδομένα του χώρου μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα επιλέξεις φρέσκο ψάρι ημέρας αλλά και σούσι που δημιουργεί η εξειδικευμένη ομάδα του Βατίστα, φέρνοντας την αυθεντική γιαπωνέζικη γαστρονομία καθημερινά στο πιάτο σου, είτε με take away είτε με delivery. Κι επειδή το καλό ψάρι θέλει και σωστό ψήσιμο, στον Βατίστα μπορείς να ζητήσεις να ψήσουν το ψάρι της επιλογής σου στον φούρνο Mibrasa, που θεωρείται ο καλύτερος στο είδος του.

Βατίστας, Αναγυρούντος 23, Βάρη, 210 9655902 / Ανθέων 23, Γλυφάδα, 210 9628100 / Αφροδίτης 2, Βάρκιζα, 210 8972164

Ώρες λειτουργίας: Δευτ. 8:00-21:00, Τρ.-Σάβ. 8:00-23:00

Σούσι θα βρεις 12:00-23:00 και ψητό ψάρι 12:30-20:30

Κυριακή: 8:00-16:00 θα βρεις ψάρια και ψάρι ψητό

Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται ομόφωνα στη γεύση.

Στην Ελλάδα, αν φωνάξεις «πρόεδρε», γυρίζουν δέκα άτομα... Όμως αυτός ο Πρόεδρος γυρίζει όταν λες «κεμπάπ». Γιατί εκεί οι Νότιοι απολαμβάνουν ένα από τα κορυφαία κεμπάπ, μαζί με ζουμερά καλαμάκια από μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο ή σουτζούκι που προφέρονται και στην τυλιχτή εκδοχή τους. Δεν είναι τυχαίο που ο Πρόεδρος έχει το δικό του πιστοποιημένο Εργαστήριο Κρεάτων για να διαχειρίζεται τα κρέατα με αγνό τρόπο, χωρίς καμία χρήση πρόσθετων συντηρητικών και ενισχυτικών γεύσης, με βάση τις εκλεκτές πρώτες ύλες. Ο Πρόεδρος τιμά την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, προτείνοντας γεύσεις στην πιο αυθεντική τους μορφή. Όσο για την αισθητική του χώρου, αρκεί να σκεφτείς ότι ήταν ένα από τα πρώτα σπίτια της Γλυφάδας και χρονολογείται στο 1930. Η πανέμορφη αυλή του σιγοντάρει τη γαστρονομική απόλαυση με μια ατμόσφαιρα που σε παρασύρει μακριά από την πόλη και το παρόν.

Ο Πρόεδρος, Σάββα Λαζαρίδη 3, Γλυφάδα / Κυπρίων Ηρώων 1, πλ. 25ης Μαρτίου, Ηλιούπολη /Λεωφ. Καλαμακίου 26 & Θεμιοστοκλέους, Άλιμος, www.oproedros.gr, YouTube Channel: O PROEDROS, FB: oproedrossouvlaki, Ιnstagram: o_proedros_souvlaki_kebap

Cava Vegera

Η πρωτοποριακή cava - wine bar.

Το κρασί δεν είναι απλώς ένα ποτό αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία γευστικής απόλαυσης. Η Cava Vegera αντιπροσωπεύει αυτήν τη φιλοσοφία με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο μέσα από ένα πρότζεκτ όπου η λογική της κάβας συνδυάζεται με το wine bar. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στον χώρο του κρασιού αλλά και των γεύσεων που το συνοδεύουν θα το βρεις εδώ. Άλλωστε, πίσω από την Cava Vegera κρύβεται ή, μάλλον, αποκαλύπτεται μια ομάδα από τους πλέον εξειδικευμένους-πιστοποιημένους του χώρου: 4 sommelier, 2 οινολόγοι, 4 σερβιτόροι, ο σεφ και οι 3 βοηθοί του αποτελούν μία από τις αιτίες που το υβριδικό αυτό κατάστημα εξελίχθηκε σε πρότυπο κάβας που παρουσιάζει έναν νέο τρόπο προσέγγισης στο κρασί.

Cava Vegera, Ανδρέα Παπανδρέου 130, Γλυφάδα, 210 9646635 /Βασιλέως Παύλου 61 & Ποσειδώνος 11, Βούλα, 211 0125700, cavavegera.gr, FB: cavavegera, Instagram: cavavegera

Ζάχος

Mια αξία σταθερή στον χρόνο.

Ορισμένα ονόματα τα λες και γεμίζει το στόμα σου και ο Ζάχος είναι ένα από αυτά. Το περίφημο grill house της Βουλιαγμένης είναι σταθερή αξία (και τις χρειαζόμαστε αυτές τις περιπτώσεις) που δεν θα σε απογοητεύσει όποια μέρα και να πας, ό,τι και να παραγγείλεις. Ειδικά το καλοκαίρι, μετά το μπάνιο, θα καταλήξεις με ένα τυλιχτό στο χέρι και αρκετές ακόμα παραδοσιακές και πεντανόστιμες επιλογές στο τραπέζι. Όσο για το μενού, μάλλον δεν θα το χρειαστείς, γιατί πριν ακόμα φτάσεις στον Ζάχο έχεις αποφασίσει τι θα παραγγείλεις.

Ζάχος, Ερμού 1, Βουλιαγμένη, 210 8940554, FB: Zaxos-Grill

Kayak the ultimate ice cream

Γευσιγνωσία magic trilogy σε μια boutique παγωτού!

Το παγωτό αποδομείται με τον πιο δημιουργικό τρόπο στο Kayak all-day lounge café της Γλυφάδας. Το magic trilogy είναι μια γευσιγνωσία που ξεκινά από το πρώτο μείγμα του παγωτού και προσφέρεται σε σφηνάκι, συνεχίζεται με το στάδιο ανάδευσης, το οποίο δίνει στο παγωτό μια βελούδινη, κρεμώδη υφή, και ολοκληρώνεται με το παγωτό στην τελική του μορφή, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Η βανίλια Μαδαγασκάρης, η Belgium σοκολάτα, το φιστίκι με καρπούς Αιγίνης αλλά και μια τέταρτη γεύση, διαφορετική κάθε φορά, παρασκευάζονται καθημερινά στο Kayak Γλυφάδας σε μια ανοιχτή προς το κοινό διαδικασία, με έντονη τη γεύση και τα αρώματα που αναδεικνύουν οι εκλεκτές πρώτες ύλες.

Kayak, Α. Μεταξά 24-26 & Ζησιμοπούλου 9, 210 8949130, FB: itiskayak, Instagram: itiskayak