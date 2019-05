Όταν χτιζόταν τα γραφεία Φιλελλήνων και Μητροπόλεως στο Σύνταγμα, τέλη καλοκαιριού 1960

Σύνταγμα - Οδός Φιλελλήνων ( 1960). Στη γωνία κτίζεται το κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων ιδιοκτησίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της ΔΕΗ, στη θέση του Μεγάρου Παχύ, κτιρίου της Οθωνικής περιόδου, που ήταν ένα από τα πρώτα στην πλατεία, που θυσιάστηκαν στο βωμό της ανανέωσης και της πιο προσοδοφόρας εκμετάλλευσης των οικοπέδων "φιλέτων" γύρω από την πλατεία.



Το επόμενο θα είναι το "Μέγα Ξενοδοχείον της Αγγλίας", στη δεξιά γωνία της Ερμού, που εδώ διανύει τις τελευταίες του μέρες.

Τον Σεπτέμβριο του 1961 είχε ήδη υψωθεί ο σκελετός του κτιρίου της BP, που πήρε τη θέση του.

Ένα ακόμα στοιχείο για τη χρονολόγηση, σύμφωνα με τον Giorgos Neogeorgis, είναι η παρουσία του κίτρινου λεωφορείου. Αυτά ήταν AEC Tylor ή τύλορες, όπως τα αποκαλούσαν και καταργήθηκαν το 1961.

Πηχυαία η διαφήμιση της βελγικής αεροπορικής εταιρείας SABENA.

Θυμάμαι ότι όταν είχε πια ξεπέσει και πήγαινε για χρεοκοπία κυκλοφορούσε το αστείο ότι το όνομά της ήταν αρκτικόλεξο για τη φράση: "Such A Bad Experience Never Again".

― Σταυρ. Μπαλ.