Καλοκαιρινή μέρα στην καρδιά της Αθήνας και στον πολύχρωμο από τα γκράφιτι δρόμο της Σαρρή ξεπροβάλλει μια γιαγιαδίστικη πολυθρόνα και ένα τραπεζάκι. Εδώ γίνεται καθημερινά μια συνάθροιση από καλλιτέχνες, ταξιδιώτες και περαστικούς, που μοιράζονται εμπειρίες και συνυπάρχουν έξω από τον χώρο της Alibi Gallery, γνωστή σε πολλούς και ως Σαρρή 12.

Αυτή η ασυνήθιστη «παρέα» ανθρώπων τραβάει το βλέμμα των περαστικών που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την συλλογή έργων που φαίνονται απ' την τζαμένια βιτρίνα: ένα κουτί με το σύνθημα "Athens is sexy" του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη, ένας αυτόφωτος επιχρυσωμένος σκελετός κατσίκας του Glow in the Dark, και το πιθάρι ζωγραφισμένο με τα χρώματα του Cacao Rocks.

Με το που μπεις στον χώρο της έκθεσης, δεν ξέρεις προς τα πού να πρωτοκοιτάξεις - με έργα δεκάδων καλλιτεχνών που καλύπτουν όλες τις επιφάνειες, ξεκινάει ένα ταξίδι εξερεύνησης. Μέχρι και το πάτωμα του χώρου είναι έργο τέχνης – ένα ρυθμικό χαρακτικό σχέδιο από την δουλειά της Νάγιας Μαγαλιού

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

«Η έκθεση «Souvenirs d'Athènes» στήθηκε αυθόρμητα με σκοπό να δώσουμε την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν πρωτότυπα αναμνηστικά που διαφέρουν από τις συνηθισμένες επιλογές του κλασικού σουβενίρ.

Θέλαμε να φέρουμε στο προσκήνιο καλλιτέχνες και την δουλειά τους, καταρρίπτοντας όμως την αποστασιοποίηση ανάμεσα στον θεατή και τα έργα που συχνά δημιουργούμε στις γκαλερί, και να προσφέρουμε τέχνη προσιτή και φυσικά να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και στις πιο μακρινές χώρες.

Το αποτέλεσμα είναι έργα 60 καλλιτεχνών - τόσο αναδυόμενων όσο και καθιερωμένων - που εργάζονται με διάφορα μέσα για να φέρουν χρώμα και μοναδική υπόσταση στον καμβά, την καρτ ποστάλ, τον πηλό, το ξύλο και σε άλλα υλικά, σε διάλογο με την Αθήνα» λέει ο Φίλιππος Μιχαηλίδης που έχει επιμεληθεί την έκθεση.

Θα σου πάρει ώρα να εξετάσεις τα δερματόδετα τετράδια και λινογραφίες της Ismini Black, τα σχεδόν αληθινά ζωάκια-μινιατούρες από ξασμένο μαλλί της Ελίνας Δέτση, τα Απολλώνια και Διονυσιακά κεραμικά σουβέρ της Λυδίας Ανδριώτη. Μέχρι να σηκώσεις το βλέμμα σου και να δεις να κρέμονται οι χρωματιστές φιγούρες του ισραηλινού El Ya Hu Saban αρμονικά συνδυασμένες με τα πορτρέτα εμπνευσμένα από φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου του Γιάννη Σελιμιώτη.

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Ο κατα τ΄άλλα πολύχρωμος καμβάς της Μαριλίας Κολιμπίρη αναγράφει "Fuck the world", η φανερά έμπειρη γραφή του Δημητράκη, τα κολάζ του ΜΙΑΟΥ, ο μαύρος κεραμικός "Κύκλωπας με τα προβατάκια" των Beetroot, συνειδητοποιείς ότι η έκθεση είναι πυκνή για μονοκοντυλιά –και αφήνεσαι στον κόσμο των καλλιτεχνών.

Η αποσυμπίεση γίνεται στρέφοντας το βλέμμα στο κεντρικό βάθρο, με την μοντέρνα εκδοχή αρχαίων προτομών της ομάδας Sophia Enjoy Thinking, τα φρέσκα σχέδια της Α Hue of Greek Blue και τα ανάλαφρα και κομψά κοσμήματα της ομάδας Tholos. Αξιοσημείωτα τα γεωμετρικά μαρμάρινα αντικείμενα της αρχιτεκτονικής ομάδας OOCI που σχεδίασαν σε συνεργασία με το Kennedy Magazine.

Οι λάτρεις της street art πάντα εστιάζουν στην πυρογραφημένη σκάφη του Jola818, τα γνωστά ζωγραφισμένα γκαζάκια του Woozy, τα τρυπημένα σπρέι του Ιάκωβου Βολκώβ. Όσοι έκαναν την βόλτα τους στην γειτονιά μας αναγνωρίζουν αμέσως τα έργα του Paparazzi, και τα μπαρμπούνια του Zie.

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Συμφοιτητές από την Καλών Τεχνών στην Φλώρινα, ο Αστέρης Κανούσης, και ο Γιώργος Κυπριανίδης, μαζί με τον φίλο τους Φοίβο Θάνο, διαμορφώνουν μια γωνιά γεμάτη χρώμα, κυνισμό, σαρκασμό και ζωγραφισμένα πακέτα από τσιγάρα.

Επόμενη στάση τα συρμάτινα χταπόδια του Αντώνη Καστρινάκη, γνωστού για τα διαχρονικά "καραβάκια" που πλέουν στο Μουσείο Μπενάκη. Ήταν αυτά που τράβηξαν την προσοχή και των διοργανωτών της έκθεσης όταν τον επισκέφθηκαν στο ατελιέ του.

Ο χώρος αλλάζει όταν πλησιάζεις το ηχητικό κομμάτι της έκθεσης, ένα σαντούρι και ένα κελάηδισμα - πομποί των ήχων τα δύο κεραμικά ηχεία της Λυδίας Ανδριώτη. Οι ήχοι με την σειρά τους δίνουν πνοή στους μεγάλους καμβάδες με τους Κουδουνάδες της Σκύρου, μια εκδοχή λαδιού σε ασπρόμαυρη φωτογραφία της Pascaline Bossu.

Τα ζεν γλυπτά του Παναγιώτη Μπρέντα σε ταξιδεύουν σε αρχετυπικά ταξίδια, όπως και οι φωτογραφίες από παλιές Φαναριώτικες οικογένειες που έχει επεξεργαστεί ο Κάρολος Μιχαηλίδης. Η Μαρία Κοκκίνη μας ταξιδεύει σε γλυκές θαλασσινές περιπέτειες, o Ηλίας Κατσίκης σε αγιογραφίες με ψυχρή πορσελάνη, ενώ οι πιο έμπειροι συλλέκτες θα αναγνωρίσουν και τις πινελιές του Κυριάκου Λαζαρίδη.

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Και εκεί που ο κορεσμός της παρατήρησης φαντάζει κοντινός, πλησιάζεις στην προθήκη με τα κοσμήματα: ζωγραφισμένα στο χέρι κοσμήματα της Λενούσας Χολέβα με βυζαντινά και καλοκαιρινά μοτίβα, η κομψή συλλογή the Eye Ring της Λήδας Αθανασοπούλου, τα μακραμέ της Mulumu, η πρώτη δουλειά της Έφης Βλαχάβα, και τα λεπτομερώς κεντητά βραχιόλια "The Sea Urchins" που θυμίζουν μικρές ιστοριούλες, της Ελένης Πανούλη.

Ο Χρίστος Γκάκας όμως ξεπερνάει κάθε επίπεδο πρωτοτυπίας, παρουσιάζοντας βραχιόλια plexiglass που εμπεριέχουν παλιά ελληνικά γραμματόσημα, μια σειρά που είχε παρουσιαστεί και στην Saatchi Gallery. Και φυσικά ένα μοναδικό κόσμημα σχεδιασμένο από την Ingrid Fragantoni, την γνωστή σαμάνο αρχιτεκτόνισσα, που ξαναεμφανίστηκε δειλά μετά από μια περίοδο απόσυρσης από την κοινωνική ζωή.

Ο χώρος αυτός πλαισιώνεται από τις εκλεπτυσμένες μεταξοτυπίες της illustrator Δανάης Σαργολόγου, τα διαχρονικά σχέδια του Παναγιώτη Τζαννετάκη, και τα πλούσια σε σύμβολα έργα της Λουΐζας Περατικού που δίνουν στον θεατή την ελευθερία να ερμηνεύσει το έργο.



Στον χώρο δεσπόζουν τα περιορισμένης έκδοσης μεταξωτά (από το Σουφλί) μαντήλια της Κατερίνας Γεωργοπούλου, ένα είδος τέχνης ως ένδυμα, εμπνευσμένα από το αστικό τοπίο της Αθήνας και του Λονδίνου, που υποδηλώνουν τη ζωτικότητα της σύγχρονης πόλης.

Αξιοσημείωτες εμφανίσεις στον χώρο είναι επίσης τα στρώματα για γιόγκα της ομάδας Aladastra, με το κάθε σχέδιο να συνοδεύεται από ένα βιβλιαράκι με την ιστορία του, και τα πάνινα παιχνίδια της Γρηγορίας Βρυττιάς που δεν σταματάνε να αγκαλιάζουν τα στρώματα.

Σε κεντρικό σημείο, ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες της πολυτάλαντης Sofia Gaafar, το υλικό της οποίας χρησιμοποιήσαμε για την αφίσα της έκθεσης, και οικειοθελώς ταυτιστήκαμε.

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Στον χώρο θα βρείτε επίσης:

• τα καραβάκια φτιαγμένα από παλιές ξύλινες σαΐτες αργαλειού, φτιαγμένες από τον Κώστα Μπούκουρα

• τα δερμάτινα προϊόντα του Zacharia με μεταξοτυπίες θα σε προσκαλέσουν να τα μυρίσεις πριν τα αγοράσεις

• τα μαγνητάκια ψυγείου κατασκευασμένα από παλιά έπιπλα του David Fenwick

• το τύπωμα των Κωνσταντινος Λιανος και Γιάννης Γαλιάτσος

• τις χρωματιστές ιστορίες του Taaz

• τα καλλιτεχνικά βιβλία της Cube Art Editions

• τα έργα της Monica Jahan Bose

• τα μοναδικά και πολύχρωμα μαγιό της Έλλης Ρασσιά

• τις καρτ ποστάλ της Λίας Γιαννακού (actor, performer)

• τον μηχανισμό Αντικυθήρων και άλλα προϊόντα της ομάδας Protoleum Concept

• τα πλεκτά χειροποίητα έργα τέχνης της Click Ngwere από την Ζιμπάμπουε

• ολόκληρη την σειρά Colour Greece (Colour Athens, Colour Cyclades, Colour Thessaloniki, Colour Santorini)

• τα ταγάρια της leti.A σε χειροκίνητο αργαλειό

• τα έργα σε ύφασμα του Γ. Μητατάκη

• τα κουτιά plexiglass με ευχάριστα μηνύματα της Δέσποινας Θεοδωρίδου Krents

• τις χειροποίητες χρωματιστές βεντάλιες της Dida

• τις πολύ όμορφες φωτογραφίες της Έλλη Τσάτσου

• την σειρά καρτ ποσταλ Modern Greece

• τον εκκεντρικό Tsevnik με το ηχητικό του κομμάτι



i. H έκθεση «Souvenirs d'Athènes» θα τρέχει στην Alibi Gallery (Σαρρή 12, Ψυρρή) μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.