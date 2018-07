Τα νύχια του Shridhar Chillal από το Πούνε της Ινδίας χρειάστηκαν 66 χρόνια για να μεγαλώσουν και μόλις λίγα λεπτά για να κοπούν.

Την Τετάρτη ο 82χρονος Ινδός, που κατέχει το ρεκόρ Γκίνες για τα μακρύτερα νύχια που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ένα χέρι, αποφάσισε επιτέλους να τα κόψει. Ή για την ακρίβεια, δέχθηκε να του τα αφαιρέσει προσεκτικά ένας τεχνίτης φορώντας μάσκα και με ένα ηλεκτρικό εργαλείο, στη διάρκεια μιας «τελετής κοπής νυχιών» στη Νέα Υόρκη.

Ο Shridhar μεγάλωνε τα νύχια στο αριστερό του χέρι από τότε που ήταν 14 ετών και αποφάσισε να το κάνει όταν ένας δάσκαλος τον μάλωσε επειδή κατά λάθος του έσπασε ένα πολύ μακρύ νύχι, που είχε στο χέρι. Ο δάσκαλος τού είχε πει τότε πως ο μόνος τρόπος να καταλάβει πόση φροντίδα χρειάζεται για να μην σπάσεις ένα πολύ μακρύ νύχια είναι αν άφηνε και ο ίδιος.

Και ο Shridhar πήρε τα λόγια τοις μετρητοίς: στην τελευταία τους μέτρηση τα νύχια είχε συνολικό μήκος 9 μέτρα, περίπου όσο ένα λεωφορείο του Λονδίνου. Το μακρύτερο όλων ήταν αυτό στον αντίχειρα.

Ο Shridhar Chillal το 1992.

Ο 82χρονος Ινδός σήμερα.

Φυσικά το να φτάσουν σε αυτό το μήκος δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όπως εξηγεί ο 82χρονος, τα νύχια του ήταν τόσο εύθραυστα που έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός να μην τα σπάσει ενώ κοιμάται: «Δεν μπορώ να κουνηθώ πολύ, οπότε κάθε μισή ώρα περίπου ξυπνάω και μετακινώ το χέρι μου στην άλλη πλευρά του κρεβατιού». Επίσης λέει πως από τότε που τα μεγάλωσε, τον πονούσαν συνεχώς. «Βέβαια το καλό είναι πως ποτέ δεν χρειάζεται να περιμένω στη σειρά», προσθέτει.

Το κόψιμο των νυχιών έγινε στο Μουσείο Ripley's Believe It or Not!, όπου και θα εκτίθενται για το κοινό πλέον τα νύχια του Shridhar Chillal.

Με πληροφορίες από Guardian