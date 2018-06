Οι σκύλοι είναι απόλαυση στα βίντεο που έχουν γίνει το απόλυτο viral αυτή την περίοδο.

Το κόλπο είναι απλό και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα σεντόνι ή μια κουβέρτα και ένας σκύλος που πραγματικά σας αγαπά.

H δοκιμασία έγινε τόσο δημοφιλής που απέκτησε και δικό της hashtag, το #WhatTheFluffChallenge.

Το κόλπο είναι απλό, αν και ίσως θέλει λίγες πρόβες.

Σταθείτε απέναντι από τον σκύλο σας κοντά σε μια πόρτα ή σε κάποιο διπλανό διάδρομο.

Τραβήξτε την προσοχή του ζώου και μετά σηκώστε την κουβέρτα ώστε να σας καλύψει.

Την ώρα που εσείς με μια γρήγορη κίνηση θα μετακινηθείτε στο διπλανό δωμάτιο, αφήστε την κουβέρτα να πέσει...

Μα πού πήγε;;;;;;;

When the PXY pup rolls thru, ya gotta do the #WhatTheFluffChallenge. pic.twitter.com/p5M6sQzsP9 — 98 PXY (@98PXYRochester) 21 Ιουνίου 2018

Where the heck did she go?#whatthefluffchallenge pic.twitter.com/pfisitX8JL — REBECCA AIKIO (@rebeccaaikio) 19 Ιουνίου 2018