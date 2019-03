Fairmont: To ξενοδοχείο των πιο κλασικών ταινιών του Χόλιγουντ

Από το Breakfast At Tiffany's (1961) και το Vertigo (1958), στο The Great Gatsby (2013) και το All the Money in the World (2017), το ξενοδοχείο Fairmont έχει υπάρξει το σκηνικό των πιο κλασικών ταινιών του Hollywood.

Για να γιορτάσει λοιπόν αυτήν τη μακρόχρονη σχέση του με τον κινηματογράφο δημιούργησε την καμπάνια Fairmont Loves Film.



Η καμπάνια αποτελείται από μία σειρά εκδηλώσεων την οποία έχει επιμεληθεί η σκηνοθέτις της ταινίας Palo Alto, Gia Coppola και είναι μια πρωτοβουλία των ξενοδοχείων Fairmont.

Θα πραγματοποιηθεί μέσω pop-up εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο και μία έκθεση φωτογραφιών που διοργανώθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο.

Έπειτα θα παρουσιαστεί στα περισσότερα από 70 ξενοδοχεία Fairmont, σε 24 μεγάλες χώρες του κόσμου.



Μέρος της Fairmont Loves Film, είναι η πρώτη ταινία της εικονογράφου και μοντέλου Cuba Tornado Scott. Η ταινία λέγεται Nine and a Half και είναι ένα εγκώμιο για τον εντυπωσιακό κόσμο του σινεμά, μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού.

Η Scott εξηγεί ότι η ταινία εκφράζει την ολοκλήρωση και όχι τη νοσταλγία αφού ό,τι θεωρούσε ωραίο στα εννιάμισι χρόνια της το θεωρεί ωραίο και τώρα.



Τα γυρίσματα έγιναν στο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο, το ξενοδοχείο που επέτρεψε στη Scott «να αναδείξει τη μαγεία παρά να τη δημιουργήσει».

Η σύνδεση του κινηματογράφου με την εμπειρία του ξενοδοχείου γίνεται μέσω του κοινού συναισθήματος που προκαλούν, καθώς σύμφωνα με τη Scott, προσφέρουν «την ίδια μεταφυσική αίσθηση».

@Nowness