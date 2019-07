The Next Page: Ένα εμπύρετο ταξίδι στον κόσμο της μαζοχιστικής επιθυμίας

Ο πρωτοποριακός video artist, Cheng Ran, εξηγεί στο παραπάνω βίντεο την προσαρμογή που έκανε ο Κινέζος πανκ μυθιστοριογράφος Wei Wei, στο έργο Venus in Furs - ένα μυθιστόρημα-ορόσημο του 19ου αιώνα από τον Λεοπόλντ Φον Ζάχερ-Μαζόχ σχετικά με την επιθυμία ενός ευγενή να είναι σεξουαλικά "υπόδουλος" σε μια γυναίκα.

Ο ηδονιστικός φωτισμός των φωτορυθμικών, η μαινόμενη φωτιά και η industrial μουσική συμβάλλουν όλα μαζί στη δημιουργία και κατ'επέκταση στην εξερεύνηση της μαζοχιστικής επιθυμίας. "Το έργο αυτό περιλαμβάνει πάνω από πεντακόσια clips" λέει ο Ran, οπότε "Δεν πρόκειται ουσιαστικά για ένα βίντεο, αλλά περισσότερο για ένα mood".

Ο εσωτερικός οπτικός χορός του Ran κινείται παράλληλα με αποσπάσματα από το κείμενο του Wei Wei, το οποίο είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών, Γαλλικών και Κινεζικών. Το βίντεο με τίτλο The Next Page (Venus in Furs) αποτελεί μέρος του Notes From The Underground, που είναι ένα σύνολο ταινιών που έχει επιμεληθεί o Yang Li, και οι οποίες αφορούν τις υποκουλτούρες και τις μορφές αυτοέκφρασης, που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην Κίνα. "Οι ταινίες αυτές εξερευνούν την ενέργεια που υπάρχει σε μια από τις πιο συναρπαστικές και δημιουργικές χώρες του κόσμου", αναφέρει ο Li.

"H Κίνα είναι τόσο πηγή όσο και προορισμός για καινούργιες ιδέες και πρωτοπορίες" συνεχίζει ο Li. "Από αμιγώς αγροτική χώρα έχει μετατραπεί σε τεράστια οικονομική δύναμη σε λιγότερο από 30 χρόνια και αυτή η μετάβαση έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό, πολυεπίπεδο και δημιουργικό οικοσύστημα καλλιτεχνών".

@Nowness