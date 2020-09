Η «οικογένειά» σου είναι τα πλάσματα που αγαπάς H ταινία μικρού μήκους «All Cats are Gray in the Dark» δείχνει τη σχέση ενός ηλικιωμένου άνδρα με τις γάτες του.

Στο «All Cats are Gray in the Dark» του Lasse Linder μπαίνουμε στον κόσμο ενός ηλικιωμένου άνδρα που ζει μόνος του σε μια μικρή πόλη στην Αυστρία. Μόνο που δεν είναι μόνος: έχει τις δύο γάτες του, ράτσας Scottish Fold, τη Marmelade και τον Katyusha. Οι γάτες του τον συνοδεύουν παντού: στο μπαρ, στο μανάβικο, στις πίστες του σκι. Καθώς βλέπουμε τη σχέση τους να ξεδιπλώνεται παρακολουθούμε ένα σύμπαν μέσα στο οποίο χωράνε μόνο οι τρεις τους – μια υπενθύμιση ότι εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τις «οικογένειές» μας μια και το μοναδικό πράγμα που τις καθορίζει είναι η αγάπη. Πηγή: New York Times