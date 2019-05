Οι ποδηλάτες μπορεί να είναι μεγάλος μπελάς καθώς παραβιάζουν το «κόκκινο» στα φανάρια ή όταν καβαλάνε τα πεζοδρόμια. Όμως πόσο επικίνδυνοι είναι τελικά και πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι οι περιπτώσεις που παραβιάζουν τον νόμο;

Ο δημοσιογράφος της Guardian, Peter Wallker, και συγγραφέας του βιβλίου Bike Nation: How Cycling Can Save the World, διερευνά την εμμονή μας για την ποδηλατική συμπεριφορά.