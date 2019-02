Πώς είναι να έχεις ερωτική σχέση με δύο ή και περισσότερους ανθρώπους;

Ποιος καθορίζει τι σημαίνει αγάπη και σχέση εν έτει 2019; Σύμφωνα με όλο και περισσότερους Αμερικανούς σημαίνει να μην περιορίζεις τον εαυτό σου ή τον σύντροφό σου σε μόνο έναν ερωτικό σύντροφο. Η πολυσυντροφικότητα λοιπόν ή αλλιώς η επιθυμία για στενές σχέσεις με περισσότερα από ένα άτομα, με τη γνώση όλων των εταίρων, φαίνεται να σημειώνει άνοδο.

Σε μια σχετική δημοσκόπηση του 2016, 31% των γυναικών και 38% των ανδρών δήλωσαν ότι η ιδανική σχέση θα περιλάμβανε κάποια μορφή συναινετικής μη-μονογαμίας. Ωστόσο η πολυσυντροφικότητα εξακολουθεί να είναι στιγματισμένη.

Το σύντομο ντοκιμαντέρ Beyond the One: Exploring Modern Polyamory ακολουθεί δύο γυναίκες, την συγγραφέα Sophie Lucido Johnson και την και YouTuber Sharon Rosenburg, οι οποίες έχουν επιλέξει να ζουν μέσα σε πολυσυντροφικές σχέσεις.