This Boy's Life: Η ζωή και η καριέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θεωρείται ευρέως ως ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του και ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια κακή ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει και σχεδόν όλες συνθέτουν μια ατέλειωτη λίστα από blockbusters: Τιτανικός, Η Παραλία, Ματωμένο Διαμάντι, The Aviator, Inception, Ο Λύκος της Wall Street, Ο Πληροφοριοδότης, The Revenant, J Edgar, Shutter Island και η πιο πρόσφατή του, το Κάποτε... στο Χόλιγουντ.

Ο Αμερικάνος ηθοποιός και ακτιβιστής που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ξεκίνησε την καριέρα του με τηλεοπτικές διαφημίσεις, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 συμμετείχε στις τηλεοπτικές σειρές Santa Barbara και Growing Pains. Το ντεμπούτο στην μεγάλη οθόνη έγινε με την ταινία Critters 3 το 1991. Έχει βραβευτεί με τη Χρυσή Σφαίρα Α' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στις ταινίες Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator, 2004), Ο Λύκος της Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013) και η Επιστροφή (The Revenant, 2015) που του χάρισε και το πρώτο του Όσκαρ το 2016.

Το παραπάνω ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα βήματα της εκπληκτικής καριέρας του.

Πηγή: Lorelle Shorten