Η Tavi Gevinson επιλέγει τις ταινίες που θα ήθελε να δει (ή να ξαναδεί) από τη συλλογή της Criterion

H Tavi Gevinson είναι μια από τις πιο πολυάσχολες και πετυχημένες περσόνες της γενιάς της. 22 χρονών σήμερα, ξεκίνησε την πορεία της ως σημαντική blogger στον τομέα της μόδας και του στυλ κατά την εφηβεία της.

Έπειτα δημιούργησε το online περιοδικό Rookie το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια επιτυχημένη πλατφόρμα όπου καταθέτουν τα κείμενά τους νεαρά κορίτσια.

Η Gevinson έχει δηλώσει πως είναι μεγάλη fan της ταινίας της Sofia Coppola, Αυτόχειρες Παρθένοι, ενός φιλμ που παρότι είναι τοποθετημένο στη δεκαετία του 1070 και έχει δημιουργηθεί σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, εξακολουθεί να αγγίζει νέους σινεφίλ όπως είναι η Gevinson.

Με αυτή την αφορμή η Criterion την κάλεσε από τα γραφεία της για να επιλέξει κι άλλες αγαπημένες της ταινίες.

Οι ταινίες που επέλεξε είναι οι εξής:



8 1/2 (1963)

Election (1999)

Dressed to kill (1980)

Fox and his friends(1975)

Metropolitan (1990)

Barcelona (1994)

Valerie and her week of wonders (1970)

Eclipse Series 19: Chantal Akerman in the seventies

Martha Graham: Dance on Film(1959)

Broadcast News (1987)

Moonrise kingdom (2012)