Mέσα στην καραντίνα που ο κόσμος ήταν κλεισμένος στο σπίτι του, πολλοί βρήκαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με έντονα και φωτεινά χρώματα στα μαλλιά τους. Μία από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις που εμφανίστηκε είναι οι χοντρές ραβδώσεις που ήταν πάρα πολύ μόδα τη δεκαετία του '90.

Πρόσφατα, πολλά it girls εμφανίστηκαν με φλογερές, κόκκινες γραμμές στα μαλλιά τους, με πρώτη το μοντέλο Devon Lee Carlson. Η ίδια είπε πως η έμπνευσή της ήταν η Christina Aguilera και πιο συγκεκριμένα το μουσικό βίντεο της ποπ σταρ «Come On Over Baby (All I Want Is You)».

Την τάση αυτή υιοθέτησε και η Bella Hadid, η οποία βγήκε στη Νέα Υόρκη πρόσφατα φορώντας κόκκινα εξτένσιον, επαναλαμβάνοντας το χτένισμα που είχε στην πασαρέλα για το σόου του Versace το φθινόπωρο του 2017.

H Bella Hadid στην πασαρέλα για τον οίκο Versace το 2017.

Όπως θα σας πουν οι κοκκινομάλλες που βάφουν τα μαλλιά τους, το κόκκινο χρώμα στα μαλλιά είναι από τα πιο δύσκολα να επιτευχθούν και να παραμείνουν έντονα. Η υιοθέτηση μιας ριγέ προσέγγισης όχι μόνο δίνει ένα πανκ και ταυτόχρονα κομψό αποτέλεσμα στο λουκ σας, αλλά είναι πιο εύκολο να το επιτύχει κάποιος μόνος του και φυσικά είναι πολύ καλύτερο για την υγεία των μαλλιών σας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. AC Milan by @alfredcharlesvincent using #ISawRed #Balayage Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BLEACH (@bleachlondon) στις 30 Σεπ, 2020 στις 1:00 μμ PDT