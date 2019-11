Είναι κάποιοι άνθρωποι που η προσωπικότητά τους αναδίδει ομορφιά και σε κερδίζουν με την αισιοδοξία και το χαμόγελό τους. Η Ειρήνη Μάκιου δεν είναι απλώς ένας όμορφος άνθρωπος αλλά έχει κάνει επάγγελμα την ομορφιά μέσα από το make up art, και μάλιστα με απόλυτη αφοσίωση σε αυτό. Η πορεία της θυμίζει σενάριο ταινίας: ξεκίνησε από σπουδές γραμματέως, για να καταλάβει ότι δεν της ταίριαζε καθόλου το επάγγελμα, και σύντομα ακολούθησε το όνειρό της, κάνοντας σπουδές επαγγελματικού μακιγιάζ.

Οι υποτροφίες που κατέκτησε τη μία μετά την άλλη την οδήγησαν σε σεμινάρια στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στην Ιταλία, μέχρι που βρέθηκε στην ΕΡΤ ως τηλεοπτική μακιγιέζ. Αυτή η συνεργασία ήταν και η αρχή μιας ασταμάτητης πορείας που χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση στον χώρο της τηλεόρασης. Το στούντιο Makiou Make Up ήρθε το 2012 ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς εξέλιξης που περιλαμβάνει πολλή δουλειά, μελέτη, επιμονή αλλά και βαθιά αντίληψη των πραγμάτων σε κάθε συνεργασία. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν κι ένα στοίχημα μέσα στην περίοδο της βαθιάς κρίσης, οπότε οι υπηρεσίες make up φάνταζαν πολυτέλεια. Όταν, όμως, το ταλέντο και η εργατικότητα συνδυάζονται με καρμικές συγκυρίες, τότε καμία κρίση δεν μπορεί να σταματήσει την επιτυχία.

Η Ειρήνη Μάκιου, από τα χέρια της οποίας έχουν περάσει αμέτρητοι επώνυμοι απ' όλους τους χώρους, 18 χρόνια μετά δηλώνει make up artist και θεωρεί ότι τους τίτλους δεν τους φοράς κατά βούληση αλλά εκείνοι έρχονται και σε βρίσκουν ως απόδειξη της μέχρι τώρα πορείας σου. Σήμερα, το στούντιο Makiou Make Up αποτελεί τον φυσικό χώρο μιας εταιρείας που εξειδικεύεται σε υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάζ (τηλεοπτικό, θεατρικό, μόδας, νυφικό κ.λπ.) αλλά και σε κάθε είδους make up, για οποιαδήποτε περίσταση, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει μεγάλα πρότζεκτ μέσα από συνεργασίες με κανάλια, περιοδικά και εταιρείες παραγωγής. Στημένος σαν ένα πολυτελές καμαρίνι με καθρέφτες, φωτογραφίες και άπλετο φως, ο χώρος σε κερδίζει χάρη στον σχεδιασμό και στην ενέργεια της Ειρήνης που είναι πίσω από κάθε λεπτομέρεια, για να σου θυμίζει πως η ομορφιά βρίσκεται πρώτα μέσα σου.

Μητροπόλεως 73, Θεσσαλονίκη, 2310 283718, www.makioumakeup.gr, FB: Makiou Make Up, Instagram: makioumakeup