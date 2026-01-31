ΣΤΥΛ & ΟΜΟΡΦΙΑ
Στυλ & Ομορφιά

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σου

Οι επιλογές της LiFO για αυτή την εβδομάδα.

The LiFO team
The LiFO team
Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter
0

Solar eclipse

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter


Κοκκαλάκι μαλλιών Celestial Sun ζωγραφισμένο στο χέρι. 
solareclipsestyle.com

Public

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Ημερολόγιο Ημερήσιο 2026 Θεοφύλακτος σε λαχανί χρώμα.
public.gr

Swatch

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Ρολόι εμπνευσμένο από το έργο «The Bavarian Don Giovanni» (1919) του Paul Klee από τη νέα συλλογή Swatch x Guggenheim.
swatch.com/el-gr

Herschel

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Σακίδιο πλάτης Little America σε πετρόλ χρώμα. 
Στο The Mall Athens και σε επιλεγμένα καταστήματα

Cos

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Πουλόβερ από 100% κασμίρι σε κόκκινο χρώμα.
Στο Golden Hall και στο cos.com

52. Crème Atelier

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Φωτιστικό Soft Serve Portable ανάγλυφο.
myran.gr

Vans

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Aδιάβροχα μποτάκια Sk8-Hi σε μπεζ χρώμα.
epapoutsia.gr

Diesel

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σας Facebook Twitter

Τζιν με relaxed fit 1996 d-sire.
gr.diesel.com/en

Στυλ & Ομορφιά

Tags

0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

PHOS by Marilena Lempesi: Το ελληνικό brand ομορφιάς που γεννήθηκε από γνώση, φροντίδα και έμπνευση

Στυλ & Ομορφιά / PHOS by Marilena Lempesi: Το ελληνικό brand ομορφιάς που γεννήθηκε από γνώση, φροντίδα και έμπνευση

Το PHOS by Marilena Lempesi δεν είναι απλώς ένα brand ομορφιάς· είναι μια φιλοσοφία που στηρίζεται στην ποιότητα, την ελληνική δημιουργία και το φως που έχει η κάθε γυναίκα μέσα της.
THE LIFO TEAM
Jewelies: Η συλλογή «Lucky 2026» φέρνει φως στη χρονιά

Στυλ & Ομορφιά / Jewelies: Η συλλογή «Lucky 2026» φέρνει φως στη χρονιά

Το Jewelies, με την παιχνιδιάρικη αλλά εκλεπτυσμένη ταυτότητά του, δείχνει πώς μπορεί η παράδοση να ανανεώνεται χωρίς να χάνει την ψυχή της, με κομμάτια που μας θυμίζουν ότι η πολυτέλεια βρίσκεται στο πώς νιώθεις όταν φοράς κάτι αγαπημένο.
THE LIFO TEAM
 
 