«Όλοι οι οιωνοί δείχνουν θετικοί»: Η Ελλάδα είναι ευγνώμων καθώς επιστρέφουν οι τουρίστες

«Πλανόδιοι μουσικοί βγήκαν στους δρόμους, ξενοδοχεία και αρχαιολογικοί χώροι γέμισαν, καταστηματάρχες χαμογελούν και καλή τύχη αν ψάχνετε για τραπέζι σε αξιοπρεπές εστιατόριο», γράφει η εφημερίδα Guardian σε εκτενές ρεπορτάζ για τον τουρισμό στην Ελλάδα μετά την πανδημία.

«Μπορεί να είναι Απρίλιος, αλλά η Αθήνα είναι ζωντανή υπό τον ήχο των τουριστών. Όλα τα χρόνια που παρακολουθεί τα ερείπια του 1ου αιώνα π.Χ., ο Στέλιος Μπάλλας, ο οποίος είναι στα 50 του, μόλις και μετά βίας θυμάται τόσους πολλούς επισκέπτες στη ρωμαϊκή αγορά», γράφει η Helena Smith, σε ανταπόκριση από την Αθήνα.

