Σε καραντίνα για 14 ημέρες θα μείνει στη Γαλλία ο Έλληνας που επέστρεψε από τη Γουχάν, το επίκεντρο της επιδημίας του νέου κοροναϊού.

Ο Άλεξ Ζαχάρ και η σύζυγός του, που είναι 8 μηνών έγκυος, ήταν ανάμεσα στους Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στη Γουχάν, εξαιτίας του κοροναϊού. Ήταν μεταξύ των 250 Γάλλων και άλλων Ευρωπαίων πολιτών που ταξίδεψαν με το αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε από τη Γουχάν και προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Ιστρ, στη νότια Γαλλία, το μεσημέρι της Κυριακής.

«Κάθομαι στο αεροπλάνο, φοράω μία μάσκα και είναι οι γιατροί γύρω μου και έχει πολύ φασαρία. Θα με κρατήσουν εδώ για 14 ημέρες πριν μπορέσω να ταξιδέψω αλλά όταν μπορέσω να φύγω το σχέδιο μου είναι να έρθω στην Αθήνα αλλά δεν θα με αφήσουν να φύγω για 2 εβδομάδες. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα», είπε ο Άλεξ Ζαχάρ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Γαλλία.

«Κανένα (σ.σ. σύμπτωμα) αλλά θα μας κρατήσουν ούτως ή άλλως καραντίνα. Καλύτερα είναι αυτό από το να μέναμε στο Γουχάν. Η γυναίκα μου είναι εδώ μαζί μου. Είναι 8 μηνών έγκυος. Δεν μπορούσαμε να καθίσουμε παραπάνω. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αν δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες (διπλωμάτες) να με βοηθήσουν εγώ ακόμα εκεί θα ήμουν με τη γυναίκα μου που όπως σας είπα είναι 8 μηνών έγκυος και ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Έπρεπε να φύγουμε γρήγορα», συμπλήρωσε ο κ. Ζαχάρ.

Το «ευχαριστώ» του ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτηση στα αγγλικά και στα γαλλικά στο Twitter, εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη Γαλλία για την οργάνωση του επαναπατρισμού του Έλληνα.

«Ευγνώμονες στη Γαλλία για την οργάνωση του επαναπατρισμού του Έλληνα και των άλλων πολιτών της ΕΕ από τη Γουχάν της Κίνας, με τη στήριξη του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ευχαριστούμε τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη», ανέφερε η ανάρτηση.

Grateful to #France for organizing the repatriation of Greek & other EU citizens from #Wuhan, #China, with support from the #EU Civil Protection Mechanism #EUCivPro. We thank FM @JY_LeDrian & our colleagues at @francediplo_EN for their solidarity & support https://t.co/KgdjFc1gsR