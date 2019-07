Ο μόλις 29 ετών Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που εξελέγη στη Δυτική Αττική είναι παράλληλα από σήμερα και ο νεαρότερος βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

Ο πατέρας του 29χρονου B. Λιάκου έχει διατελέσει δήμαρχος Ασπροπύργου ενώ λόγω του ότι είναι το νεότερο ηλικιακά μέλος της νέας Βουλής, θα είναι αυτός, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρωτόκολλο, που θα υποδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για την ορκωμοσία του νέου Κοινοβουλίου.

Ο κ. Λιάκος έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι συγγενής της δημοσιογράφου Σάσας Σταμάτη.

Το προεκλογικό who is who όπως το έγραψε ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιάκος

Γεννήθηκα το 1989 στον Ασπρόπυργο, μεγαλώνοντας σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με έντονα τα στοιχεία της κοινωνικής ευαισθησίας. Με παππού δάσκαλο και πατέρα Δήμαρχο.



2006

Φοίτησα στα σχολεία της πόλης μου, αποφοιτώντας από το Ενιαίο Λύκειο Ασπροπύργου το 2006.

Το Φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς ξεκίνησα τις σπουδές μου στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Εκεί εξειδικεύτηκα στην Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων.



2008

Στα φοιτητικά χρόνια κατάλαβα ότι μόνο με τη συμμετοχή μπορείς να αλλάξεις πραγματικά αυτά που σε ενοχλούν. Για αυτό και ασχολήθηκα ενεργά με το φοιτητικό κίνημα, μέσα από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.



2012

Το 2012 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στην Πολεμική Αεροπορία.

Με την επιστροφή μου ξεκίνησα να δουλεύω στην οικογενειακή μας επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Εκεί αντιλήφθηκα σταδιακά την κλίση μου στα Οικονομικά και στη Διοίκηση. Για αυτό και παράλληλα με την εργασία μου, συνέχισα τις σπουδές, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" το οποίο και ολοκλήρωσα το 2014.



2014

Ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα, ξεκίνησα τη δική μου προσωπική και επαγγελματική πορεία. Δράττοντας την ευκαιρία, με τα ανάλογα εχέγγυα, προσελήφθην σε μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρίες, ως ιδιωτικός υπάλληλος. Η χρονιά αυτή ήταν για μένα σταθμός. Οι γνώσεις που αποκόμισα μέσα σε ένα διεθνές, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποτέλεσαν εφόδια για τη μετέπειτα εξέλιξή μου.



2015

Τον Ιανουάριο του 2015 αποφάσισα να ιδρύσω τη δική μου ατομική επιχείρηση με έδρα τον Ασπρόπυργο, ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε οικονομικά και διοικητικά θέματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, σε μια κρίσιμη χρονιά για την πατρίδα μας, μετά από πρόταση του Ευάγγελου Μεϊμαράκη και της ΟΝΝΕΔ, αποφάσισα να συμμετέχω στις εθνικές εκλογές, ως υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής.



2016

Το 2016 εντάχθηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", για αυτοματοποιημένα και σύγχρονα μοντέλα διοίκησης.

Από το 2016 είμαι Διευθυντής της Πολιτικής Ακαδημίας της ΟΝΝΕΔ, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει επιμόρφωση και εξειδίκευση σε νέους σε ζητήματα πολιτικής, εκφράζοντας μια παραγωγική γενιά Ελλήνων.



Σήμερα

Σήμερα εξακολουθώ να εργάζομαι στον Ασπρόπυργο, όπου έχω την τύχη να συνεργάζομαι με νέους και αξιόλογους ανθρώπους διευρύνοντας σταδιακά τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα.