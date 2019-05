Η Τουρκία είναι ενάντια σε προκλητικές ενέργειες και ανεύθυνες δηλώσεις για το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, επεσήμανε επίσης πως οι συζητήσεις Ελλάδας- Τουρκίας για το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο θα συνεχιστούν στο μέλλον.

#BREAKING | Turkey against provocative acts, irresponsible statements over Aegean, E. Mediterranean, says defense chief

#BREAKING | Turkey believes talks with Greece on E. Mediterranean, Aegean to continue in future period, says defense chief