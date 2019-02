Η Νέα Δημοκρατία μόλις ανακοίνωσε τους 15 νέους υποψηφίους της για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου.

Η ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρει πως όλοι τους έχουν ξεχωριστή προσωπική διαδρομή, καθώς έχουν δώσει ήδη δείγματα γραφής στον επαγγελματικό τους βίο και στην κοινωνία των πολιτών. Επέλεξαν να συνταχθούν με τη ΝΔ με κοινό τους στόχο να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας στο ευρωκοινοβούλιο σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη.

Οι περισσότεροι εξ αυτών διεκδικούν για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που ανακοινώνονται πριν από την πλήρη λίστα του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ που θα ακολουθήσει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να έχουν το χρόνο να γίνουν ευρύτερα γνωστοί στο σύνολο της επικράτειας.

«Με την ανακοίνωση των 15 νέων υποψηφίων ευρωβουλευτών συνεχίζεται η διαδικασία ανανέωσης και διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που αποτελεί σταθερό στόχο του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει η ΝΔ με την ανακοίνωση των υποψηφίων.

Oι υποψήφιοι και τα βιογραφικά τους

Λευτέρης Βαρουξής

Σπούδασα Διοίκηση επιχειρήσεων και στη συνέχεια απέκτησα το πρώτο μου μεταπτυχιακό στα Mass Media στο Metropolitan University of London και το MBA μου στην ΑΣΟΕΕ. Eίμαι Πρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Ηλείας. Aπό μικρή ηλικία εισήλθα στον στίβο της πραγματικής οικονομίας, επιλέγοντας να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά στην πόλη που γεννήθηκα, τον Πύργο Ηλείας. Eίμαι περήφανος που αποτελώ την τέταρτη γενιά του μεγαλύτερου Δημοσιογραφικού Οργανισμού εκτός Αθηνών που προσφέρει πάνω από 100 θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία.

Η σημερινή Ελλάδα απέχει πολύ από αυτό, που εμείς ως νέα γενιά ονειρευόμαστε.Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων, όπου η Ν.Δ υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να συμβάλλει, έτσι ώστε να επικρατήσουν οι φιλελεύθερες ιδέες και να επαναπροσδιοριστεί δημιουργικά η θέση της χώρας μας, μετά την περιπέτεια των τελευταίων ετών. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να εκπροσωπήσω επάξια την γενιά μου, γνωρίζοντας ότι οι μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της χώρας μας. Ήρθε η ώρα της δικής μας γενιάς. Αρκεί να μας εμπιστευτείτε.

Καλυψώ Γούλα

Είμαι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Γεννήθηκα τον Μάρτιο του 1967 στη Θεσσαλονίκη και είμαι απόφοιτος του Κολλεγίου Ανατόλια. Το 1988 αποφοίτησα από το τμήμα Νομικής Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ, όπου πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το 1991.

Διετέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008 έως το 2011. Το 2010 εκλέχτηκα δημοτική σύμβουλος με την «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» του Γιάννη Μπουτάρη στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επανεκλέχτηκα το 2014. Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 διετέλεσα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη και από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Μάρτιο του 2017 Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια εκλέχθηκα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κι έγινα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέση που διατήρησα μέχρι τον Ιανουάριο του 2019.Ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής εργάστηκα ώστε να δημιουργηθούν για πρώτη φορά πρότυπες δομές υποστήριξης ευπαθών ομάδων, που είχαν πληγεί από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, συνεργάστηκα με διεθνείς οργανώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Αποφάσισα να συνταχθώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί πιστεύει στις αρχές της αξιοκρατίας και της ισονομίας και έχοντας οκταετή πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλλω στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας μας και μέσω του ευρωκοινοβουλίου.

Κώστας Δέρβος

Γεννήθηκα στο Παγκράτι, σπούδασα στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο τμήμα Eκπαιδευτικών Hλεκτρολόγων Mηχανικών και έλαβα τον μεταπτυχιακό μου τίτλο στα προηγμένα βιομηχανικά συστήματα από το Kingston University of London. Το 2009 ξεκίνησα να εργάζομαι ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε τεχνικά γραφεία, στον τομέα των μελετών και παράλληλα ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.

Το 2013 εκλέχτηκα στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ ενώ συνέχισα να εργάζομαι στην εκπαίδευση ως εργαστηριακός συνεργάτης σε τριτοβάθμιο τεχνολογικό ίδρυμα, με αντικείμενο την πληροφορική και τις γλώσσες προγραμματισμού. Από τον Απρίλιο του 2016 εργάζομαι ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Οκτώβριο του 2016 εκλέχθηκα Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ στο Συνέδριο Επανίδρυσης. Είμαι υπότροφος του International Visitor Leadership (IVLP) του Yπουργείου Eξωτερικών των ΗΠΑ.

Είμαι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές γιατί θέλω να έχει φωνή στο ευρωκοινοβούλιο η νέα γενιά, που πληρώνει την κρίση δυσανάλογα προς τις ευθύνες της αναλογούν. Είναι αδιανόητο οι φίλοι και τα αδέρφια μας να αναζητούν επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό καταφύγιο στην Ευρώπη και να μην εκπροσωπούνται ηλικιακά σε ένα κομβικό κέντρο λήψης αποφάσεων για το μέλλον της.

Νικόλαος Δούκας

Γεννήθηκα το 1972 στον Άγιο Θεόδωρο Καρδίτσας. Αποφοίτησα από το 1ο Λύκειο Καρδίτσας το 1990. Είμαι πτυχιούχος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είμαι κάτοχος MBA executive από το πανεπιστήμιο του Sheffield (City College). Από το 1993 δραστηριοποιήθηκα στο χώρο της παιδείας και από το 2003 της υγείας όπου διετέλεσα διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών για περισσότερα από 10 χρόνια. Το 2012 ξεκίνησε η δραστηριοποίησή μου στον αγροτικό τομέα και το 2015 ίδρυσα την Ομάδα Παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς με σημαντική διεθνή αναγνώριση. Γνωρίζοντας την επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να επενδύσει στις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου ώστε να ενεργοποιηθεί η πραγματική ελληνική οικονομία και τον σπουδαίο ρόλο που αποδίδει στον αγροτικό τομέα δεν μπορούσα παρά να ανταποκριθώ στο κάλεσμά του και να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις.



Η συμμετοχή μου στις ευρωεκλογές μου δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου προς όφελος της πατρίδας μας στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Η υποψηφιότητά μου αποτελεί ένα κάλεσμα προς εκείνο το τμήμα της κοινωνίας μας που πιστεύει στις δυνάμεις του και επιζητεί δίκαιες ανταγωνιστικές συνθήκες ώστε να δημιουργεί και να παράγει, προς όφελος της χώρας μας που αξίζει καλύτερα.

Παύλος Eλευθεριάδης

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1967 και μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο. Σπούδασα στη Νομική Αθηνών και συνέχισα τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιo του Cambridge από όπου πήρα το διδακτορικό μου το 1995. Είμαι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δικηγόρος στο Λονδίνο. Έχω ειδικευθεί στο συνταγματικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την φιλοσοφία του δικαίου. Δικηγορώ σε θέματα δημοσίου, χωροταξικού και ευρωπαϊκού δικαίου στα αγγλικά δικαστήρια. Πήγα σχολείο στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή στην Αθήνα. Από το 2003 διδάσκω στην Οξφόρδη. Tο 2001 ήμουν Επισκέπτης Καθηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης, ενώ από το 1998 έως το 2003 δίδαξα στο London School of Economics. Το 2005 μου απονεμήθηκε το Βραβείο Μποδοσάκη.

Τα επόμενα χρόνια θα δοθούν σπουδαίες ιδεολογικές μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις θα αναμετρηθούν με τους λαϊκιστές και τους εθνικιστές. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στις μάχες αυτές, υπερασπιζόμενη τις αξίες της: την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη. Είμαστε μια από τις πιο παλιές συνταγματικές δημοκρατίες της Ευρώπης. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δώσει αυτόν τον αγώνα ως το πιο φιλοευρωπαϊκό κόμμα της χώρας, το κόμμα που μας έβαλε στην ΕΟΚ το 1981 παρά τις αντιδράσεις άλλων κομμάτων. Οι θέσεις μας για την δίκαιη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και για το μεταναστευτικό και το Ευρωπαϊκό άσυλο, πρέπει να ακουστούν σε όλη την Ευρώπη και να συνδιαμορφώσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η υποψηφιότητά μου δεν είναι στενά παραταξιακή. Εκφράζει την πρόθεσή μου να υπάρξει μια ευρεία συμμαχία όλων των προοδευτικών δυνάμεων για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με μια νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν με τιμήσουν οι συμπολίτες μας, θα υπερασπιστώ τις αξίες της Ελλάδας και της Ευρώπης με αποτελεσματικότητα και πειστικότητα, χωρίς καμία ανασφάλεια ή αμφιβολία για την θέση της Ελλάδας ως πρωταγωνίστριας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θοδωρής Καλαμπόκης

Είμαι 29 χρονών. Γεννήθηκα στην Αθήνα με καταγωγή από τα Γιάννενα και την Κωνσταντινούπολη. Πήγα σχολείο στο Κολλέγιο Αθηνών. Από την οικογένειά μου και το σχολείο μου, έμαθα να είμαι ενεργός πολίτης. Σπούδασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Παράλληλα αποφοίτησα και από τη Σχολή Σκηνοθεσίας Σταυράκου. Συνέχισα τις σπουδές μου στο London School of Economics. Έκανα το πρώτο μεταπτυχιακό μου στη φιλοσοφία της επιστήμης και το δεύτερο στη δημόσια πολιτική και διοίκηση οργανισμών - MPA in Management. Οι Έλληνες φοιτητές του LSE, με εξέλεξαν Πρόεδρο τους για 3 συνεχόμενα χρόνια. Σήμερα εργάζομαι ως σύμβουλος επιχειρήσεων, είμαι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Think Tank 89 Initiative στην Ελλάδα και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, υπεύθυνος Απόδημου Ελληνισμού.

Αποφάσισα να ασχοληθώ πιο ενεργά με την πολιτική διότι πιστεύω πως η πολιτική μπορεί να γίνει και διαφορετικά απ' ό,τι την έχουμε συνηθίσει: να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να μην διστάσουμε να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Θέλω να είμαι η φωνή των νέων ανθρώπων στο Ευρωκοινοβούλιο και όλων των Ελλήνων που ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Με τη στήριξη των πολιτών, θα αγωνιστώ για να κερδίσει η Ελλάδα, τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη.

Γιώργος-Σταύρος Κρεμλής

Μεγάλωσα στη Ρόδο, όπου αποφοίτησα από το ιστορικό Βενετόκλειο Γυμνάσιο. Σήμερα είμαι Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθώ θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας. Παράλληλα, είμαι Πρόεδρος της Σύμβασης Espoo και του Πρωτοκόλλου SEA, μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου (ESAC) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) και ως νομικός είμαι μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1981 διετέλεσα, μεταξύ άλλων, Νομικός Σύμβουλος στην κεντρική Νομική Υπηρεσία της Ε.Ε., Προϊστάμενος Διοικητικών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Διευθυντής ad interim της Διεύθυνσης «Εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» καθώς και Εκτελών χρέη Διευθυντή της Διεύθυνσης «Νομικών Υποθέσεων και Συνοχής».Την περίοδο 1991-1993 ήμουν Συντονιστής της Επιτροπής για θέματα ΕΟΚ παρά τω Πρωθυπουργώ, Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Γενικός Γραμματέας Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχω διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχω γράψει βιβλία στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, καθώς και άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.

Mε αυτά τα εφόδια εκτιμώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις αυξημένες απαιτήσεις αυτής της κομβικής και κρίσιμης συγκυρίας για τη χώρα μας και την Ευρώπη.

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Γεννήθηκα το 1985 στον Βύρωνα. Δεκατεσσάρων μηνών διαγιγνώσκομαι με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία σε ένα μάλλον απροετοίμαστο κράτος, αλλά βιώνω μια γεμάτη παιδική και εφηβική ηλικία λόγω της αγαπημένης μου οικογένειας. Έτσι, στις 28 Οκτωβρίου 1999 γίνομαι ο πρώτος αριστούχος μαθητής με αναπηρία παρελαύνοντας σημαιοφόρος με το αμαξίδιό μου. Το 2003 εισάγομαι στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, απ' όπου το 2012 αποφοιτώ αριστούχος, κι αποφασίζω να μείνω στην Ελλάδα. Το 2014 αποκτώ μεταπτυχιακό τίτλο στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών και την περίοδο 2013-2015 μετεκπαιδεύομαι στα ζητήματα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Το 2016 αποκτώ ειδικότητα στην ψυχιατρική και έκτοτε εργάζομαι ως επιμελητής Β' στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. Το 2014 συν-ιδρύω το i-Living, τον πρώτο ελληνικό οργανισμό ανεξάρτητης διαβίωσης, εκλεγόμενος έκτοτε μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση.

Είμαι στην πιο δημιουργική περίοδο της ζωής μου, έχοντας συγκεντρώσει εμπειρίες από λάθη και επιτυχίες, χωρίς ποτέ να εφησυχάσω. Πιστεύοντας βαθιά στη Συμφωνία Αλήθειας του Κυριάκου Μητσοτάκη και για αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα μέσω της παρουσίας μου στο Ευρωκοινοβούλιο να προωθήσω κυρίως τα συμφέροντα της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, αλλά και να συνεχίσω τον αγώνα για την ουσιαστική κατοχύρωση του δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία σε ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, στην κοινωνία και στην πολιτική.

Ελισάβετ Κυρίτση

Είμαι στέλεχος πληροφορικής με εξειδίκευση στις εφαρμογές της Τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο των επιχειρήσεων. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά, όπου η οικογένειά μου διατηρεί ταβέρνα τα τελευταία 30 χρόνια. Έμαθα την αξία της εργασίας από μικρή ηλικία όπου βοηθούσα ως σερβιτόρα στην οικογενειακή επιχείρηση. Η μεγάλη αγάπη μου για τα μαθηματικά με οδήγησε να σπουδάσω Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από όπου αποφοίτησα με άριστα και υποτροφία. Μετά την αποφοίτησή μου το 2004, ακολούθησα διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα. Αρχικά εργάστηκα ως σύμβουλος έργων τηλεπικοινωνιών με βάση την Ελλάδα και δράση στα Βαλκάνια, τη μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική. Κατόπιν, το 2009, μετακόμισα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για να επιβλέψω το στήσιμο του πληροφοριακού συστήματος των δύο μεγαλύτερων ολλανδικών λοταριών. Το 2013 συνέχισα την καριέρα μου ως σύμβουλος ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, βοηθώντας τα στελέχη τους στον επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο συνδέεις τους ανθρώπους, τα δεδομένα και τις διαδικασίες. Παράλληλα με την εργασία μου απέκτησα MBA από το Imperial College London. Από το 2017 είμαι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων επιχειρησιακών προβλημάτων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, ως στέλεχος αμερικανικής εταιρείας λογισμικού, στο κεντρικό ευρωπαϊκό της γραφείο στο Άμστερνταμ.

Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Κατάγομαι από την Στεμνίτσα της ορεινής Γορτυνίας και ζω στο Χαλάνδρι. Είμαι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Επί δικτατορίας πήρα μέρος στις κινητοποιήσεις για ελεύθερες εκλογές στα πανεπιστήμια. Τον Μάρτιο του 1972 συνυπέγραψα την προσφυγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών των «42» φοιτητών κατά του διορισμένου φοιτητικού συμβουλίου. Εντάχθηκα στη «Δημοκρατική Άμυνα».

Εργάσθηκα από το 1970 στο Γραφείο Πληροφοριών της Ε.Ο.Κ. στην Αθήνα. Μπολιάστηκα νωρίς με αυτό που αποκαλούμε ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση.

Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας εργάστηκα για περίπου ένα χρόνο στο Γραφείο Τύπου της Γενεύης. Το 1976 πρώτευσα στις εξετάσεις για την διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπηρέτησα ως Διπλωμάτης υπό 11 κυβερνήσεις και 15 Υπουργούς Εξωτερικών. Ασχολήθηκα συστηματικά με τα Βαλκάνια από το 1991 μέχρι σήμερα. Σαν διπλωμάτης υπηρέτησα στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο), Επιτετραμμένος στη Λιβύη (1982-1984), στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη( 1987-1988), στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ (Νέα Υόρκη,1989-1993), στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Παρατηρητών στην Κροατία, στη Βουλγαρία και στην πΓΔΜ. Το 1995 ήμουν ο πρώτος Διπλωματικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος στην (τότε) πΓΔΜ, στη συνέχεια Πρέσβης στην Αλβανία (1999-2000) και Διευθυντής Βαλκανικών Υποθέσεων( 2000-2005). To 2005 τοποθετήθηκα Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον (2005-2009). Το καλοκαίρι του 2009 τοποθετήθηκα Σύμβουλος για Βαλκανικά θέματα της Υπουργού Εξωτερικών Ντόρας Μπακογιάννη. Τον Ιανουάριο του 2007 βραβεύτηκα στην Ουάσιγκτον με το Διεθνές Βραβείο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Έκτοτε έχω συγγράψει 4 βιβλία και επιμεληθεί 1 συλλογικό βιβλίο.

Σταθερή μου επιδίωξη είναι να γίνει και στην Ελλάδα η επανάσταση του αυτονόητου. Με γνώση και εμπειρία, επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση, θα προσπαθήσω για την συστηματική ανάδειξη και προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βαθιά Ευρωπαϊστής, θέλω να μετέχω ενεργά στον δύσκολο αγώνα κατά των ακραίων, εθνικιστικών και αναθεωρητικών πολιτικών δυνάμεων που υπονομεύουν την Ευρώπη. Για να επιστρέψει η δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση στις αξίες της.

Μιχαήλ Ε. Μασουράκης

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1952. Σπούδασα Οικονομικά στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970-1975), στο American University στην Washington D.C., Μ.Α. 1979, και στο Graduate Center of the City University of New York, PhD 1983. Εργάσθηκα ως Οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1983-1986) στην Washington D.C. και στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (1987-1996), στην Alpha Bank ως Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών (1996-2015) και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ως Επικεφαλής Οικονομολόγος (2015-2019).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, οικονομικές και πολιτικές, που ασκούν φυγόκεντρες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Και ως αδιαπραγμάτευτος φιλοευρωπαίος, επιθυμώ να εργασθώ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να οδηγήσουν στην πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης. H Ελλάδα μπορεί να κάνει το αναγκαίο αναπτυξιακό άλμα προς τα εμπρός, με επενδύσεις σε φυσικό, ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, ενισχύοντας τις δυνατότητες της χώρας να μεταβεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας για όλους τους Έλληνες, με τη χώρα να κατακτά μια θέση εφάμιλλη εκείνης άλλων χωρών που προοδεύουν αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενωμένη Ευρώπη.

Δημήτρης Μελάς

Είμαι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Εχω εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα του τομέα Υγιεινής και σε ερευνητικά προγράμματα του τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων, ενώ υπήρξα και επικεφαλής αξιολογητής στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (ΕΣΥΔ), ως επιστημονικός Σύμβουλος σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων καθώς και ως επιστημονικός υπεύθυνος εργαστηρίων μικροβιολογίας τροφίμων. Ως υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοποθετήθηκα στη θέση του Τεχνικού Υπευθύνου Διαπίστευσης, στο Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων. Το 2005, ανέλαβα καθήκοντα αναπληρωτή Τμηματάρχη στην Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ενώ ασκούσα παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και Αγροτικής Πολιτικής, ως Σύμβουλος σε θέματα Κτηνιατρικής και Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Εθνικού Εμπειρογνώμονα, σε θέματα μικροβιολογίας και υγιεινής τροφίμων. Κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ (2003) προήδρευσα στις Επιτροπές του CODEX ALIMENTARIUS στον τομέα της υγιεινής τροφίμων.

Το 2007 τοποθετήθηκα στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το 2008 Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε). Το 2009, αποσπάσθηκα ως Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας του Αγροτικού Τομέα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας. Το 2012, τοποθετήθηκα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και το 2015 συμμετείχα στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση στην θέση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλώ Αγγλικά και Γαλλικά.

Το 2016, κλήθηκα από τον Πρόεδρο της Ν.Δ, Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβω την θέση του Συντονιστή του Προγράμματος της Ν.Δ για τον αγροδιατροφικό τομέα. Η γνώση και εμπειρία των προβλημάτων του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας που υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια και η άμεση σύνδεση των θέσεων που τοποθετήθηκα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκτιμώ πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου η διαπραγμάτευση των εθνικών θέσεων για την ελληνική γεωργία θα είναι καίριας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας.

Γιάννης Πάϊδας

Γεννήθηκα στη Φαρκαδόνα Τρικάλων και τα τελευταία 37 χρόνια κατοικώ στη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται η οργανική μου θέση ως δάσκαλος. Είμαι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Οργάνωσης-Διοίκησης του Middlesex University της Αγγλίας. Από τα φοιτητικά μου χρόνια ως σήμερα έχω ενεργό πολιτική και συνδικαλιστική παρουσία με κοινωνικούς αγώνες, δίνοντας καθημερινά τη μάχη για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Ελλήνων, είτε ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, είτε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Εκτελεστική Επιτροπή της ETUC. Είμαι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (ΟΚΕ) ενώ έχω συμμετάσχει σε πολλές Επιτροπές γνωμοδότησης νομοσχεδίων της Βουλής, ειδικά σε κοινωνικά και εργασιακά θέματα.

Ο λόγος που αποφάσισα να διεκδικήσω μια θέση στην ευρωβουλή είναι γιατί πολλές από τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον των Ελλήνων εργαζόμενων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ορίζονται και αποφασίζονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συμμετοχή μου θέλω να βοηθήσω την προώθηση των συμφερόντων των Ελλήνων εργαζομένων.

Ελένη Παναγιωταρέα

Είμαι πολιτικός επιστήμων-οικονομολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το ερευνητικό μου έργο αφορά τη ζώνη του ευρώ και ειδικότερα την οικονομική διακυβέρνηση, τις χρηματοοικονομικές κρίσεις και κρίσεις χρέους, τη δημοκρατική νομιμοποίηση θεσμών, καθώς και ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Μελέτες μου έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς συλλογικούς τόμους, όπως 'Economic Crisis and Structural Reforms in Southern Europe' (Routledge). Εργάστηκα επί χρόνια ως οικονομολόγος στο χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ συμβουλεύω τακτικά ξένους θεσμικούς επενδυτές και διεθνείς εταιρείες διαχείρισης πολιτικού κινδύνου. Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), έχω συμμετάσχει σε σειρά Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Την εμπειρία που έχω αποκομίσει στην ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικής, μέσα από την πολυετή συμμετοχή μου σε πανευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητών-ακαδημαϊκών, θέλω να τη διοχετεύσω σε ισχυρή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των εθνικών μας συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι Ευρωεκλογές αυτές θα κρίνουν την κατεύθυνση της Ευρώπης, και επομένως και τη θέση μας σ᾽ αυτήν. Πιστεύω ότι με μια δυνατή ομάδα και με ένα αξιόπιστο πρόγραμμα θα διεκδικήσουμε την ισότιμη και δίκαιη συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κλεοπάτρα Σαραντάκου - Βογιατζάκη

Είμαι Πολιτικός Επιστήμων, γεννήθηκα στην Βούλα και ζω μόνιμα στην Βάρκιζα. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και έχω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην ένταξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργάζομαι ως Προϊσταμένη στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάζομαι με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, όπου διδάσκω πειθαρχικό δίκαιο. Μιλάω αγγλικά και γαλλικά. Την περίοδο 2012 -2014 ήμουν μέλος της επιτροπής της Δημόσιας Διοίκησης της ΝΔ, και σήμερα είμαι μέλος της επιτροπής του τομέα Εσωτερικών της ΝΔ.

Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί πιστεύω στην ανανέωση με νέα πρόσωπα και ενεργούς πολίτες. Ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην αντιμετώπιση των δύσκολων σημερινών προκλήσεων και κυρίως στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ θα είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί ως υποψήφιοι οι νυν ευρωβουλευτές της ΝΔ κ.κ. Ελίζα Βόζενμπεργκ, Θοδωρής Ζαγοράκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Γιώργος Κύρτσος, όπως και οι βουλευτές της ΝΔ κ. Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και Κατερίνα Μάρκου.