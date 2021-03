Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες ότι η άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, όπως αποφάσισαν οι κυβερνήτες του Τέξας και του Μισισίπι, ισοδυναμούν με «παλαιολιθική λογική» εν μέσω της αύξησης των νεκρών από την πανδημία.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει ένα μήνυμα για τους κυβερνήτες, ο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος. Ελπίζω όλοι να το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα, αυτές οι μάσκες έκαναν τη διαφορά». Αν και παραδέχτηκε ότι η αυξανόμενη διαθεσιμότητα των εμβολίων καθιστά ευκολότερη την αναχαίτιση της πανδημίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι είναι επίσης κρίσιμης σημασίας όλοι να παραμείνουν σε εγρήγορση, να φορούν μάσκες, να πλένουν τα χέρια τους και να τηρούν τις αποστάσεις.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι αυτή η λογική του Νεάντερταλ, ότι "Τώρα, όλα πάνε καλά, βγάλτε τη μάσκα, ξεχάστε τη". Έχει ακόμη σημασία», τόνισε. Υπενθύμισε επίσης ότι πάνω από 511.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον νέο κορωνοϊό στις ΗΠΑ και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εμβολιαστούν όλοι. Τα κρούσματα στις ΗΠΑ φτάνουν περίπου τα 50.000 καθημερινά, μολονότι έχουν μοιραστεί ήδη περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου.

«Είναι κρίσιμο, κρίσιμο, κρίσιμο, να ακούτε την επιστήμη: πλένετε τα χέρια σας, με ζεστό νερό, συχνά. Φοράτε μάσκα και τηρείτε τις αποστάσεις. Το ξέρω ότι το ξέρετε. Θα ήθελα να το ξέρουν και κάποιοι από τους εκλεγμένους αξιωματούχους μας», συνέχισε.

