Τέμπη: Στην Αθήνα σήμερα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

Στην Αθήνα έρχεται σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Γιόζεφ Ντοπελμπάουερ και ο διευθυντής επίγειων μεταφορών της γενικής διεύθυνσης μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Σμιτ, μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι δύο Ευρωπαίοι θα συναντηθούν με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με θέμα την τεχνική υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων, στον απόηχο του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Την επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και της ERA, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε το πρωί της 6ης Μαρτίου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.



Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.



Rail safety is paramount.