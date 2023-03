Απεργία για τα Τέμπη: Live εικόνα από το Σύνταγμα- Μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Παραλύει η χώρα σήμερα καθώς χιλιάδες εργαζομένων συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, οι ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ ζητώντας απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

«Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Σύγχρονες-Ασφαλείς-Φθηνές Μαζικές Μεταφορές για τον λαό. Κόντρα στην εγκληματική πολιτική του κέρδους» είναι το σύνθημα που δεσπόζει στην μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Σωματείων, μαζικών φορέων, φοιτητών και μαθητών στα Προπύλαια για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα απλώνεται από την Ομόνοια ως το Σύνταγμα ενώ συνεχώς καταφθάνει χιλιάδες κόσμου.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται ομιλίες από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης, ενώ προηγουμένως τηρήθηκε από τους συγκεντρωμένους ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Από την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Χανιά, τη Λάρισα, τη Δράμα και το κέντρο της Αθήνας, ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται στα σημεία που έχουν ήδη προγραμματιστεί με σκοπό να ακολουθήσουν πορείες διαμαρτυρίας.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας προς το Σύνταγμα.



Ειδικότερα έχει διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Σέκερη, στην οδό Πανεπιστήμιου και στην οδό Σταδίου.

