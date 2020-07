Η νέα τουρκική NAVTEX για «σεισμική έρευνα» προκάλεσε νέα ένταση στις διμερείς σχέσης Αθήνας - Άγκυρας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να προειδοποιεί με κυρώσεις.

Η ναυτική οδηγία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται δεκάδες ναυτικά μίλια μακριά από τα νοτιοανατολικά της Κρήτης, νότια του Καστελόριζου και δυτικά της Πάφου και στην περιοχή καταπλέει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis που συνοδεύεται από 15 πλοία του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας.

Η τελευταία εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, άδειες στρατιωτικών και στρατιωτών ανακαλούνται και μονάδες τίθενται σε επιφυλακή. «Πάρτε πράγματα για 5 με 7 ημέρες», είναι συμβουλή που δίνεται σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που υπηρετούν σε πλοία και ελικόπτερα, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά στο LiFO.gr αξιωματικός που μίλησε εμπιστευτικά στη σελίδα μας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο.

Εικόνα ετοιμότητας επικρατεί και στον Έβρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της LiFO έχουν ανακληθεί άδειες στρατιωτικών από διάφορες μονάδες της περιοχής ενώ έχει δοθεί εντολή για μερική επιφυλακή.

«Αυτή τη στιγμή στα σύνορα επικρατεί ησυχία», δήλωσε στο GRTimes.gr ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Έβρου, Βαλάντης Γιαλαμάς, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κινήσεις του στρατού γίνονται προφανώς για προληπτικούς λόγους.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.