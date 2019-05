Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες και φανς της τέχνης του τατουάζ γιορτάζουν αυτό το τριήμερο με στέγη τους το 13ο Athens International Tattoo Convention, το φεστιβάλ που έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα events δερματοστιξίας στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Συνολικά 350 καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, ακόμη και τη Νέα Ζηλανδία έχουν γεμίσει το κλειστό Γήπεδο του Π. Φαλήρου αυτό το Σαββατοκύριακο προσφέροντας μοναδικό θέαμα.

Από την Παρασκευή, χιλιάδες επισκέπτες έχουν βρεθεί στο φεστιβάλ ενώ σήμερα η διοργάνωση κορυφώνεται με τον διαγωνισμό Best Black and Grey Tattoo Contest Small, με επίδειξη Body Painting και τέλος τον διαγωνισμό για Best Black and Grey Tattoo Big, Best Japanese Big, Best of Show Small και Best of Show Big. Δείτε φωτογραφίες από το φεστιβάλ και όσοι είστε φανς μην χάσετε το φινάλε του Athens International Tattoo Convention.

ΕΔΩ όλες οι πληροφορίες για το Athens International Tattoo Convention

EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

