Εγκύκλιο με οδηγίες προς όλα τα τελωνεία της χώρας για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Μετά την υπογραφή της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών στις 17.06.2018 και τη θέση αυτής σε ισχύ στις 12.02.2019 και τον τερματισμό της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, σας γνωστοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και σας γνωρίζουμε αναλυτικότερα τα ακόλουθα για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το συνταγματικό όνομα της χώρας είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» και όταν χρησιμοποιείται το σύντομο όνομα αυτό πρέπει να είναι: «Βόρεια Μακεδονία».

Το νέο όνομα της γείτονος είναι για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς, erga omnes. Ισχύει σε διεθνές επίπεδο, ήτοι σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και Fora και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις διμερείς σχέσεις της γειτονικής χώρας με όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ καθώς και στο εσωτερικό της.

Όλα τα έγγραφα που θα εκδίδει η γειτονική χώρα (ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά κλπ) κάθε είδους αλληλογραφία και συναφές υλικό προερχόμενα από τις Αρχές της γείτονος χώρας τα οποία φέρουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη αυτής της θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας, θα πρέπει να φέρουν το νέο όνομα και τις ορολογίες που αφορούν τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές της γείτονος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, η τελευταία προβλέπει δύο μεταβατικές περιόδους, μια τεχνική και μια πολιτική.

α) Η «τεχνική» μεταβατική περίοδος αφορά όλα τα επίσημα έγγραφα και υλικό της δημόσιας διοίκησης της βορείου γείτονος για διεθνή χρήση και εκείνα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν, σύμφωνα με το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της Συμφωνίας, εντός πέντε ετών από τη θέση της σε ισχύ, το αργότερο.

β) Η «πολιτική» μεταβατική περίοδος αφορά όλα τα έγγραφα και υλικό αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στη βόρεια γείτονα. Η έκδοση των εγγράφων και του υλικού που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της Συμφωνίας, θα ξεκινά με το άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχετικό πεδίο, και θα ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών από τότε, το αργότερο.

Παύει επίσης οριστικά με τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας η χρήση της παλιάς συνταγματικής ονομασίας «Δημοκρατία της Μακεδονίας/Republic of Macedonia» της βορείου γείτονος σε κάθε επίσημο επίπεδο, διμερές, διεθνές και στο εσωτερικό της. Το ίδιο ισχύει και για οιεσδήποτε παραλλαγές του ονόματος πχ «Macedonia», «FYR Macedonia», «FYR of Macedonia», «FYROMacedonia» κλπ.

Παύουν να ισχύουν η προσωρινή ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»/the former Yugoslav Republic of Macedonia» και το ακρωνύμιο ΠΓΔΜ ή πΓΔΜ/FYROM ή fYROM σε κάθε επίσημο επίπεδο, διμερές και διεθνές.

Με βάση τη νέα Συμφωνία, στην περίπτωση που, κατά την επίσημη αλληλογραφία των κρατικών Αρχών και φορέων της γείτονος χώρας με της ελληνικές Αρχές, δεν τηρούνται η ορθή ονομασία και οι συναφείς ορολογίες της Συμφωνίας, η αλληλογραφία δεν γίνεται αποδεκτή και θα πρέπει να επιστρέφεται άμεσα στον αποστολέα της.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Σε όλα τα τελωνειακά παραστατικά που υποβάλλονται στα αρμόδια τελωνεία είτε κατά την είσοδο στη χώρα είτε στα τελωνεία τελικού προορισμού, συμπληρώνεται στις αντίστοιχες θέσεις 15 (Κωδικός χώρας αποστολής) ή/και 34 (Κωδικός χώρας καταγωγής) ο κωδικός «ΜΚ: Βόρεια Μακεδονία».

- Όλα τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα (φορτωτικά έγγραφα, τιμολόγια, πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις κλπ) φέρουν το προβλεπόμενο από τη Συμφωνία όνομα. Ως εκ τούτου εφιστούμε την προσοχή στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τα τελωνεία να φροντίσουν ώστε να τηρείται η ορθή ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας σε όλα τα έγγραφα που αποστέλλουν οι προμηθευτές τους.

- Ως προς τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες των εμπορευμάτων που εισάγονται στη χώρα μας, δεν προκύπτει υποχρέωση ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές, καθώς από τη Συμφωνία (άρθρο 1 παρ. 3 στοιχείο θ) προβλέπεται η δημιουργία διεθνούς ομάδας ειδικών με σκοπό την επιδίωξη αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων σε βάθος τριετίας. Συνεπώς, η υφιστάμενη εμπορική πρακτική γίνεται αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές και σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις, θα εκδοθούν νεότερες οδηγίες.

- Τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα ισχύουν και για τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR1 και EUR-MED τα οποία θα πρέπει στις αντίστοιχες θέσεις να φέρουν πλέον το προβλεπόμενο από τη Συμφωνία όνομα.

Όσον αφορά στη σφραγίδα που αυτά θα φέρουν στη θέση 11 αυτή είναι η σφραγίδα που εμφανίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Σφραγίδων (SMS) της Επιτροπής όπως ήδη το ενημέρωσε η Επιτροπή (Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης-TAXUD) και στο οποίο έχουν πρόσβαση, όλες οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας.

Σε περίπτωση εντοπισμού πιστοποιητικού με χρήση ονόματος μη αποδεκτού, το εν λόγω πιστοποιητικό θα απορρίπτεται για τεχνικούς λόγους (σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 17 του Προσαρτήματος Ι & ΙΙ της Περιφερειακής Σύμβασης για Πανευρωμεσογειακούς κανόνες καταγωγής) και θα πρέπει να εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, νέο πιστοποιητικό «εκδοθέν εκ των υστέρων».

Το προβλεπόμενο από τη Συμφωνία όνομα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στις δηλώσεις των εγκεκριμένων εξαγωγέων για την καταγωγή, επί των τιμολογίων ή οποιουδήποτε εμπορικού εγγράφου.

2. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Η Γείτων χώρα είναι μέλος της σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης καθώς και της σύμβασης TIR. Στα προσκομιζόμενα στα τελωνεία, στα πλαίσια της διαμετακόμισης, έγγραφα (παραστατικά, φορτωτικά έγγραφα κ.λ.π.) όπου καταχωρείται το όνομα ή ο κωδικός της γείτονος χώρας υποχρεωτικά θα χρησιμοποιείται το όνομα και οι κωδικοί που προβλέπονται από την ισχύουσα συμφωνία.

3. ΕΞΑΓΩΓΗ

- Κατά τις εξαγωγές εμπορευμάτων από τη χώρα μας με προορισμό τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο οι υποβαλλόμενες διασαφήσεις εξαγωγής όσο και τα υποστηρικτικά σ΄αυτήν έγγραφα (τιμολόγια, φορτωτικές κλπ) υποχρεωτικά θα φέρουν ως χώρα προορισμού την κατά τα ανωτέρω παραδεκτή από τη χώρα μας ονομασία.

- Προς το σκοπό αυτό θα συμπληρώνεται η θέση 17 «Κωδικός Χώρας Προορισμού» με τον κωδικό «ΜΚ: Βόρεια Μακεδονία».

- Το ίδιο ισχύει και για τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR1 και EUR-MED τα οποία εκδίδονται από τις Τελωνειακές Αρχές κατά την εξαγωγή.

- Συνεπώς εφιστούμε την προσοχή στους οικονομικούς φορείς που εξάγουν εμπορεύματα, στην ορθή αναγραφή της ονομασίας σε όλα τα εκδιδόμενα ιδιωτικά έγγραφα για την αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων στη γείτονα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις των εγκεκριμένων εξαγωγέων για την καταγωγή, επί των τιμολογίων ή οποιουδήποτε εμπορικού εγγράφου.

4. ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Μέχρι να εκδοθούν τα νέα διαβατήρια οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας θα θέτουν σφραγίδα επί των ταξιδιωτικών εγγράφων (υφιστάμενων και όσων εκδόθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο) με την οποία θα διευκρινίζεται ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα ανήκουν στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι κωδικοί για τις πινακίδες των οχημάτων της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για τις ήδη υφιστάμενες πινακίδες με τους παλαιούς κωδικούς υπάρχει υποχρέωση αλλαγής εντός πενταετίας το αργότερο.

Ως μεταβατική λύση, οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν αναλάβει τη δέσμευση ότι θα εξασφαλίσουν αυτοκόλλητα με την ένδειξη ΝΜΚ για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

Εξυπακούεται, ότι τα τελωνεία εισόδου δεν θα θέτουν πλέον το αυτοκόλλητο με την επιφύλαξη «Το διακριτικό σήμα «ΜΚ» δεν αναγνωρίζεται από την Ελλάδα/ The sign "MK" is not recognized by Greece».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταργείται η αρ.πρωτ. Ε.2748/315/Α0019 / 24-10-1995 ΑΥΟ «Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με FYROM» όπως και κάθε άλλη που αντίκειται σ΄αυτή και οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών παρακαλούνται για την άμεση καταστροφή των σφραγίδων με την ένδειξη «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΓΔΜ / RECOGNISED BY GREECE AS FYROM».