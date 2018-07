Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες «σε ένδειξη αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό».

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν προκαλέσει τόσο πόνο», αναφέρει η Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Twitter.

We stand with the Greek people in solidarity at this difficult time. 🇬🇷 Our condolences to the families and friends of the victims of these devastating fires that have caused so much suffering. #Greece pic.twitter.com/qVgzguFXFQ

Μεσίστια κυματίζει η ελληνική σημαία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι έγραψε στο Twitter: «Θρηνούμε για τα θύματα αυτής της τραγωδίας και στεκόμαστε δίπλα σας, ώστε να φέρουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση υπό έλεγχο. Δίνουμε κάθε δυνατή βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε.»

Flag of Greece at half mast at European Parliament in solidarity with its people. We mourn for the victims of this tragedy and stand with you to help bring the situation under control, giving all assistance available to our citizens through the EU Civil Protection Mechanism. pic.twitter.com/ZrcEMD2dd6