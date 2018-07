Δορυφορικές εικόνες από την μεγάλη φωτιά στην Κινέτα δημοσιοποίησε η ευρωπαϊκή υπηρεσία του παρατηρητηρίου «Copernicus» που στεγάζεται στις Βρυξέλλες.

Το Παρατηρητήριο συντονίζει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χθες παρακολουθούσε την κατάσταση στην Αττική.

Ο «Κοπέρνικος» λειτουργεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), τις Υπηρεσίες της ΕΕ και την Mercator Océan.

Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παγκόσμιων δεδομένων από δορυφόρους και από επίγεια, αερομεταφερόμενα και θαλάσσια συστήματα μέτρησης τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών που βοηθούν τους παρόχους υπηρεσιών, τις δημόσιες αρχές και άλλους διεθνείς οργανισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ευρώπης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο «Κοπέρνικος» σημειώνει πως το θερμικό φορτίο είναι τόσο έντονο που η φωτιά εμφανίζεται ως ένα μεγάλο υπέρυθρο σημείο.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta 🇬🇷 west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2🇪🇺🛰 in today’s imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA