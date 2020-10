View this post on Instagram

Blossom #blossom_cra - scroll for English- Σε κάθε σκοτεινή γωνιά αυτής της πόλης κρύβεται φως. Σε κάθε χάλασμα κρύβεται ζωή. Σε κάθε γκρίζο της κρύβεται χρώμα. Το μόνο που χρειάζεται για να φωτιστεί το σκοτάδι, για να αναστηθεί ο,τι έχει πεθάνει , για να χρωματιστεί το γκρίζο γύρω μας αλλά και μέσα μας είναι να κάνουμε κάτι εμείς. Να κάνω κάτι εγώ. Να κάνεις κάτι εσύ. Να κάνουμε κάτι όλοι μας Το μικρό μας κορίτσι σώθηκε από μια αποικία όπου κυριαρχούσε το σκοτάδι,ο θάνατος,το γκρίζο. Άνθισε, χρωματίστηκε, έζησε. Και τώρα ευτυχισμένο και ασφαλές ψάχνει την παντοτινή του οικογένεια. Γεννημένη τον Ιούνιο του 2020 Εάν ενδιαφέρεστε να υιοθετήσετε στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα ή sms στο +306955589216. In this city's every dark corner hidden is light. In every ruin hidden is life. In every grey hidden is colour. All that is takes to brighten the darkness,to revive what is dead,to colour the grey around us and inside us it's we do something. It's i do something. It's you do something. It's every one of us do something. Our little girl was saved from a colony where darkness, death and grey ruled. She blossomed, she got colour,she lived. And now happy and safe she is looking for her forever family. Born in June of 2020 If you are interested in adoption please pm our page or text at 306955589216.i