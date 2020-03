View this post on Instagram

Πόσο αξίζει μια αγκαλιά; Ο Ράμπο μας είναι ένα μωράκι τεραστίων διαστάσεων και η αγκαλιά του, το γλυκό του βλέμμα, το γουργούρισμα του και το ζεστό του κορμάκι μετά από τόσους χειμώνες στον δρόμο, αξίζουν όλες τις προσπάθειες που κάνουμε και μας δίνουν κουράγιο να προχωράμε παρακάτω! Είναι ένα μαγικό πλάσμα! Θέλει μόνο αγκαλιά! Ανοίξτε την και θα σας κάνει πολύ ευτυχισμένους! Αν ενδιαφέρεστε να υιοθετήσετε παρακαλούμε στείλτε sms: 6955589216 ή μήνυμα στην σελίδα μας. If you would like to adopt please text at 6955589216 or pm our page. #catsfromgreece #athenscats #lookingforhome #helpagreekstray #saveastrayfromgreece #catadoption #catsofinstagram #kittensofinstagram #adoptdontshop #lifopets #cat_rescue_athens #γάτος #αδέσποτα #αδεσποτακι #γατακι #γατούλης #catfriends #catsofathens #open_cra_cages #tierschutzkatze #tierschutzkatzen #katzensucheneinzuhause