Τίποτα δεν ξεφεύγει από το άγρυπνο μάτι του ίντερνετ και αυτό είναι κάτι που ο Νικ Τζόνας ανακάλυψε μετά την χθεσινή απονομή των βραβείων Grammy.

Όταν οι Jonas Brothers ανέβηκαν για να τραγουδήσουν στην σκηνή, ο Νικ εμφανίστηκε έχοντας κάτι σαν πράσινο λαχανικό, κολλημένο στα δόντια του και -φυσικά- το ατόπημα παραμένει trending στο Twitter.

Για του λόγου το αληθές, οι χρήστες παρέθεσαν φωτογραφίες και βίντεο για να το αποδείξουν:

Is Nick Jonas on the #GRAMMYs stage with spinach or something in his teeth?!? pic.twitter.com/BKWREj4U3l — Nicole Perez (@nicole_perez1) January 27, 2020

nick jonas with spinach in his teeth is my favorite part of the whole show#GrammyAwards pic.twitter.com/fPPlX1B5wP — Heather Wismer (@happykid) January 27, 2020

Τα σενάρια για το πώς ακριβώς κατέληξε ένας τόσο διάσημος καλλιτέχνης, περιτριγυρισμένος από στιλίστες και λοιπό προσωπικό, να εμφανιστεί επί σκηνής με κάτι τέτοιο ανάμεσα στα δόντια του, βασανίζει ακόμη τους χρήστες, με κάποιους να αστειεύονται πως ήταν σαμποτάζ από τους Κέβιν και Τζο Τζόνας.

Άλλωστε, όπως επισήμαναν οι φανς, ο Νικ Τζόνας ήταν εκείνος που πρώτος ξεκίνησε τις κουβέντες, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε διάσπαση του γκρουπ το 2013.

Nick Jonas had food in his teeth during his performance and I think Joe and Kevin purposely didn’t tell him as pay back for breaking up the band years ago — Allison (@AlliNichole7) January 27, 2020

Σε κάθε περίπτωση, ο Νικ Τζόνας παρόλο που δεν εξήγησε ποτέ τι ακριβώς συνέβη και δημιούργησε μια από τις πιο viral στιγμές των χθεσινών βραβείων, σχολίασε τα δόντια του και παραδέχθηκε πως ήταν όντως λερωμένα.

«Τουλάχιστον όλοι ξέρετε πως τρώω τα λαχανικά μου», αστειεύτηκε στο Twitter.