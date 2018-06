ΘΕΑΤΡΟ

Δον Κιχώτης, Βιβλίο 2ο, κεφ. 23ο

Βασισμένη στο αριστούργημα του Μιχαήλ Θερβάντες, η πέμπτη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα ανεβαίνει για έξι μόνο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με πρωταγωνιστές τον Άρη Σερβετάλη και τους Αχιλλέα Χαρίσκο, Ιωάννα Τουμπακάρη, Effi Rabsilber, Διογένη Σκαλτσά, Gema Galiana, Κυριάκο Σαλή.

Στο 23ο κεφάλαιο του 2ου βιβλίου, ο Δον Κιχώτης διαγράφει μια κατακόρυφη πορεία προς το εσωτερικό της σπηλιάς του Μοντεσίνου, έχοντας παραμερίσει κάθε κοινό φόβο κι αψηφώντας τον κίνδυνο.

28/6-4/7, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Παρ.-Σάβ.-Δευτ.-Τετ. 20:30 & Κυρ 19:00, εισ.: 10-22 ευρώ

La Plaza

La plaza, Φωτο: Els De Nil

To καλλιτεχνικό ζευγάρι El Conde de Torrefiel, που αποτελείται από την Ελβετίδα Tanya Beyeler και τον Ισπανό Pablo Gisbert, στο έβδομο κατά σειρά έργο τους μετά το Guerilla που επίσης είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα διερευνούν την έννοια του χωροχρόνου.

Στο La Plaza, συνδέοντας κείμενο, εικαστικές τέχνες και χορογραφία, οι καλλιτέχνες παρατηρούν τα φυσικά όρια που θέτει ο χώρος και τις φυσικές δυνάμεις που καθορίζουν τις ζωές μας.

30/6-1/7, Πειραιώς 260, Αίθουσα Δ, 21:00, εισ.: 15-25 ευρώ

Τρύπωσα / Carve a Niche

Η ομάδα La Coja Dansa δημιουργεί ένα έργο με επίκεντρο έναν συμπαγή κύβο που καταλαμβάνει τη σκηνή. Κάθε μέρα όλοι οι συμμετέχοντες θα διαπραγματεύονται τις πιθανότητες να κόψουν, να αδειάσουν, να χτίσουν, να μετακινήσουν, να καταλάβουν, να τρυπήσουν και να ανακυκλώσουν αυτόν το συμπαγή όγκο που αντιμετωπίζουν.

28/6-8/7, Bios, Πειραιώς 84, Πέμ.-Κυρ. 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Llawfall

Ο Μάξιμος Μουμούρης στήνει μαζί με την Underground Youth Orchestra μια ζωντανή μουσική παράσταση με αφετηρία το Atom Ηeart Μother των Pink Floyd.

Η μηχανική πραγματικότητα και οι κυνικοί στίχοι του Roger Waters έρχoνται συνεχώς σε αντίθεση με τις εφηβικές φωνές της χορωδίας, ενώ παρακολουθούμε τη διαδρομή του Ενός μέσα στην καθημερινότητα, τη σχέση του με τον καθρέφτη, το είδωλό του και τη συνείδησή του.

29/6-1/7, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, 21:00, εισ.: 10-15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Kormoranos Party

Ο Κορμοράνος επιστρέφει στον αίθριο χώρο της Πραξιτέλους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι με special guest την υπερδραστήρια DJ/promoter Charlie από την Κρακοβία, τους residents Blue Lagoon και Body Double πριν και μετά αντίστοιχα και τη Noff Weezy στο opening.

29/6, Praxitelous Bar, Πραξιτέλους 33, 23:00, είσοδος ελεύθερη

Purple Night

Τα Purple Nights καταλαμβάνουν την ταράτσα του «Ρομάντσο». Στις μουσικές επιλογές οι The Dreamer, Wrapped in Plastic και Denis D’ or.

30/6, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 22:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Jenny Saville

Η έκθεση στη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου παρουσιάζει μια σφαιρική εικόνα της δουλειάς της Jenny Saville.

Από τα μνημειώδη γυναικεία γυμνά μέχρι τους πιο πρόσφατους πίνακές της με τις πολλαπλές φιγούρες, η Saville έχει δημιουργήσει δυνατά έργα και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παραστατικές ζωγράφους στον κόσμο.

Η έκθεση στη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου παρουσιάζει μια σφαιρική εικόνα της δουλειάς της από το 1993 έως το 2015, ενώ περιλαμβάνει και το σημαντικό πρώιμο έργο της «Cindy» (1993), μια εισαγωγή στις καλλιτεχνικές ανησυχίες της Saville όσον αφορά την υλικότητα του σώματος.

Μέχρι 30/4, Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφ. Κηφισίας 80, Μαρούσι, Δευτ.-Παρ. 10:00-18:00

Werkraum, Αγαθόφρων / Ο άτλας του συλλέκτη

Werkraum, Αγαθόφρων

Το 1840, 3.696 σπάνιοι τίτλοι βιβλίων, τοποθετημένοι σε ξύλινα κιβώτια, εγκαταλείπουν μια σοφίτα της οδού Castillon 12 στο Παρίσι με προορισμό την Πελοπόννησο. Πρόκειται για το έργο ζωής του Κωνσταντίνου Αγαθόφρονα Νικολόπουλου, που αποφάσισε να δωρίσει μία από τις πιο σπάνιες ιδιωτικές συλλογές της εποχής.

Ο ίδιος τραυματίστηκε κατά τη συσκευασία των κιβωτίων και υπέκυψε από τέτανο, μόνος, στο Παρίσι, ενώ τα βιβλία συνέχισαν το ταξίδι τους. Με όχημα αυτή την ιστορία η πλατφόρμα Werkraum επιχειρεί μια βιωματική εγκατάσταση για τους κρυμμένους θησαυρούς της γνώσης.

28-29/7, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, Πέμ. & Κυρ. 10.00-18.00, Παρ. & Σάβ. 10.00-22.00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Calexico

Calexico

Οι Calexico μετράνε πάνω από 20 χρόνια καριέρας με φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Στη μουσική τους, κράμα από παραδοσιακούς λάτιν ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), country, τζαζ και post-rock, αποδίδεται ο όρος desert noir. Το συγκρότημα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Ηρώδειο επιτυχίες απ’ όλη τη δισκογραφία του αλλά και από το νέο άλμπουμ του «The thread that keeps us».

3 & 4/7, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: 30-60 ευρώ

Blend: Loco Dice

Loco Dice

Ο Loco Dice θα βρεθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου στα decks του Bolivar Beach Bar για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Ο Γερμανός DJ και παραγωγός με τις τυνησιακές ρίζες που δημιούργησε το πρότυπο label της Desolat και μέντορας για πολλά από τα ανερχόμενα ταλέντα της tech house επιστρέφει για μια νύχτα αυθεντικής minimal tech και house.

29/6, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10- 13 ευρώ