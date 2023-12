Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στήριξε την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα- Ζητάει ίσα δικαιώματα για τα παιδιά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε σήμερα την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψης, γέννησης ή το είδος της οικογένειας του παιδιού.

Με 366 ψήφους υπέρ, 145 κατά και 23 αποχές, οι ευρωβουλευτές στήριξαν το σχέδιο νομοθεσίας που θα διασφαλίσει ότι όταν η ιδιότητα του γονέα θεμελιώνεται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, θα αναγνωρίζεται και από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων βάσει εθνικού δικαίου όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την επιμέλεια ή την κληρονομική διαδοχή.

Όσον αφορά την καθιέρωση της ιδιότητας του γονέα σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αποφασίσουν αν θα αποδέχονται π.χ. την παρένθετη μητρότητα, αλλά θα υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τη γονική ιδιότητα που έχει συσταθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψης, γέννησης ή το είδος της οικογένειας του παιδιού. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζουν την ιδιότητα του γονέα εάν αυτή είναι προδήλως ασύμβατη με τη δημόσια τάξη, αν και αυτό θα είναι δυνατό μόνο σε αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις. Κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις, π.χ. εις βάρος παιδιών γονέων του ιδίου φύλου.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού γονικής ιδιότητας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης της ιδιότητας του γονέα στην ΕΕ. Το πιστοποιητικό δεν θα αντικαταστήσει τα εθνικά έγγραφα, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί αυτών και θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και σε ηλεκτρονική μορφή.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω της οικογένειας στην οποία ανήκει ή του τρόπου γέννησής του. Επί του παρόντος, τα παιδιά μπορεί να χάσουν τους γονείς τους, από νομική άποψη, όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Με αυτή την ψηφοφορία, είμαστε πιο κοντά στο να διασφαλίσουμε ότι εάν κάποιος είναι γονιός σε ένα κράτος μέλος, θα συνεχίσει να είναι γονιός σε όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε η εισηγήτρια Maria-Manuel Leitão-Marques (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Μετά τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα αποφασίσουν ομόφωνα σχετικά με την τελική μορφή των κανόνων.

