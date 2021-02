«Taste the Ocean» ονομάζεται η νέα εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα social media, με την οποία επιδιώκει να μας παροτρύνει να καταναλώνουμε βιώσιμα ψάρια και θαλασσινά αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σχετικά με τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών, εποχικών και βιώσιμων προϊόντων.

«Στο πλαίσιο της εκστρατείας, οι σεφ μάς παροτρύνουν να στραφούμε στην κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών που αλιεύονται ή παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Η εκστρατεία έρχεται σε μια εποχή που οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές είναι αντιμέτωποι με τις οικονομικές επιπτώσεις των υγειονομικών μέτρων κατά της πανδημίας της COVID-19, όπως απαγορευτικά κυκλοφορίας και κλείσιμο εστιατορίων και υπηρεσιών εστίασης, που αποτελούν τα κύρια σημεία πώλησης των προϊόντων τους.

Με την εκστρατεία αυτή, η Επιτροπή Τα ψάρια και τα θαλασσινά, εφόσον παράγονται ή συλλέγονται σωστά, μπορούν να καταλάβουν σημαντική θέση στο πλαίσιο μιας βιώσιμης διατροφής, καθώς έχουν πολύ χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αποτύπωμα άνθρακα από ό, τι οι περισσότερες πρωτεΐνες που προέρχονται από ζώα της στεριάς.

9 Chefs, 9 recipes, 9 sustainable ways to consume #seafood.



Are you ready to #TasteTheOcean?



➡️ https://t.co/pv6Fcckx6D#EUGreenDeal #SustainableFishing #EUFarm2Fork pic.twitter.com/s2Ny3ePqbb