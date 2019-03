Η Παπαστράτος, έχοντας επανειλημμένως διακριθεί ως Καλύτερος Χώρος Εργασίας (Best Place to Work), Κορυφαίος Εργοδότης (Top Employer) αλλά και ως η Πιο Αξιοθαύμαστη Εταιρία (Most Admired Company), πρωτοπόρησε φέτος λαμβάνοντας άλλη μια πολύ σημαντική αναγνώριση.

Είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που αποκτά πιστοποίηση EQUAL-SALARY, γεγονός που αποδεικνύει την ίση αμοιβή που παρέχει στους εργαζομένους της, καθώς και τις πολλαπλές ευκαιρίες που προσφέρει.



Η κ. Χριστίνα Ακουρή, διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μιλά στη LiFO για την κοινή δέσμευση της μητρικής εταιρείας, Philip Morris International (ΡΜΙ), και της Παπαστράτος ενάντια στις διακρίσεις και στις ανισότητες βάσει φύλου.

Παράλληλα, μας περιγράφει πώς η Παπαστράτος στηρίζει την ενδυνάμωση της γυναίκας, τόσο με ευκαιρίες καριέρας και ανέλιξης όσο και καταπολεμώντας χρόνια κοινωνικά προβλήματα, όπως η έμφυλη βία.



— Με αφορμή την πιστοποίηση EQUAL-SALARY που λάβατε, ανοίγει ξανά μια μεγάλη συζήτηση περί εργασιακών ανισοτήτων. Ποια δέσμευσή σας πραγματώνεται με αυτήν τη διάκριση και τι σημαίνει αυτό για την απασχόληση στην Ελλάδα;

Η επίσημη πιστοποίηση EQUAL-SALARY προέκυψε μετά από έλεγχο στις πολιτικές HR που εφαρμόζουμε, προκειμένου να πιστοποιήσουμε ότι οι πρακτικές μας στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού σε ένα εύρος διαδικασιών, από την αξιολόγηση των εργαζομένων, τις ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας έως τη μισθολογική ισότητα, γίνονται με διαφανή τρόπο, μακριά από ανισότητες.

Η πιστοποίηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει και την επιτυχία μας στον αγώνα για την εξάλειψη του μισθολογικού κενού που χωρίζει άνδρες - γυναίκες. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι διακρίσεις απέναντι στις εργαζόμενες γυναίκες είναι, δυστυχώς, ένα επίκαιρο και υπαρκτό πρόβλημα και οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να το αντιμετωπίσουν δραστικά.

Το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη –και μόνη– εταιρία στην Ελλάδα που λαμβάνει αυτήν την αναγνώριση δείχνει ξεκάθαρα ότι ως χώρα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Βασική μας επιδίωξη είναι να χτίσουμε ένα ισότιμο περιβάλλον εργασίας, όπου αποκλεισμοί και διακρίσεις δεν θα έχουν θέση. Και απόδειξη ότι το καταφέρνουμε είναι το γεγονός ότι η Παπαστράτος είναι σήμερα όχι μόνο κορυφαίος εργοδότης αλλά και εργοδότης επιλογής! Και αυτή είναι η επιβεβαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας.

Στην οικογένεια της Παπαστράτος η καριέρα και οι φιλοδοξίες δεν έχουν φύλο, ούτε «ταβάνι».

Ερχόμαστε βήμα-βήμα πιο κοντά στην απομάκρυνση από κάθε είδους διάκριση με βάση το φύλο. Η πιστοποίηση είναι η αφορμή. Η εταιρική κουλτούρα μας, όμως, είναι ο λόγος που αισθανόμαστε υπερήφανοι, μακριά από προκαταλήψεις που θέλουν τη γυναίκα να μη διεκδικεί την καριέρα και τη θέση που της αξίζει.



— Τι προεκτάσεις παίρνει αυτή η πιστοποίηση για εσάς;

Πέρα από τα προφανή, δηλαδή ότι βεβαιώνει πως η εταιρία προσφέρει ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για ισοδύναμη εργασία, η Παπαστράτος παρέχει ίσες ευκαιρίες και κατάρτιση, από την πρόσληψη ως την επαγγελματική ανέλιξη μέσα στον οργανισμό.

Έχουμε ικανότατες γυναίκες επικεφαλής σε θέσεις ευθύνης που συνήθως είναι ανδροκρατούμενες. Ερχόμαστε βήμα-βήμα πιο κοντά στην απομάκρυνση από κάθε είδους διάκριση με βάση το φύλο.

Η πιστοποίηση είναι η αφορμή. Η εταιρική κουλτούρα μας, όμως, είναι ο λόγος που αισθανόμαστε υπερήφανοι, μακριά από προκαταλήψεις που θέλουν τη γυναίκα να μη διεκδικεί την καριέρα και τη θέση που της αξίζει. Οι δράσεις που υλοποιούμε συστηματικά είναι αυτές που στοχεύουν περισσότερο στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Τελικά, η Παπαστράτος αποτελεί όντως ένα περιβάλλον όπου μπορούν οι εργαζόμενοι να επιτύχουν και να φτάσουν πολύ ψηλά, χωρίς αυτό να λειτουργεί εις βάρος της προσωπικής τους ζωής.

Η γυναίκα εργαζόμενη της Παπαστράτος είναι μητέρα, σύντροφος, φίλη και αυτό προσθέτει στην αξία της και την καθιστά περισσότερο ικανή να ισορροπήσει στις απαιτήσεις μιας ιδιαίτερα έντονης καθημερινότητας.



— Ποια η θέση της Philip Morris International σε ένα περιβάλλον παγκόσμιο, όπου οι κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές συνθήκες ποικίλλουν;

Σε κάθε ευκαιρία η PMI αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο. Λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση, σε άλλη κλίμακα και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνει ότι το σύνολο των εργαζομένων της σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο αμείβεται εξίσου για εργασία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως φύλου και προκαταλήψεων.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει μια συνειδητή και διαχρονική δέσμευση της εταιρίας. Όπως ακριβώς έχει επιτύχει στον μετασχηματισμό της ίδιας της εταιρίας και της λειτουργίας της προς την επίτευξη του οράματός της για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, έτσι δεσμεύεται να συνεχίσει, οικοδομώντας έναν ισορροπημένο οργανισμό χωρίς αποκλεισμούς.



— Είναι προφανές πως η Παπαστράτος επενδύει στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών εντός της εταιρίας. Έχουμε δει όμως να αναλαμβάνετε δράση και στα θέματα της βίας κατά των γυναικών.

Πράγματι, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κοινωνικής μας δράσης είναι η ενδυνάμωση των γυναικών με την ευρεία έννοια.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει πολλές δράσεις για την υποστήριξη των γυναικών, είτε άστεγων, είτε άνεργων, είτε μονογονεϊκών οικογενειών, είτε κάτω από το όριο της φτώχειας είτε κακοποιημένων.

Πιο πρόσφατα, από το 2017 ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ σε ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με την παροχή νομικής υποστήριξης σε θύματα αλλά και τη δημιουργία μιας καμπάνιας ώστε να σπάσει επιτέλους αυτή η κουλτούρα ανοχής και σιωπής που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.

Η δράση αυτή συνιστά ένα δυναμικό και πολύπλευρο εργαλείο ενάντια στην άμεση ή έμμεση βία κατά των γυναικών, απέναντι στην οποία απαιτείται αδιαπραγμάτευτα μηδενική ανοχή.

Η καμπάνια #don't skip μας προτρέπει όλους να μην προσπερνάμε τα περιστατικά έμφυλης βίας όταν πέφτουν στην αντίληψή μας. Τη στιγμή που μία στις τρεις γυναίκες έχει υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας, είναι σίγουρα ένα θέμα που μας αφορά όλους, στο οποίο δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε.