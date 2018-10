ADVERTORIAL

Υπάρχουν ορισμένα αθλήματα που πάνω απ' όλα είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, ένας τρόπος ζωής που σε καθορίζει και σε χαρακτηρίζει σε κάθε σου βήμα. Το skateboard είναι μια τέτοια περίπτωση δημιουργικής άθλησης αφού το σανίδι γίνεται το σημείο όπου ανθίζει η χαρά της πρακτικής, η αίσθηση της ελευθερίας αλλά και η δήλωση ενός αντισυμβατικού τρόπου ζωής που αντιστέκεται στα στερεότυπα.

Ακριβώς επειδή το skateboard εκφράζει μια εκτός κατεστημένου φιλοσοφία, δεν θα μπορούσε να αποκλείει τις γυναίκες riders, αλλά αντίθετα τις προβάλλει ως σύμβολο της αυθεντικότητας με την οποία είναι συνδεδεμένη η skate κοινότητα.

Η παγκόσμια καμπάνια της Vans «This Is Off The Wall» παρουσιάζει ακριβώς αυτή την ευρύτερη αίσθηση δημιουργικότητας που εμπνέεται και εμπνέει το skateboard, εστιάζοντας σε κορίτσια από την Ινδία που κάνουν skateboard σε αυτοσχέδιες ράμπες, σε απρόσμενους χώρους και σίγουρα μέσα σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου το κορίτσι πάνω στο σανίδι μοιάζει σαν παραμύθι που αφηγείται την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, ανεξαρτησίας και αντίστασης σε οτιδήποτε μπορεί να μοιάζει καταπιεστικό και δεδομένο.

To video "Power of Girls Skateboarding in India" της καμπάνιας "This is Off the Wall" της Vans γίνεται έμπνευση για τις κοπέλες riders αλλά και όσους αισθάνονται την ανάγκη να ανέβουν πάνω στο skate τους και να μετατρέψουν τις γωνιές της πόλης σε μια τεράστια πίστα skateboard.

Αυτή η εικόνα των ατρόμητων κοριτσιών που απολαμβάνουν την ελευθερία της σανίδας δεν θα μπορούσε να λείπει από την Ελλάδα. Μιλήσαμε με την κοινότητα Girls on Skateboards Greece που έχει ως στόχο να φέρει κοντά κορίτσια από διάφορα σημεία της Αθήνας ώστε να κάνουν skate παρέα, σε διάφορα spots της πόλης, αλλά και με μία από τις πιο ανερχόμενες Ελληνίδες skaters, την Ασημίνα Μανούσκου...

Εξάλλου, το skate στη φιλοσοφία του έχει την έννοια του να μοιράζεσαι εμπειρίες, συμβουλές και tricks και να έχεις συντροφιά, σε κάθε προσπάθεια, εκείνους που αγαπάνε το skateboard όσο εσύ.

Η Ιωάννα Κατσάνου, από τη Θεσσαλονίκη, μας μίλησε για το skate αλλά και το group Girls on Skateboards Greece και μας έδωσε μια εικόνα για τη σκηνή του skate στην Ελλάδα και την κοριτσίστικη πλευρά του.

— Ιωάννα πόσες κοπέλες είστε στην ομάδα;

Είμαστε περίπου 15 κορίτσια αλλά θεωρούμε πώς κάθε κορίτσι το οποίο κάνει skate είναι σαν μέλος αυτής της ομάδας, ακόμα και εάν δεν το έχουμε γνωρίσει. Είναι μια ομάδα ανοιχτή για όλες τις κοπέλες κάθε ηλικίας με αγάπη για το skate.

—Τι είναι το "Girls on skateboards Greece"; Συστηθείτε μας σε λίγες μόνο προτάσεις.

Η κοινότητα Girls on Skateboards υπήρχε ως ιδέα εδώ και αρκετά χρόνια, πριν ακόμα αναπτυχθούν τα social media. Η ιδέα ήταν να υπάρχει κάποιος τρόπος που να μπορούν να επικοινωνούν τα κορίτσια μεταξύ τους ώστε να κανονίζουν συναντήσεις για να πηγαίνουν για skate. Δεν ήταν τόσο εύκολο να συναντιούνται στα skate spots όπως τα αγόρια γιατί, όπως και να το κάνουμε, τα κορίτσια ήταν και είναι πιο ντροπαλά για να κατέβουν μόνα τους.

Πολλές κοπέλες ενώ μπορεί να ενδιαφέρονται για το skateboard συνήθως διστάζουν να ξεκινήσουν ή να δοκιμάσουν λόγω έλλειψης παρέας κ.λπ. Επιπλέον, δεν υπήρχαν και πολλά κορίτσια να ασχολούνται με το skateboard στην Ελλάδα οπότε κάπως αυτό ήταν αποθαρρυντικό. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, ενώ σε άλλες χώρες το γυναικείο skateboard είναι πλέον τόσο εξελιγμένο, και με την εισαγωγή του για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, στην Ελλάδα έχει μείνει τόσο πίσω.

Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήσαμε τη σελίδα ώστε να μπορούν κορίτσια από όλη την Ελλάδα να συναντιούνται και να βρίσκονται μεταξύ τους.

Girls on Skateboards είναι όλα τα κορίτσια που γουστάρουν να τσουλάνε με skateboard και το μήνυμα από την κοινότητα αυτή είναι η στήριξη, οι καινούργιες παρέες και η εμψύχωση για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε το skate.

—Έχει η Ελλάδα girls' skate community; Πώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και τι να περιμένουμε από το δικό σας crew;

Στην Αθήνα συγκριτικά με άλλες πόλεις στην Ελλάδα τα κορίτσια που κάνουν skate έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν περισσότερες εγκαταστάσεις και συνεπώς περισσότερες επιλογές, ανάλογα με το επίπεδο και τα κόλπα που θέλουν να κάνουν. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η στήριξη από τους υπόλοιπους skaters, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν μια κοπέλα όταν βλέπουν τη θέλησή της να ασχοληθεί με το skateboard.

Για κάποιον λόγο το skateboarding έχει περάσει στην αντίληψη του κόσμου ως αντρικό άθλημα, ενώ δεν είναι έτσι. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η έλλειψη χρόνου και η δυσκολία των αποστάσεων, όπως συμβαίνει ούτως ή άλλως στη ζωή σε μια μεγάλη πόλη.

—Ποιο είναι το αγαπημένο σας spot για skate;

Το skate park στο ΟΑΚΑ και το skate park στην Ηλιούπολη.

H gilrs' community του skate στην Ελλάδα συνεχώς μεγαλώνει τόσο σε πλήθος όσο και σε σημαντικότητα, αφού υπάρχουν κοπέλες που ασχολούνται χρόνια με το άθλημα και διακρίνονται για την ανερχόμενη πορεία τους. Η Ασημίνα Μανούσκου είναι 18 χρονών, κάνει skate τα τελευταία 3 χρόνια και έχει χορηγούς που ακολουθούν την πορεία της πάνω στο σανίδι.

Όπως λέει η ίδια «το κατεστημένο στην Ελλάδα έχει αρχίσει να σπάει. Για τις κοπέλες που είναι σε πιο προχωρημένο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση από την ανδρική αντίστοιχη κοινότητα. Ωστόσο, τις κοπέλες που ξεκινάνε τώρα δεν τις παίρνουν στα σοβαρά πολύ εύκολα...».



Η αγαπημένη της skater είναι η Fabiana Delfino, είναι street skater, τα κάνει όλα... κάνει και κλίση mini ramp και street full, κάνει τα πάντα! Της αρέσει πάρα πολύ και ως attitude και ως χαρακτήρας. «Τι εννοείς τι θα κάναμε αν είχαμε ένα 24ωρο μαζί; Θα πηγαίναμε για skate φυσικά για να τη θαυμάσω!!!!»

Η Ασημίνα ξεκίνησε το skate επειδή της άρεσε το θέαμα! «Η ελευθερία που νιώθει αυτός που είναι πάνω στο σανίδι είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Τα περισσότερα extereme sports θέλεις να τα δοκιμάσεις! Απλά πρέπει να μη σε νοιάζει και να μην το πάρεις πολύ στα σοβαρά. Πάρε μια σανίδα και δες πώς πάει! Μην το κάνεις για να βρεις χορηγό, απλά πέρνα καλά κάνοντας κάτι που αγαπάς».

Αυτή την αίσθηση, του να κάνεις αυτό που αγαπάς μέσα από την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει το skate, τη γνωρίζει πολύ καλά η Vans η οποία διοργάνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Vans Shop Riot, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για τον απόλυτο street skate διαγωνισμό όπου οι καλύτεροι riders από Ελλάδα και Κύπρο αναμετρήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του skatepark, σε ένα street skate contest υψηλών απαιτήσεων για τον τίτλο του Vans Shop Riot Greece.

Μεταξύ άλλων εκείνο που κυριάρχησε στο φετινό διαγωνισμό ήταν το special Girls Skate Session που έγινε για πρώτη φορά και στο οποίο 12 κορίτσια με τις σανίδες τους κατέκτησαν το Skatepark και εντυπωσίασαν το κοινό. Άλλωστε, για πρώτη φορά φέτος η Ασημίνα Μανούσκου, κατάφερε να κάνει ollie στο double set και έγραψε ιστορία.

Τα υπόλοιπα highlights της ημέρας ήταν πολλά και εντυπωσιακά: 10 skateshops από Ελλάδα και Κύπρο βρέθηκαν στο Maroussi Skatepak, με τους καλύτερους riders της εγχώριας σκηνής και πλήθος κόσμου, περισσότερου από κάθε άλλη φορά να παρακολουθεί και να διασκεδάζει με όλες τις παράλληλες δράσεις.

Τα δυνατά punk rock live acts από Despite Everything & Day Oof, το Best Trick από την Spitfire και το Skate You Challenge μαζί με ένα πλήθος εκπλήξεων δημιούργησαν ένα συναρπαστικό κλίμα.

Μέχρι το επόμενο Vans Shop Riot Greece, Athens stay tuned and girls keep riding!