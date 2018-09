8 μέρη για να περάσεις ωραία στο Κουκάκι

HOPS beer and burgers

Μια υπέροχη all-day πρόταση μακριά από τον θόρυβο των «κορεσμένων» στεκιών της πόλης.

Το HOPS beer and burgers κλείνει φέτος τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του στη θέση της ιστορικής μπιραρίας «Βύνη» στον πεζόδρομο της Δράκου. Σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη, το ομώνυμο μουσείο και το ΕΜΣΤ, και με άμεση εξυπηρέτηση από το μετρό (σταθμός Συγγρού-Φιξ), σε περιμένει ένα ζεστό και φιλικό all day στέκι που αγαπάει το διαφορετικό και όπου όλοι είναι καλοδεχούμενοι.

Ο κατάλογός του κινείται σε αμερικανικά «μονοπάτια με νόστιμες σαλάτες, ενδιαφέροντα ορεκτικά, χορταστικά burgers και τις πιο νόστιμες, ολόφρεσκες τηγανητές πατάτες που έχεις γευτεί ποτέ. To Βuffalo Cheeseburger με μπιφτέκι από 100% ελληνικό βουβάλι από τη λίμνη Κερκίνη, το Bacon Patty, ζυμωμένο με καπνιστό bacon, ή το Μανιάτικο με σύγκλινο Αρεόπολης είναι κάποιες μόνο από τις ενδιαφέρουσες γευστικές προτάσεις που αξίζει να δοκιμάσεις. Και για τους χορτοφάγους της παρέας, το Portobello Truffle με μανιτάρια Portobello και μαγιονέζα τρούφας είναι must try επιλογή.

Επιπλέον, καθημερινά, από νωρίς το πρωί ως τις 14:00, θα βρεις ένα υπέροχο brunch με ελληνικές και διεθνείς γεύσεις. Αυγά, σάντουιτς, αφράτες τηγανίτες, ποιοτικοί καφέδες και γευστικές σοκολάτες θα κάνουν το HOPS αγαπημένο στέκι για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Tέλος, οι πάνω από 40 ετικέτες μπίρας που διαθέτει, από ελληνικές μικροζυθοποιίες και βελγικά μοναστήρια μέχρι διεθνείς δυνάμεις του χώρου, θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς!

HOPS beer and burgers, Δράκου 10, Κουκάκι (μετρό Συγγρού-Φιξ), 211 0136500, Facebook, Instagram/Twitter