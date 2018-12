Ζωγραφίζοντας τη νύχτα

Peindre la nuit

*

'Εκθεση στο Centre Pompidou της Metz (13.10.2018 εώς 15.04.2019)

Αίθουσες 1-3 : LOST IN DARKNESS

Αίθουσες 4-6 : THE NIGHT DWELLERS

Αίθουσες 7-10 : NOCTURNAL OBSESSIONS

Αίθουσες 11-13: THE ETERNAL EYES

Peter Doig, Milky Way, 1989-1990. Collection de l'artiste © Peter Doig. All Rights Reserved, DACS/Artimage 2018. Photo: Jochen Littkemann / ADAGP Paris, 2018

"Το κατευθυντήριο νήμα είναι η έννοια της αντίληψης. Αυτήν τη νύχτα, όπως και ο ζωγράφος, τη βλέπω, την ακούω, την οσμίζομαι και την αισθάνομαι. Πάνω απ' όλα είναι το σώμα μου απέναντι στη νύχτα. Η διαδρομή διαμορφώθηκε στη συνέχεια αρκετά φυσικά: η αίσθηση αυτή, στο σκοτάδι της νύχτας, αλλοιώνεται, μας προκαλεί ίλιγγο, είτε στην εξοχή είτε στην πόλη (ενότητα 1), κι έπειτα το μάτι συνηθίζει και βλέπει φαντάσματα, την κρυφή πλευρά του Ανθρώπου (ενότητα 2), κι όσο περνά η ώρα σ' αυτήν τη νυχτερινή περιπλάνηση τόσο περισσότερο η μελαγχολία ενός εσωτερικού κόσμου αφήνει το ίχνος της, εμφανίζοντας κρυφές εμμονές (ενότητα 3) ή παραισθήσεις, επιθυμίες, παρορμήσεις και όνειρα (ενότητα 4). Σε ένα άλλο επίπεδο, η αντίληψη για τον αστρικό ουρανό μου δίνει αρχικά την εντύπωση ότι μπορώ να αγγίξω τα αστέρια, να γίνω μέρος του σύμπαντος (ενότητα 5), πριν συνειδητοποιήσω ότι αυτή η νύχτα είναι άϋλη, άπιαστη (ενότητα 6)."

Jean-Marie Gallois, επιμελητής της έκθεσης

Jannis Kounellis, Senza titolo (Notte) (Sans titre (Nuit)), 1965. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne. © Adam Rzepka - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP. © Adagp, Paris, 2017

Claude Monet, Leicester Square, by night [Leicester Square, la nuit], 1900-1901. © Collection Larock-Granoff

Winslow Homer, Summer Night, 1890. © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Augusto Giacometti, Starry sky (Milky Way) [Sternenhimmel (Milchstrasse)], 1917. Bünder Kunstmuseum Chur, Schenkung aus Privatbesit

Frantisek Kupka, Chute, [1910 - 1913]. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Jean-Claude Planchet - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP. © Adagp, Paris, 2017

Amédée Ozenfant, Illuminated skyscraper [Gratte-ciel éclairé], 1950. © ADAGP, Paris 2018 / © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Avery Singer, Untitled, 2017. Courtesy the artist: Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin: Private Collection, Taiwan © Photo: Thomas Mueller

Henri Michaux, The Prince of Darkness [Le Prince de la nuit], 1937. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne. © ADAGP, Paris 2018 © Photo: Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Amédée Ozenfant, Lumières sur l'eau, 1949. Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat © ADAGP, Paris, 2017

Robert Delaunay, Paysage Nocturne (le fiacre), 1906/1907. Collection particulière, Courtesy Galerie Louis Carré & Cie

Lucio Fontana, Spatial Environment [Ambiente Spaziale], 1967. Installation. © Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / ADAGP, Paris, 2018

Francis Bacon, Female Nude Standing in a Doorway, 1972. Centre Pompidou, Musée national d'art modern-Centre de création industrielle, Paris .

Auguste Elysée Chabaud, Hôtel-Hôtel, 1907-1908. Musée de l'Annonciade, Saint-Tropez. © ADAGP, Paris 2018 © Photo: Pierre-Stéphane Azema

Man Ray, To the Moonlight [À la lumière lunaire], 1948 Collection privée, courtesy Andrew Strauss, Paris, © Man Ray Trust. © ADAGP Paris 2018

Max Ernst, Vision Induced by the Nocturnal aspect of the Porte Saint-Denis [Vision provoquée par l'aspect nocturne de la Porte Saint-Denis], 1927. Collection particulière, © ADAGP, Paris 2018

Paul Klee, Growth of plants [Pflanzenwachstum], 1921. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Service de la documentation photographique du MNAM-Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP, © Droits réservés

Lee Krasner, Night creatures, 1965. New York, Collection of the Metropolitan Museum of Art. © ADAGP, Paris 2018, © Photo: The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / Image of the MMA

Vassily Kandinsky, Ein Kreis (A) (Un Cercle (A)), janvier 1928. Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés

Jan Sluijters Maanacht IV, 1912. Museum Voorlinden, Wassenaa

Gerhard Richter, Constellation [Sternbild], 1969. Museum Frieder Burda, Baden-Baden, © Gerhard Richter 2018 (24042018)

Georg Scholz, Night Street scene [Nächtliche Strassenszene], 1923. © Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Raymond Jonson, The Night, Chicago 1921. © The Raymond Jonson Collection, University of New Mexico Art Museum, Albuquerque, NM. Photo : © Courtesy of Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York, NY

Léon Spilliaert, Digue et plage, Chalet Royal et galeries d’Ostende, 1908-1909. Collection privée, Courtesy Patrick Derom Gallery Photographique: © Vincent Everarts de Velp

Pablo Picasso, Reclining Nude Woman (or: Starry Nude) [Femme nue couchée (ou: Nu étoilé)], 1936. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Succession Picasso 2018, © Photo: Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Jean Arp, Jeu après minuit, 1962. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP. © Adagp, Paris, 2017