Oxymoron

Φωτογραφίες

Κωστής Αργυριάδης

*

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

© Κωστής Αργυριάδης

Ο Κωστής Αργυριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης και στο ESP Θεσσαλονίκης με υποτροφία. Μαθήτευσε κοντά στον Στράτο Καλαφάτη παρακολουθώντας τα σεμινάριά του. Το 2012 συμμετείχε στο φωτογραφικό λεύκωμα Μπεχ Τσινάρ σε επιμέλεια του Ηρακλή Παπαϊωάννου και το 2013 εξέδωσε την πρώτη του φωτογραφική εργασία στις εκδόσεις Άγρα με θέμα την μετριότητα του οπτικού περιεχομένου μέσα στην πόλη, η οποία παρουσιάστηκε σε ατομική έκθεση στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στο Festival Circulation(s) στο Παρίσι και στην έκθεση Thessaloniki: Looking at time through moments στο Μουσείο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Βερολίνο, καθώς και έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα.

http://www.kostisargyriadis.com