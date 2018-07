Την ευκαιρία να αποκαλύψει μερικές άγνωστες και ταυτόχρονα πολύ αστείες λεπτομέρειες για τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, είχε η Ντέμι Μουρ που έκανε guest εμφάνιση στην εκπομπή Comedy Central Roast, αποδεικνύοντας πως εκτός από γοητεία διαθέτει και έντονα δηκτικό χιούμορ.

«Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Ντέμι Μουρ», ξεκίνησε την ομιλία της η 55χρονη ηθοποιός, που ήταν παντρεμένη με τον Μπρους Γουίλις για 12 χρόνια, από το 1987 μέχρι το 2000 κι έχουν μαζί τρεις κόρες- την 29χρονη Ρούμερ, την 26χρονη Σκάουτ και την 24χρονη Ταλούλα Μπελ.

«Ήμουν παντρεμένη με τον Μπρους στις τρεις πρώτες ταινίες Die Hard, κάτι που βγάζει νόημα, επειδή οι δύο τελευταίες ήταν άθλιες», ανέφερε η Ντέμι Μουρ, συνεχίζοντας με περισσότερα αστεία για τον γάμο τους, τις ικανότητές του ως γονιό και πώς πήρε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του.

«Ο Μπρους είναι πολύ γενναιόδωρος. Όταν η κόρη μας Ρούμερ ήταν μωρό και ήταν σειρά του να αλλάξει την πάνα μες στην νύχτα, γύριζε προς το μέρος μου και μου ψιθύριζε, "Θα σου δώσω χίλια δολάρια αυτή τη στιγμή αν αλλάξεις εσύ την πάνα"», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η Ντέμι Μουρ αστειεύτηκε επίσης για το πώς κατάφερε ο Μπρους Γουίλις να πάρει τον ρόλο στο «Pulp Fiction» μετά από μια συνάντηση με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στο ξενοδοχείο του. «Ο Μπρους πήρε τον ρόλο που εκτόξευσε την καριέρα του στο Pulp Fiction και τότε είχε φανεί πολύ περίεργο, αυτός ο μεγάλος ηθοποιός ταινιών δράσης να πρωταγωνιστεί σε μια μικρή ταινία, αλλά πήγε στο ξενοδοχείο του Χάρβεϊ Γουάινστιν και δεν ξέρω, αλλά όταν επέστρεψε, μου λέει, "Πήρα τον ρόλο!"», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, με το κοινό να γελάει και να χειροκροτεί παρόλο που το θέμα Γουάινστιν είναι άκρως ευαίσθητο στο Χόλιγουντ λόγω των δεκάδων κατηγοριών σεξουαλικής παρενόχλησης.

