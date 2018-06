Ένα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αρκετό για να πετύχει η Πορτογαλία την πρώτη νίκη της στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

Οι Ιβηρες επικράτησαν 1-0 του Μαρόκου στο «Λουζνίκι» της Μόσχας, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου, και έκαναν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «16», ενώ αντίθετα οι Αφρικανοί μετά τη δεύτερη ήττα τους αποκλείστηκαν και μαθηματικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Και μπορεί το Μαρόκο να μένει πλέον εκτός γηπέδων, και όλοι χθες να είχαν στρέψει το βλέμμα τους στο Ρονάλντο, αλλά το ίντερνετ βρήκε έναν νέο αγαπημένο του Μουντιάλ.

Κυρίες και κύριοι ιδού ο προπονητής των Μαροκινών που εδώ και λίγη ώρα έχει αποκτήσει δικό του χάσταγκ.

Ο ηλικίας 49 ετών, γαλανομάτης Γάλλος είναι ο Hervé Renard.

Αυτό είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον προπονητή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, αλλά ο Γάλλος τεχνικός βρίσκεται ακόμη στο επίκεντρο των συζητήσεων για διαφορετικούς λόγους από αυτούς του Μουντιάλ.



Ένας από αυτούς είναι η ομοιότητα του προπονητή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου με τον ηθοποιό Νικολάι Κόστερ-Βάλνταου που υποδύεται τον Τζέιμι Λάνιστερ στο «Game of Thrones», με αναρτήσεις στο Twitter να επιβεβαιώνουν την ομοιότητα με πολλαπλές φωτογραφίες.

Κατά γενική ομολογία πάντως ο προπονητής γοήτευσε όσους τον είδαν χθες και φαίνεται πως το ενδιαφέρον δεν ήταν για το αθλητικό σκέλος...

Για όσες και όσους ψάχνουν μια αφορμή να δουν Μουντιάλ, ο Hervé Renard τους την έδωσε χθες...

How does Herve Renard find time to coach Morocco around his romance novel cover shoots pic.twitter.com/Dbni3bOsjD — Mark Armstrong (@ArmstrongABC11) June 15, 2018

Morocco coach got me willing to risk it all pic.twitter.com/MCtrj9QVd0 — Alex Olshansky (@atosoccer) June 15, 2018

The referee has a word with #MAR manager, Hervé Renard.



Probably, 'why the f*ck are you such a bloody dreamboat?!' pic.twitter.com/joALNuSLD6 — Paddy Power (@paddypower) June 20, 2018