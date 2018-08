Αυτοκίνητα σταματούν για να περάσει από μεγάλο αυτοκινητόδρομο στη Νέα Ζηλανδία μια πάπια με τα μικρά της!

Το περιστατικό συνέβη στις 8 το πρωί της Παρασκευής στο Όκλαντ.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του μεγάλου αυτοκινητόδρομου δείχνει οδηγούς να σταματάνε ο ένας πίσω από το άλλο για να περάσει μία πάπια, η οποία βρέθηκε εν μέσω του δρόμου με τα μικρά της.

Σύμφωνα με την New Zealand Herald, η αστυνομία κατάφερε τελικά να βρει σώες τις πάπιες και να τις μεταφέρει σε καταφύγιο.

Το βίντεο έχει αρχίσει να κάνει το γύρο του διαδικτύου με πλήθος κόσμου να σχολιάζει θετικά τη συμπεριφορά των οδηγών στη Νέα Ζηλανδία.

You are just the best people in the world. Big smooch!