Λουίτζι Μαντζιόνε: Γιατί ο κόσμος έχει εμμονή με τον δολοφόνο του CEO της UnitedHealthcare;

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης κατά την οποία ένας άνδρας δολοφονήθηκε στο κέντρο του Μανχάταν - μάλιστα, κατηγορείται πως αυτός τον εκτέλεσε. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τα πλήθη στο διαδίκτυο να έχουν εμμονή μαζί του.

Το βράδυ της Δευτέρας, η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες στον 26χρονο Λουίτζι Μαντζιόνε για φόνο και άλλα κακουργήματα σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό κατά του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Φωτογραφία: EPA

Μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματος του Μαντζιόνε, πολίτες εντόπισαν τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κριτική στην Goodreads που έγραψε και μια φωτογραφία του χωρίς πουκάμισο, η οποία έγινε αμέσως viral με ένα μόνο από τα tweet με τη φωτογραφία αυτή να συγκεντρώνει περισσότερες από 31 εκατομμύρια προβολές.

Ακόμη και πριν γίνει γνωστό το όνομά του, πολλοί στο Διαδίκτυο γνώριζαν την εμφάνισή του με βάση τις θολές φωτογραφίες στην αφίσα που κυκλοφόρησε το FBI. Σε ένα βίντεο με 2,8 εκατομμύρια προβολές, ο κωμικός Matt Buechele είπε για την αφίσα: «Όλοι ψάχνετε για έναν χαμηλών τόνων πανέμορφο δολοφόνο που περπατά στην πόλη. Είναι σαν, ξέρετε, "πόσοι υπέροχοι άντρες υπάρχουν στο Μανχάταν, να τον βρω;"».

Οι αντιδράσεις για την εμφάνιση του Μαντζιόνε προέκυψαν γρήγορα, θεωρούνται όμως προβλέψιμες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανησυχητικές.

«Μπορώ να τον κάνω καλά», γράφει μία γυναίκα στο Instagram. «Αφήστε τον άντρα μου να φύγει!», μία άλλη. «Ω, είναι ακόμα πιο καυτός με τη μάσκα και το πουκάμισό του», γράφει τρίτη. Αυτές οι αντιδράσεις και τα αστεία, όπως εξηγούν ειδικοί ψυχικής υγείας, μιλούν για τη σημασία που δίνει η κοινωνία μας στην εξωτερική εμφάνιση.

Φωτογραφία: EPA

Μερικά από τα πιο ακραία σχόλια μάς υπενθυμίζουν επίσης ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που βρίσκει ελκυστικούς τους βίαιους –και ακόμη και δυνητικά βίαιους– ανθρώπους. Και αυτό είναι προβληματικό για διάφορους λόγους.

«Αυτό συνέβαινε από αμνημονεύτων χρόνων», λέει η Στέφανι Σάρκις, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Αναρρώνοντας από τοξικές σχέσεις: 10 απαραίτητα βήματα για να συνέλθετε από το Gaslighting, τον Ναρκισσισμό και την Συναισθηματική Κακοποίηση».

«Θα μπορούσε να είναι για τη δύναμη αυτού του ατόμου», λέει η Σαρκίς. «Θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος γύρω από αυτό το πρόσωπο. Μπορεί επίσης να αφορά στο ότι το άτομο πιστεύει ότι μπορεί να διορθώσει τον δολοφόνο. Και μερικές φορές δεν υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Αυτό ακριβώς ελκύει κάποιον».

Φωτογραφία: EPA

Γιατί οι άνθρωποι βρίσκουν ελκυστικά τα αμφιλεγόμενα − και ακόμη και επικίνδυνα − άτομα;

Πρόσφατα, το Netflix εξέδωσε μια δήλωση που έλεγε στους θεατές να σταματήσουν να λαχταρούν τον Ted Bundy και άλλους κατά συρροή δολοφόνους; Ο ηθοποιός Penn Badgley υποχρεώθηκε να καλέσει τους θαυμαστές του να σταματήσουν να ρομαντικοποιούν τον δολοφονικό χαρακτήρα του στην σειρά "You".

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μερικοί άνθρωποι ελκύονται από άτομα με βίαιη ιστορία και φήμη.

Ένας λόγος είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται άσχημα για αυτά και να τους βλέπουν ως ανθρώπους που χρειάζονται συμπαράσταση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για άτομα που ποθούν κατηγορούμενους δολοφόνους, αλλά για άτομα που έλκονται από τοξικές σχέσεις γενικά. «Τείνουμε να νιώθουμε άσχημα για κάποιους άντρες και νιώθουμε ότι μπορούμε να τους αλλάξουμε ή να τους διορθώσουμε», λέει η Μάρνι Φόερμαν, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του «Ghosted and Breadcrumbed: Stop Falling for Unavailable Men and Get Smart about Healthy Relationships».

Φωτογραφία: EPA

Η άποψη της κοινωνίας μας για την ομορφιά παίζει σημαντικό ρόλο σχετικά με το ποιους βρίσκουν οι άνθρωποι ελκυστικούς, λέει ο θεραπευτής σχέσεων Φίλιπ Λιούις. Καθώς ο Μαντζιόνε τυγχάνει μεγάλης προσοχής στο διαδίκτυο, αυτό τον κάνει πιο ελκυστικό για κάποιους, εξηγεί ο Λιούις και γίνεται πιο κοινωνικά αποδεκτό –ή ακόμα και trendy– να τον βρίσκουμε ελκυστικό.

Αυτό δεν κάνει αποδεκτούς όσους υποστηρίζουν τον κατηγορούμενο ύποπτο για τη δολοφονία του CEO. Και άλλοι στο Διαδίκτυο επισήμαναν ότι: «Η σεξουαλικοποίηση του "CEO Shooter" είναι χονδροειδής και δεν πρέπει να κανονικοποιηθεί», πόσταρε ένας χρήστης στο X. «Ο τρόπος με τον οποίο αποθεώνεται και επαινείται ο δολοφόνος του CEO της UnitedHealthCare, Λουίτζι Μαντζιόνε είναι άρρωστος», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ένας άλλος λόγος που οι άνθρωποι μπορεί να βρουν τον Μαντζιόνε ελκυστικό είναι λόγω αυτού που υποτίθεται πως εκπροσωπεί. Η δολοφονία του Τόμσον έχει πυροδοτήσει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με ζητήματα με την οικονομική προσιτότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Μετά τη δολοφονία του Τόμσον, πολλοί άνθρωποι στο Διαδίκτυο μοιράστηκαν memes για τον θάνατό του - προς σοκ και αποστροφή πολλών άλλων. Το "Saturday Night Live" έκανε ακόμη και αστεία γι 'αυτό κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκπομπής.

Οι πολωμένες αντιδράσεις έχουν αφορμή την απογοήτευση των Αμερικανών σχετικά με τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη να κατηγορήσουν για τα προβλήματά τους ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως ο Τόμσον. Κάποιοι αναζητούν αλλαγή στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και ως αποτέλεσμα έχουν προσκολληθεί στον Μαντζιόνε. Ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, πλαστογραφία, παραποίηση αρχείων ή ταυτοτήτων, απόδοση πλαστών αστυνομικών ταυτοτήτων και κατοχή οργάνων εγκλήματος.

Όμως, η ψυχοθεραπεύτρια Amy Morin επισημαίνει ότι είναι σημαντικό καθώς αντιδρούμε στις εξελίξεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα άτομο δολοφονήθηκε και είναι σημαντικό να δείχνουμε ενσυναίσθηση καθώς αντιδρούμε στα γεγονότα γύρω από το θάνατό του. «Όταν θυμάστε ότι το άτομο αυτό είναι το αγαπημένο πρόσωπο κάποιου, φέρνετε περισσότερη συμπόνια στην εξίσωση».

Με πληροφορίες από USA Today