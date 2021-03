Με σειρά του Netflix τα έβαλε η Taylor Swift κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι «υποτιμά» τις γυναίκες. Αφορμή στάθηκε ένα αστείο, που η ίδια χαρακτήρισε ως «βαθιά σεξιστικό».

Η ποπ σταρ σε ανάρτησή της επέκρινε το αστείο, στο φινάλε της κωμωδίας «Ginny and Georgia».

Σε μια σκηνή, οι κύριοι χαρακτήρες Τζίνι Μίλερ και η μητέρα της Τζόρτζια διαφωνούσαν για τις σχέσεις. Ερωτηθείσα αν την είχε χωρίσει με τον φίλο της, η Τζίνι απάντησε «Τι σε νοιάζει; Αλλάζεις τους άντρες πιο γρήγορα από την Taylor Swift».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε την οργή των οπαδών της Swift στα social media.

Ορισμένοι οπαδοί της Swift ζήτησαν ακόμη και μποϊκοτάζ της σειράς. Τη Δευτέρα, η ίδια η Swift σχολίασε σχετικά σε ανάρτησή της «Hey Ginny & Georgia, τηλεφώνησε το 2010 και θέλει το ανόητο, βαθιά σεξιστικό αστείο του πίσω.

»Τι θα λέγατε να σταματήσετε να υποβαθμίζετε τις σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, προτείνοντας αυτή τη «βλακεία» ως αστείο. Επίσης, @netflix μετά το Miss Americana μάλλον αυτό δεν σου πάει 💔 Ευτυχισμένο Μήνα των Γυναικών, μάλλον» έγραψε η ποπ σταρ εμφανώς ενοχλημένη.

Το Netflix δεν έχει σχολιάσει ακόμη την κριτική. Ωστόσο, η ερωτική ζωή της Swift βρίσκεται στο επίκεντρο των ΜΜε εδώ και αρκετό καιρό.

Στη 31χρονη έχουν χρεώσει διάφορους άντρες κατά καιρούς. Μεταξύ αυτών ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Harry Styles και ο ηθοποιός Tom Hiddleston.

Αλλά η Swift έχει σχέση με τον 30χρονο Βρετανό ηθοποιό Joe Alwyn για αρκετά χρόνια τώρα. Οι Swift και Alwyn έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση τους ιδιωτική.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp